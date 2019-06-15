Bu nasıl bilgisayar böyle ?

Bu videoda göreceğiz özel bilgisayarların benzerini daha önce görmemiş olabilirsiniz. Yüksek performanslı donanımlar ve usta modifiyecilerle ortaya şaheser gibi bilgisayarlar çıkmış, işte detaylar.

Yüksek performanslı bellek üretiminde sektörün lider üreticilerinden biri olan G.Skill'in hem yeni nesil belleklerini hem de profesyonellerle birlikte geliştirdiği benzersiz nitelikte modifiye bilgisayarlara yakından bakıyoruz.