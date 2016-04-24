Bu otomobil hidrojenle çalışıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Honda Clarity hidrojenle çalışıyor ve çevreye sadece su salıyor, hiç bir zararlı gaz üretmiyor. Geleceğin otomobili olarak gösterilen Honda Clarity'i yakından gördük ve detaylarını anlattık.
Honda'nın hidrojenle çalışan yeni otomobili Clarity'i yakından gördük ve merak edilen tüm detayları bu videoda anlattık. Yakıt hücresi kullanan ve çevreye zararlı hiç bir gaz salmayan bu otomobil yakında yollara çıkıyor ve geleceğin ulaşım aracı olarak gösteriliyor, iyi seyirler.
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Hidrojen arabaları ise hiç konuşulmuyor. Elektrikli araçlar tesla ile muazzam ivme kazandı ama pil teknolojisi gelişmedi gitti. Bir tane babayiğit firma pil teknolojisinde devrim yapsa yeminle bütün sektörlerde çağ atlayacak. Pile çare bulun bitsin bu iş.
2- Hele bi elektrikli arabalar yayılsın da hidrojenli arabaya bakarız dicem tepki alıcam, ama ne yazıkki öyle, elektrikli arabalar bile tam yayılmamışken ve şarj süresi ve şarj terminali yayılmamışken hidrojenli arabaları düşünemiyorum bile :) Elektriklide en azından evde kablo çeksen şarj edebilirsin, ama evde hidrojen üretemezsin.
2- Çevreciler toplanmasın hemen yakında üretilir vs diye, size şu bilgiyi veriyim hidrojeni üretmek için yine karbonlu bileşenler kullanılıyor ve emisyonu yeterince çok: c1cleantechnicacom.wpengine.netdna-cdn.com/...
Tamam doğru sudan da üretiliyor fakat sudan ürettiğin zaman harcadığın enerji, ürettiğin hidrojene ne yazık ki deymiyor.
www.afdc.energy.gov/pdfs/hyd_economy_bossel_eliasson.pdf
Devletin teşviği bile yetmez hidrojene, sadece parası olan ülkeler üretir kullanır (Amerika, İngiltere vs.) Onlar da zaten ekonomik sorunu olmadığı için ve uzayda ihtiyaç olduğu için üretiyor...