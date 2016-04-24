Bu otomobil hidrojenle çalışıyor

Honda Clarity hidrojenle çalışıyor ve çevreye sadece su salıyor, hiç bir zararlı gaz üretmiyor. Geleceğin otomobili olarak gösterilen Honda Clarity'i yakından gördük ve detaylarını anlattık.

Honda'nın hidrojenle çalışan yeni otomobili Clarity'i yakından gördük ve merak edilen tüm detayları bu videoda anlattık. Yakıt hücresi kullanan ve çevreye zararlı hiç bir gaz salmayan bu otomobil yakında yollara çıkıyor ve geleceğin ulaşım aracı olarak gösteriliyor, iyi seyirler.