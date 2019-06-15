Bu nasıl bilgisayar böyle ?

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bu videoda göreceğiz özel bilgisayarların benzerini daha önce görmemiş olabilirsiniz. Yüksek performanslı donanımlar ve usta modifiyecilerle ortaya şaheser gibi bilgisayarlar çıkmış, işte detaylar.
Yüksek performanslı bellek üretiminde sektörün lider üreticilerinden biri olan G.Skill'in hem yeni nesil belleklerini hem de profesyonellerle birlikte geliştirdiği benzersiz nitelikte modifiye bilgisayarlara yakından bakıyoruz.
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Gereksiz uğraslar arkadaşlar. Arap yağı bol bulunca sokmus bir tarafina. 1 2 saat oyun oynayacagız biraz kurcalayacagız diye gereksiz hareket bizim için.
Kitap okuma alişkanlıklarimiz gün geçtikce azalıyor arkadaşlar. Sosyal medya kültüru kadar bilgi dağarcığımız oluşuyor her geçen gün. Bu tür siteler bile gereksizliğe özendiriyor insanları.