Xiaomi 17 Pro ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

Xiaomi 17 Pro ilk kez canlı olarak görüntülendi
Ice Universe tarafından X'te paylaşılan tanıtım videosu, Xiaomi 17 Pro'nun yenilenen arka ekranını net şekilde bizlere gösteriyor. Daha önce şirketin resmi görseliyle doğrulanan bu tasarım, bildiğiniz gibi serinin en çok konuşulan yeniliği konumunda. Videoda ise, Pro ve Pro Max modellerine özgü arka ekranın Leica logosuyla birlikte kamera adasına entegre edildiği görülüyor.
Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Xiaomi, 2021'de tanıtılan Mi 11 Ultra'da da küçük bir arka panel sunmuştu, ancak bu kez çok daha işlevsel ve çeşitli görevler için özelleştirilebilir bir ekran karşımıza çıkacak. Peki Xiaomi 17 Pro'dan neler bekleniyor? Telefonun ön tarafında 6,3 inç OLED ekran bulunacak.
Xiaomi 17 serisinin bu ay içinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Serinin Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinden oluşacağı, Pro Max'in ise 6,8 inçlik ekranla en üst segmentte konumlanacağı belirtiliyor.
