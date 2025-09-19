A101 marketler SYM motosiklet ve motosiklet kaskları satıyor

18 Eylül A101 Ekstra teknoloji ürünleri
18 Eylül A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında SYM markasına ait MHX 125 motosiklet modelleri yer alıyor. Tek silindirli 124.1cc motoru olan ürünler 7500rpm maksimum tork ve 9000rpm beygir gücü üretiyor. 5 vitesli modellerin yakıt deposu da 11 litre. Trafik sigortasının müşteri tarafından yaptırıldıktan sonra belirtilen illerdeki SYM yetkili servislerinden teslim alınabilecek olan motosiklet modelleri 126900TL fiyat etiketine sahip.
Kask tarafında ise iki marka mevcut. YOHE markasına ait Bluetooth interkom uyumlu Shiny kasklar 1699TL iken buğu önleyici Shiny kasklar ise 1549TL ve 1799TL fiyat etiketine sahip. Yine interkom uyumlu Axxis fiber solid kasklar ise 5750TL. Son olarak farklı büyüklüklerde Tien motosiklet çantaları da mevcut.
bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.