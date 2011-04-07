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"Bulut Bilişim nedir?" Yeni nesil veri yönetimi teknolojilerine ait tüm detaylar bu röportajda

8 yıl
36,3b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bilgiye her yerden ulaşabilmek büyük önem taşıyor. Artan rekabet koşulları çerçevesinde fark yaratmak isteyenler için verilere hızlı ve güvenli erişim modern iş yaşamında son derece kritik. Depolama teknolojileri üzeri çalışan endüstri devi firmalar hem kişisel bilgilerimiz hem de kurumsal ölçekteki devasa veri yığınları için yeni nesil teknolojiler üzerinde mesai harcamaya devam ediyorlar. Yıllardan bu yana farklı konseptler üzerinde durulsa da özellikle son birkaç yıldır "Bulut Bilişim" kavramını sıkça duyar olduk.

Peki nedir bu Bulut Bilişim dedikleri yeni teknoloji? Bilgilerimize her yerden erişebilecek miyiz, bu metod hızlı veri erişimini yüksek güvenlik standartlarında sunabilecek mi? OnLive gibi konsol ya da bilgisayar gerektirmeden sadece internet bağlantısı üzerinden basit bir set üstü kutu ile dilediğimiz her oyunu bu teknoloji yardımıyla oynayabilecek miyiz ? Tüm bu sorular ve daha fazlasını, Facebook ta dahil olmak üzere alanlarında lider pek çok kurumun alt yapısını sağlayan NetApp'ın Türkiye ülke müdürü Behçet Yumrukçalı ile konuştuk.


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Pandemic 8 yıl en beğenilen
bu teknoloji sadece insanları kontrol atında tutmak için geliştirildi. Veri güvenliği başkasının elinde olan bir sistem asla güvenli değildir... Zaten herşeyi yavaş yavaş alıştıra alıştıra hayatımıza soktukları için yadırgamıyoruz.
Fakat madalyon 2 yüzlüdür. Bir yüzü bize süper bir teknoloji gibi gösteriliyor ama diğer yüzü ise sizi kontrol altında tutmak...
bu teknoloji sadece insanları kontrol atında tutmak için geliştirildi. Veri güvenliği başkasının elinde olan bir sistem asla güvenli değildir... Zaten herşeyi ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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SEO-Uzmanı 8 yıl
uzun lafın kısası "P2P Sync" işlemi yapıyorlar
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konix 8 yıl
Herkes güvenlik ve gizlilik konusuna değinmiş nedense :D Heralde ilerde bu sistem, ihtiyactan ziyade zorunluluk olduğunda kendi arşivlerinin açığa çıkma korkusu yüzünden kendince güvenilir çözümlere yönelecekler :D Bu yüzden mekanik disklerin talebi hiçbir zaman bitmeyecek :D
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yasen 8 yıl
ben bu bulut bilişimi anladığım kadarıyla hiç beğenmedim.Çünkü;
1-İnternet olmadan pc mi kullanamayacak mıyım?
2-Artık gizlilik diye birşey kalmayacak herşey elllerinin altında olcak , korsanı da önleyecekler .
3-Güvenlikte olmayacak bana göre çünkü server lerde binlerce ya da milyonlarca pc kullanılacak .
falan filan işte ben bu bulut bilişim mi ne haltsa herkes bu teknolojiye geçsede ben elimden gelen direnişi göstereceğim
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cokobo 8 yıl
Teknoloji çok güzel ama kişisel alan noktasında güven vermiyor.Açıkçası getirileri çok yani net ortamında her yerden verilere erişim, güvenlik gibi ancak özel verilerin başkası tarafından depolanması insanı düşündürüyor.
Görünen o ki bu teknolojiyi pek sevmesek de hızla yaygınlaşmasından sonra kullanmak zorunda kalabiliriz.İlk etapta özel verilerim bende kalsın ama media içerklerini saklamak için çok iyi olabilir.
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mehmednaim 8 yıl

cokobo

Teknoloji çok güzel ama kişisel alan noktasında güven vermiyor.Açıkçası getirileri çok yani net ortamında her yerden verilere erişim, güvenlik gibi ancak özel verilerin başkası tarafından depolanması insanı düşündürüyor.
Görünen o ki bu teknolojiyi pek sevmesek de hızla yaygınlaşmasından sonra kullanmak zorunda kalabiliriz.İlk etapta özel verilerim bende kalsın ama media içerklerini saklamak için çok iyi olabilir.


Bence çok önemli bir durumdan bahsetmişsiniz. Eğer ki hızla bu teknolojiye geçilirse bu durumda kişisel depolama çözümlerinin fiyatları artarken online depolama fiyatları hızla düşebilir. İnsanlar bu teknolojiyi kullanmak zorunda bırakılabilir, kötü bir durum.
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umutarslan.com 8 yıl
bugün 2tb disk 175 lira 2tane alıp ayna yaparsın.Günde 1gb data eklesen İlerideki 5yıl çekeceğin fotoğrafları saklarsın.Diskler ucuzluyor yedekleme işi daha kolaylaşacak.Özel mahrem dosyalarımı harici bir sunucuda saklamak ne kadar doğru bilmiyorum ama türkiyede internet hızı 100mbit download 10mbit upload şeklinde olursa düşünülür bir sistem olur :) evde 15TB disk gece ses yapan fanlar bir süre sonra can sıkıyor :)
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DH Misafiri 8 yıl
Güzel ve bilgilendirici bir röportaj olmuş. Teşekkürler Donanım Haber.
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DH Misafiri 8 yıl
Bulut gibi kurumsal görünen ancak bireyleri de ilgilendiren teknolojiler üzerine eğilmeniz çok iyi bir düşünce. Güzel bir sohbet çıkmış ortaya.
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mistifa 8 yıl
Her gün haberlerde birilerinin harddisklerine ve CD'lerine el konulduğunu ve bu dijital dokümanlarda sözümona birtakım delillerin olduğunu öğreniyoruz. Gerçek midir yalan mıdır biz bilemeyiz. Ama bence tam da bu açıdan bizim gibi memleketlerde bu bulut daha mantıklı bir çözüm.
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shavkat 8 yıl
Kaliteli bir röportaj olmuş. Basarilar.
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terrax 8 yıl
Bence bulut bilişimin hedeflediği en büyük amaçlardan biri de her türlü korsan kullanıma engel olmaktır.
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10-10-10 8 yıl
Onlive yada bir turevi Turkiyeye muhakkak gelecektir. Latency problemi ne yazikki teknikten cok burokratik bir engeldir. Su gunlerde IT sektorunun Devletlerle tartistigi konu Devletler CC iyi ama daha cok regulasyona ihtiyaci var deyip topu surekli taca atmasidir.
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