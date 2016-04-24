Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Bu otomobil hidrojenle çalışıyor

3 yıl
68,4b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Honda Clarity hidrojenle çalışıyor ve çevreye sadece su salıyor, hiç bir zararlı gaz üretmiyor. Geleceğin otomobili olarak gösterilen Honda Clarity'i yakından gördük ve detaylarını anlattık.
Honda'nın hidrojenle çalışan yeni otomobili Clarity'i yakından gördük ve merak edilen tüm detayları bu videoda anlattık. Yakıt hücresi kullanan ve çevreye zararlı hiç bir gaz salmayan bu otomobil yakında yollara çıkıyor ve geleceğin ulaşım aracı olarak gösteriliyor, iyi seyirler.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
KalemKolik 3 yıl en beğenilen
Hep şöyle böyle ama güncel arabaların yerini tutacak kadar avantajlı değiller. Elektrikli araç diyiyoruz ama halen pil olarak muazzam dezavantajları var.
Hidrojen arabaları ise hiç konuşulmuyor. Elektrikli araçlar tesla ile muazzam ivme kazandı ama pil teknolojisi gelişmedi gitti. Bir tane babayiğit firma pil teknolojisinde devrim yapsa yeminle bütün sektörlerde çağ atlayacak. Pile çare bulun bitsin bu iş.
Hep şöyle böyle ama güncel arabaların yerini tutacak kadar avantajlı değiller. Elektrikli araç diyiyoruz ama halen pil olarak muazzam dezavantajları var....
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Q7 3 yıl
Bundan 10 - 15 yıl önce bir türk çıkıp hidrojenle çalışan motor ürettim demişti adamı yediler.. üniversite profları çıkıp adama diploma sormuştu ne yaptığına bakmadan .. adama yurtdışıdan kaç kişi gelmişti ne olduğunu öğrenmek için.. o adam bi daha piyasa da gözükmedi yıl 2016 hidrojenle çalışan motor tanıtılıyor... o üniversite proflarını budaklı meşe odunuyla evire çevire dövmek lazım....
Bundan 10 - 15 yıl önce bir türk çıkıp hidrojenle çalışan motor ürettim demişti adamı yediler.. üniversite profları çıkıp adama diploma sormuştu ne yaptığına b...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oray 3 yıl
1- hidrojen güzel hoş da Türkiye'de üretimi bile yok... Evinde mi üreteceksin hidrojeni? Bi tane mini santralimiz bile yok çünkü talep yok.
2- Hele bi elektrikli arabalar yayılsın da hidrojenli arabaya bakarız dicem tepki alıcam, ama ne yazıkki öyle, elektrikli arabalar bile tam yayılmamışken ve şarj süresi ve şarj terminali yayılmamışken hidrojenli arabaları düşünemiyorum bile :) Elektriklide en azından evde kablo çeksen şarj edebilirsin, ama evde hidrojen üretemezsin.
2- Çevreciler toplanmasın hemen yakında üretilir vs diye, size şu bilgiyi veriyim hidrojeni üretmek için yine karbonlu bileşenler kullanılıyor ve emisyonu yeterince çok: c1cleantechnicacom.wpengine.netdna-cdn.com/...
Tamam doğru sudan da üretiliyor fakat sudan ürettiğin zaman harcadığın enerji, ürettiğin hidrojene ne yazık ki deymiyor.
www.afdc.energy.gov/pdfs/hyd_economy_bossel_eliasson.pdf
Devletin teşviği bile yetmez hidrojene, sadece parası olan ülkeler üretir kullanır (Amerika, İngiltere vs.) Onlar da zaten ekonomik sorunu olmadığı için ve uzayda ihtiyaç olduğu için üretiyor...
1- hidrojen güzel hoş da Türkiye'de üretimi bile yok... Evinde mi üreteceksin hidrojeni? Bi tane mini santralimiz bile yok çünkü talep yok.2- Hele bi elekt...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
neutumn 3 yıl
Yakın zamanda çok yaygın olacağı kanısında değilim, maliyeti henüz azami seviyeye indirgenmemiş vaziyette.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mbs02 3 yıl
neden su ile çalışan yapmıyorlar ki?
Nasıl olacak diyen olursa su elektrikle hidroliz olacak çıkan Hidrojen yanıcı Oksijen yakıcı olacak ve bu günkü bildiğimiz motorlarda içten yanmalı olarak yakılacak. Bu benim düşüncem. size saçma gelebilir ama bu gün su ile çalışan kaynak makinesi var.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savarog 3 yıl mbs02
mbs02

