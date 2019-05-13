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Bu saat farklı | Çift ekranlı Ticwatch Pro

3 hf.
4,8b
2
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ticwatch Pro ilginç bir akıllı saat. Hem şık bir tasarım ile geliyor, hem de iki farklı ekran ile iki farklı kullanım özelliği ve iki farklı akıllı saat deneyimi vaad ediyor, detaylar videomuzda.
Akıllı saat dünyasında fark yaratan özelliklere sahip olmak önemli, üstelik bunu şık bir tasarım ve koşullara göre uzun pil süresiyle harmanlayabilmek daha da önemli. İşte tüm bunları yaptığını iddia eden bir saat ile karşılaştık, Ticwatch Pro. Detaylar videomuzda. 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kuzgun_ 3 hf.
nasıl bir kodlama varsa; reklam engelleyiciyi kapatmazsam video görünmüyor
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CemalSanane 3 hf.
Bu fiyata telefon var ya la
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OverClocK1ng 3 hf.
İyi bari fiyat konusunda LG gibi zırvalamamış. Yine de 2100 platformuna göre biraz daha uygun olabilirdi.
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Askaparta 3 hf. White Water
Hocam 220 dolar vermem o saate de çift ekran, menü ve ekran geçiş kolaylığı hoşuma gitti. Biz şimdilik Mi Band ve Casio ile kelepçeli geziyoruz.
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Fenomenon 3 hf.
Amazfit bip 60 gün kullanıyorum :)
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ceo-tr 3 hf. Fenomenon
aynen hocam 60 olmasa da 40 günü gördüm bende.
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Askaparta 3 hf.
Vay be, canım çok çekti.
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White Water 3 hf. Askaparta
Hocam oruçtandır oo. İftara kadar her şeyi canı ister insanın
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