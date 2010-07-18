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Buffalo'dan yeni medya oynatıcısı: LT-V100

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,9b
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Medya Oynatıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Buffalo'dan yeni medya oynatıcısı: LT-V100
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Daha çok depolama sürücüleriyle tanınan Japon donanım üreticisi Buffalo, LT-V100 adını verdiği yeni medya oynatıcısını duyurdu. Şık tasarımıyla dikkat çeken ve 1080p videoları sorunsuzca oynatabilen yeni medya oynatıcısı aynı sınıftaki diğer pek çok cihaz gibi, yaygın olarak kullanılan medya formatlarının tamamına yakınını destekliyor.

DTS ve Dolby Digital 5.1 ses desteğine sahip olan Buffalo LT-V100, MPEG-2, MPEG-4 SP/ASP ve MPEG-4 AVC gibi video dosyalarını oynatabiliyor. WMA, Mp3, WAV, OGG, FLAC ve LPCM müzik formatlarını çalabilen medya oynatıcısı ayrıca jpeg, bmp, png, gif ve tiff gibi resim dosyalarını da görüntüleyebiliyor.

USB sürücünüzden, kompakt kameranızdan veya taşınabilir cihazlardan dosya alabilen LT-V100, ağ depolama sunuclarına ve PC'lere bağlanabiliyor. DivX, XviD ve MKV gibi dosya formatlarıyla ilgilenmeyen amatör kullanıcıların hedeflendiği Buffalo LT-V100 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmadığını da belirtmekte fayda var.

Buffalo'dan yeni medya oynatıcısı: LT-V100
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halken 9 yıl
deepestlove
DivX, XviD ve MKV gibi dosya formatlarıyla ilgilenmeyen amatör kullanıcılar
Göreniniz var mı?

Gördüm hemen bi Buffalo LT-V100 alıyım diye bakıyorlar.

Bunlar aynı zamanda çok gereksiz alet kolleksiyonu da yaparlar.
- Abi bi oynatıcı aldım aklın durur.
- Vay hayırlı olsun 1080p mkv takılmadan oynatıyor mu?
- Mkv, Divx ilgilemiyorum
- eee nasıl yanı oynatıcıyı naapcan?
- Film izlicem.
- ????
- Ben zaten amatörüm. Mkv nooluyo?
- Hd Filmler genelde mkv oluyor.
- Yani izleyemiyor muyum.
- cık.
- Ama alet süper.
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ahbecan 9 yıl
Kimse sitesine bakmamış galiba. Bütün formatları oynatıyor. Cihaz full HD.

Supported Media Format :
Video mpg / mpeg / vob / mp4 /wmv / asf / avi / mov / dvix / xvid / iso / flv / mkv / rm / rmvb / ts / mts / m2ts
Audio mp3 / wma / asf / wav / m4a / ogg / flac
Photo jpg / jpeg / bmp / png / gif / tif / tiff

buffalo-asia.com/...
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max975 9 yıl
çeşit iyidir rekabet olur..
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T®an©e Addi©T 9 yıl
ne biçim alet bu ya.mkv,divx,xvid bile desteklemiyor
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mehmetgirgin 9 yıl
düzeltirler belki
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prosecutor 9 yıl
Teknojik danışmanları kimse hemen isten kovsunlar komik bir cihaz mkv divx oynatmıyor ha :)
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deepestlove 9 yıl
DivX, XviD ve MKV gibi dosya formatlarıyla ilgilenmeyen amatör kullanıcılar
Göreniniz var mı?
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xense 9 yıl
orda bence yazım hatası vardır. japonlar akıllı insanlardır. böyle mallık yapmazlar. hiç mala bağlayan japon görmedim :)
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ULYSES 9 yıl
Divx, xvid ve mkv oynatamayan bir hd medya oynatıcı. Dünyanın en gereksiz aleti bu olsa gerek.
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