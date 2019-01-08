Bu telefon farklı | Gizlilik modu var

Akıllı telefon dünyasında büyük üreticilerin rekabetini bolca konuşuyoruz ama henüz adını duymadığınız, farklı telefonlar geliştiren girişimler de var. Onlardan biri olan Pundi ve telefonu karşınızda.

Pundi X adını taşıyan bu telefon, Snapdragon 855 platformundan güç alacak olmasıyla bile konuşulabilir belki ama onun asıl iddiası, diğer telefonlarda olmayan ikinci kullanım modu. Blockchain teknolojisini baz alan bu moda geçildiğinde kişisel mahremiyet için gizlilik sağlandığı söyleniyor.