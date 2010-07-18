Buffalo'dan yeni medya oynatıcısı: LT-V100

Daha çok depolama sürücüleriyle tanınan Japon donanım üreticisi Buffalo, LT-V100 adını verdiği yeni medya oynatıcısını duyurdu. Şık tasarımıyla dikkat çeken ve 1080p videoları sorunsuzca oynatabilen yeni medya oynatıcısı aynı sınıftaki diğer pek çok cihaz gibi, yaygın olarak kullanılan medya formatlarının tamamına yakınını destekliyor.

DTS ve Dolby Digital 5.1 ses desteğine sahip olan Buffalo LT-V100, MPEG-2, MPEG-4 SP/ASP ve MPEG-4 AVC gibi video dosyalarını oynatabiliyor. WMA, Mp3, WAV, OGG, FLAC ve LPCM müzik formatlarını çalabilen medya oynatıcısı ayrıca jpeg, bmp, png, gif ve tiff gibi resim dosyalarını da görüntüleyebiliyor.

USB sürücünüzden, kompakt kameranızdan veya taşınabilir cihazlardan dosya alabilen LT-V100, ağ depolama sunuclarına ve PC'lere bağlanabiliyor. DivX, XviD ve MKV gibi dosya formatlarıyla ilgilenmeyen amatör kullanıcıların hedeflendiği Buffalo LT-V100 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmadığını da belirtmekte fayda var.