Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Bu nasıl bilgisayar böyle ?

6 gün
3,7b
1
Ram
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videoda göreceğiz özel bilgisayarların benzerini daha önce görmemiş olabilirsiniz. Yüksek performanslı donanımlar ve usta modifiyecilerle ortaya şaheser gibi bilgisayarlar çıkmış, işte detaylar.
Yüksek performanslı bellek üretiminde sektörün lider üreticilerinden biri olan G.Skill'in hem yeni nesil belleklerini hem de profesyonellerle birlikte geliştirdiği benzersiz nitelikte modifiye bilgisayarlara yakından bakıyoruz. 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 gün
Anne versene hidrojjeni bir kki overlock yapacam valla yaramazlik yapmayacam
...
Gereksiz uğraslar arkadaşlar. Arap yağı bol bulunca sokmus bir tarafina. 1 2 saat oyun oynayacagız biraz kurcalayacagız diye gereksiz hareket bizim için.
Kitap okuma alişkanlıklarimiz gün geçtikce azalıyor arkadaşlar. Sosyal medya kültüru kadar bilgi dağarcığımız oluşuyor her geçen gün. Bu tür siteler bile gereksizliğe özendiriyor insanları.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunusaticioglu 5 gün
sadece kurukafa yok en tepede haç var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Serdar 6 gün
Geliştirecek elle tutulur bir şey kalmayınca iş şekle şemale vuruldu artık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nehalem 6 gün
Bize niye soruyorsun "Bu nasıl bilgisayar" diye senin anlatman gerekir, gören sensin.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Galatas4ray 6 gün
05:15 teki hologram gibi şey baya güzelmiş iyi düşünülmüş sanırım ileride moda olur iyi tutar yaygınlaşırsaç
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 6 gün Galatas4ray
Benim 2010'da YouTube vasıtasıyla farkına varmış olduğum hologram teknolojisi
Zamanında telefon ekranında CD kabını keserek yapardık. Bir çok yerde kullanılıyor bu yöntem. Her yıl en az 1 haberde görüyorum. Yalnız her alanda karşımıza çıkmıyor onu ben de anlamadım, güzel bir sistem aslında.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lterlemez 6 gün
Bence en güzel kasa, kuru kafalıdan önce olan kasa; narin, göze güzel gözüken ve metalin iyi kullanıldığı bir kasa olmuş. Diğerlerinin hiçbirisi benim elimin altında yer bulamaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
10:39
Broadcom yongalı, bombardıman uçağı tasarımlı router "Tenda AC6 incelemesi"
1,2b izlenme · 15 sa. yeni video
05:23
Apple'ın Mac Pro'suna rakip | 40 çekirdekli, 60TB depolamalı sistem
5,3b izlenme · 1 hf.
04:29
Milli muharip uçağın birebir modeli ilk defa Paris Air Show'da sergileniyor
14,3b izlenme · 4 gün
03:29
Performans canavarı SSD | 5500MB/sn hızında
4,7b izlenme · 2 hf.
02:31
Bu SSD bir başka | 8TB kapasite, PCIe 4.0 desteği
4,8b izlenme · 2 hf.
05:00
Bu anakart 1000$ | AMD Ryzen için sıvı soğutma ile geliyor
4,6b izlenme · 2 hf.
03:11
Atom Karınca gibi masaüstü bilgisayar | ZOTAC Mek Mini
2,7b izlenme · 1 hf.
04:05
Onun rakibi yok | Avermedia'dan 4K60p HDR kayıt cihazı
3,7b izlenme · 2 hf.
06:07
Asus'un çılgın anakartları | Ryzen için geliyorlar
3,8b izlenme · 1 hf.
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
15b izlenme · 3 hf.
15:16
Asus Zenfone 6 elimizde | Bu telefon çok iddialı
2,5b izlenme · 3 sa. yeni video
06:29
AMD Ryzen 3000 APU'lar geliyor | Daha hızlı, daha yetenekli
6,2b izlenme · 1 gün
04:41
5700MHz'lere ulaşan bellek kiti | Overclock ile coşuyor
2b izlenme · 3 gün
07:25
Daha, daha fazla RGB | Çılgın bilgisayarlar
1,6b izlenme · 6 gün
03:48
Yok böyle performans | Gigabyte'ın çılgın SSD çözümü
6,7b izlenme · 1 hf.
03:56
Karşınızda geleceğin anakartı | Asus Prime Utopia
6,4b izlenme · 3 gün
03:30
İşte RGB ışıklandırmanın bir adım ötesi
4,7b izlenme · 2 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim