En İyi Katlanabilir Telefon Hangisi? Samsung Galaxy Z Fold7 vs Oppo Find N5

Bu içeriğimizde ülkemiz katlanabilir telefon piyasasınında bu konseptin en öne çıkan iki telefonu olan Samsung Galaxy Z Fold7 ve Oppo Find N5 modellerini karşılaştırıyoruz.

Samsung Galaxy Z Fold 7, Samsung’un şimdiye kadarki en ince ve hafif katlanabilir telefonu olarak dikkat çekiyor. Telefon 215 gram ağırlığı ve 8.9mm kapalı kalınlığıyla tasarım konusunda serinin en ileri giden modeli olarak öne çıkıyor.

Samsung Fold 7, ekran olarak 6.5 inç dış ve 8 inç iç ekran Dynamic AMOLED 2X ekranlarıyla 120 Hz tazeleme hızı ve 2.600 nit parlaklık sunuyor. Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemcisi barındırıyor. Yeni Fold 200MP ana kamera, ultra geniş ve telefoto kamera paketiyle geliyor.

Yeni menteşe mekanizması, alüminyum kasa ve Gorilla Glass Ceramic 2 sayesinde dayanıklılığı artırılan ürünün IP48 sertifikasıyla su ve toza karşı da koruması bulunuyor. Cihazın 4.400 mAh bataryası, 12GB RAM ve 256 GB depolama alanı yer alıyor. Kutudan Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte çıkıyor. Ayrıca yedi yıl yazılım güncellemesi alacağı da firma tarafından özellikle vurgulanıyor. Katlanabilir telefon arenasında en iddialı modellerden biri olarak hem tasarım hem de performans tarafında çıtayı yükseltiyor.

Oppo Find N5, katlanabilir telefon pazarında dikkat çeken en yeni modellerden biri olarak öne çıkıyor. Telefon yalnızca 8,93 mm kalınlığı ve açıldığında 4,21 mm ölçüsüne ulaşan kalınlığı beraberinde 229 g ağırlığa sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Find N5, menteşe sistemi ve IPX9 sertifikalarıyla dayanıklılığı artırılmış. İçte 8,12 inç QXGA+ AMOLED bulunurken dış kısımda 6,62 inç AMOLED ekran yer alıyor. Her ikisi de 120 Hz yenileme hızına ve 2000 nit üstü parlaklığa ulaşıyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemciden alan model 16 GB RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama alanıyla geliyor. 5600 mAh silikon karbon bataryası 80 W kablolu, 50 W kablosuz şarj destekliyor.

Kamera tarafında Hasselblad iş birliği yer alan ürün 50 MP ana kamera, 50 MP periskop telefoto ve 8 MP geniş açı barındırıyor. Oppo Find N5, uzun güncelleme desteği ince ve sağlam tasarımı yüksek batarya kapasitesi yanında parlak ekranıyla rakiplerine güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

00:00 - Giriş

00:15 - Tasarım

02:11 - Ekran

03:25 - Performans

04:50 - Kamera

05:50 - Pil Ömrü

07:30 - Ses

08:14 - Yazılım

09:06 - Güvenlik

09:13 - Ek Özellikler

09:54 - Değerlendirme

10:47 - Kapanış