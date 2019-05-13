Bu saat farklı | Çift ekranlı Ticwatch Pro

Ticwatch Pro ilginç bir akıllı saat. Hem şık bir tasarım ile geliyor, hem de iki farklı ekran ile iki farklı kullanım özelliği ve iki farklı akıllı saat deneyimi vaad ediyor, detaylar videomuzda.

Akıllı saat dünyasında fark yaratan özelliklere sahip olmak önemli, üstelik bunu şık bir tasarım ve koşullara göre uzun pil süresiyle harmanlayabilmek daha da önemli. İşte tüm bunları yaptığını iddia eden bir saat ile karşılaştık, Ticwatch Pro. Detaylar videomuzda.