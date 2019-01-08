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Bu telefon farklı | Gizlilik modu var

4 ay
7,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon dünyasında büyük üreticilerin rekabetini bolca konuşuyoruz ama henüz adını duymadığınız, farklı telefonlar geliştiren girişimler de var. Onlardan biri olan Pundi ve telefonu karşınızda.
Pundi X adını taşıyan bu telefon, Snapdragon 855 platformundan güç alacak olmasıyla bile konuşulabilir belki ama onun asıl iddiası, diğer telefonlarda olmayan ikinci kullanım modu. Blockchain teknolojisini baz alan bu moda geçildiğinde kişisel mahremiyet için gizlilik sağlandığı söyleniyor. 

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Vega 4 ay
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Cute Hentai 4 ay
Emlak işi yaparken müşteri arsanın fotolarına bak diye telefonunu bana verip galeriden fotoları bul diyor. Arsa fotolarını bulana kadar gördüğüm müstehcen alem fotoları aklıma geldi. Rezil herif... :D
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Celonfix 4 ay
Telefonun yazılımı diğer telefonlara da sunulursa çok iyi olur.
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intel7mix 4 ay
Güzel cihaz keşke incelemesi gelseydi.
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apeirons 4 ay
P20 pro da buna benzer bir özellik yok muydu?
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alaz1903 4 ay
Blokchain teknolojisini hep kripto paralarla ilgili konuşurken duyduk. Teknolojinin kripto paralar düzeyine indirgenmesi aslında biraz haksızlık gibi oldu. Bu teknoloji haberde de görüldüğü gibi hayatın her alanına girebilir ve kullanıcılara çeşitli avantajlar sağlayabilir.
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