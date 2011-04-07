"Bulut Bilişim nedir?" Yeni nesil veri yönetimi teknolojilerine ait tüm detaylar bu röportajda

Bilgiye her yerden ulaşabilmek büyük önem taşıyor. Artan rekabet koşulları çerçevesinde fark yaratmak isteyenler için verilere hızlı ve güvenli erişim modern iş yaşamında son derece kritik. Depolama teknolojileri üzeri çalışan endüstri devi firmalar hem kişisel bilgilerimiz hem de kurumsal ölçekteki devasa veri yığınları için yeni nesil teknolojiler üzerinde mesai harcamaya devam ediyorlar. Yıllardan bu yana farklı konseptler üzerinde durulsa da özellikle son birkaç yıldır "Bulut Bilişim" kavramını sıkça duyar olduk.

Peki nedir bu Bulut Bilişim dedikleri yeni teknoloji? Bilgilerimize her yerden erişebilecek miyiz, bu metod hızlı veri erişimini yüksek güvenlik standartlarında sunabilecek mi? OnLive gibi konsol ya da bilgisayar gerektirmeden sadece internet bağlantısı üzerinden basit bir set üstü kutu ile dilediğimiz her oyunu bu teknoloji yardımıyla oynayabilecek miyiz ? Tüm bu sorular ve daha fazlasını, Facebook ta dahil olmak üzere alanlarında lider pek çok kurumun alt yapısını sağlayan NetApp'ın Türkiye ülke müdürü Behçet Yumrukçalı ile konuştuk.