neden su ile çalışan yapmıyorlar ki?
Nasıl olacak diyen olursa su elektrikle hidroliz olacak çıkan Hidrojen yanıcı Oksijen yakıcı olacak ve bu günkü bildiğimiz motorlarda içten yanmalı olarak yakılacak. Bu benim düşüncem. size saçma gelebilir ama bu gün su ile çalışan kaynak makinesi var.

Hidrolizi arabada yapmaya ne gerek varki, dışarda yaparsın ürettiğin hidrojeni kullanırsın. Daha ekonomik olur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zivistannn 3 yıl
ufo
büyük salaklık. Her direkte heryerde elektrik varken çok tehlikeli bir maddeyi gene yollarda taşıyıp lpgden çok daha tehlikeli şekilde depolayacaksınız.

Hidrojen hepsinden güvenli, biraz araştırırsan en tehlikesiz madde olduğunu görürsün. Ama şu anda hidrojen elde etmek fosil yakıtlardan 3 kat pahalı, tek sıkıntısı bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ORDVAC 3 yıl
Pil teknolojisinden cacık olmaz. Yıllardı büyük firmalar arge çalışmaları yapıyor ama hala Menzili çok kısa dolumu saatler alıyor. Ve pilin ömrü fazla gitmiyor. gelecek hidrojen teknolojisinde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Toyitaninda hidrojenle calisan arasi var "Mirai" yabi sadece honda yapti sanmayin diye yazdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tensi 3 yıl
farukalyuz
Eee doğada serbest halde hidrojen bulunmuyor onu ne yapacağız. Hidrojen üretmek için yine petrole, doğalgaza mahkumuz...

Yok, degiliz. Ruzgar ve gunes var. Gecen sene Iskocya elektriginin %58'ini bunlardan uretmis. Bizde ikisi de fazlasi ile var. Bİrilerinin cebini doldurmasi disinda dediklerine muhtac degiliz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ufo 3 yıl
büyük salaklık. Her direkte heryerde elektrik varken çok tehlikeli bir maddeyi gene yollarda taşıyıp lpg'den çok daha tehlikeli şekilde depolayacaksınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 3 yıl
Gelecek elektrikte..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
farukalyuz 3 yıl
Eee doğada serbest halde hidrojen bulunmuyor onu ne yapacağız. Hidrojen üretmek için yine petrole, doğalgaza mahkumuz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Drfalcon 3 yıl
takip1
araba harika tasarımı var aynı zamanda 3 dakikada şarj ile 700 km gidebilmesi çak iyi.

Benim arabam da 3 dakika "şarj" ile 1000 km gidiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
2,1b izlenme · 4 sa. yeni video
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,6b izlenme · 1 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
04:48
BMW'nin geleceğin otomobili konsepti: Ev gibi araba
11,2b izlenme · 2 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,7b izlenme · 3 hf.
05:00
Bu güç kaynağı çok iyi | Asus ROG 650W
3,3b izlenme · 1 gün
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,8b izlenme · 3 hf.
17:17
İşte yeni Volkswagen Passat | Yenilikler, değişenler
11,9b izlenme · 3 ay
03:56
Karşınızda 600 beygirlik Toyota C-HR
16,8b izlenme · 2 yıl
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,8b izlenme · 2 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,7b izlenme · 2 hf.
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
10,7b izlenme · 2 gün
08:13
AMD Ryzen'ı coşturacak | MSI X570 Godlike
2,1b izlenme · 13 sa. yeni video
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,5b izlenme · 1 hf.
03:54
Sürücüsüz otomobile bindim: Çinliler iddialı geliyor
7,6b izlenme · 2 yıl
05:47
Putin'in yeni otomobili: Ruslar, Porsche ile yaptı
22,1b izlenme · 10 ay
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
1,3b izlenme · 8 sa. yeni video
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim