Xiaomi 17 Pro ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Xiaomi 16 serisinin halefi olacak Xiaomi 17 serisi üzerinde hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bu bağlamda Eylül ayında tanıtılacak telefonlar hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Xiaomi 17 Pro, geçtiğimiz saatlerde keşfedilen bir sızıntıda ilk kez canlı olarak görüntülendi. Bu görüntüler, cihazın merakla beklenen tasarımına ışık tutuyor.

Xiaomi 17 Pro ilk kez canlı olarak görüntülendi

Ice Universe tarafından X'te paylaşılan tanıtım videosu, Xiaomi 17 Pro'nun yenilenen arka ekranını net şekilde bizlere gösteriyor. Daha önce şirketin resmi görseliyle doğrulanan bu tasarım, bildiğiniz gibi serinin en çok konuşulan yeniliği konumunda. Videoda ise, Pro ve Pro Max modellerine özgü arka ekranın Leica logosuyla birlikte kamera adasına entegre edildiği görülüyor.

Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Xiaomi, 2021'de tanıtılan Mi 11 Ultra'da da küçük bir arka panel sunmuştu, ancak bu kez çok daha işlevsel ve çeşitli görevler için özelleştirilebilir bir ekran karşımıza çıkacak. Peki Xiaomi 17 Pro'dan neler bekleniyor? Telefonun ön tarafında 6,3 inç OLED ekran bulunacak.

Tam Boyutta Gör Cihazın kalbinde ise Qualcomm’un yeni amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci yer alıyor. Arka tarafta ise Leica imzalı üçlü kamera sistemi eşlik edecek. Sızıntıya göre bu kamera sisteminde f/1.67 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera, 17 mm odak uzaklığı sunan ultra geniş açı ve f/3.0 diyafram ile 5x optik yakınlaştırma sağlayan telefoto lens yer alıyor.

Xiaomi 17 serisinin bu ay içinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Serinin Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinden oluşacağı, Pro Max’in ise 6,8 inçlik ekranla en üst segmentte konumlanacağı belirtiliyor.

