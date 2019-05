Bulutta Yeni Dönem: Microsoft Office 365 = Mobilite, Verimlilik, İş Sürekliliği

BULUTTA YENİ DÖNEM

Microsoft Office 365 = Mobilite, Verimlilik, İş SürekliliğiÜretkenliğin geleceği nedir? Diye bugün sorduğumuzda şirket yöneticilerinden farklı farklı cevaplar alacağımız kesin. Günümüzde Bulut Bilişim’in popülerliğinin artması ile birlikte bu konuda en büyük ar-ge yatırımını yapan Microsoft üretkenliğin geleceğini tanımlarken Birleşik İletişim, İş zekâsı, Kurumsal İçerik Yönetimi, Birlikte Çalışma ve Kurumsal arama gibi çok önemli değerleri bir araya getirerek liderliğini Office 365 ürününü piyasaya sürerek göstermiş bulunmaktadır. Bu yeni ürün ile Microsoft temelde işletmelerdeki ekiplerin uyumluluk, verimli ve güvenilir bir IT altyapısı içerisinde çalışmasını hedeflemiştir. Office 365 ürünü ile de bunu sağlarken %99,9 kesintisiz hizmet garantisi ve farklı cihazlardan erişim imkânı vermektedir. Aynı zamanda kazandırdığı mobilite ile seçkin mobil aygıtlarla neredeyse her yerden erişim elde etme, Office dosyaları üzerinde çevrimiçi veya çevrimdışı çalışma ve tüm dosyaların otomatik olarak yedeklenme imkânını sunmaktadır. Bu ürünün en önemli özelliklerinden biri de kullandığın kadar öde modeli ile piyasada yer almasıdır. Bu sayede şirketlerin gereksiz yatırım yapması da önlenmiş olmaktadır.Treo Bilgi Teknolojileri ’nin Microsoft’un demo Center’ında düzenlediği Office 365 Roundtable etkinliği ile kurumlar bu yenilikçi bulut teknolojisini daha yakından tanıma fırsatı elde ettiler. Roundtable etkinliği ile müşterilerimizin birebir demo ortamında Office 365 ürününü test etmesi hedeflendi. Etkinliğe katılan havacılık, askeriye, spor hizmetleri, enerji ve sivil toplum kuruluşu gibi farklı sektörlerde yer alan IT yöneticilerine Office 365 ile kurumlarına katabilecekleri mobilite, güvenlik gibi IT süreçlerinde günümüzde vazgeçilmeyecek olan teknolojik olanaklar hakkında bilgi verildi. Yapılan demo çalışmasında Office 365’in içinde barındırdığı Office Pro Plus, Sharepoint Online, Lync Online ve Exchange Online ürünleri detaylı incelendi ve özellikle şirketlerin verimliliğini ve sürekliliğini sağlayacak detaylar üzerinde duruldu. Özellikle Office 365’in Exchange ve Sharepoint özellikleri ile şirketlerin artık ayrıca hosting hizmeti almalarına gerek kalmadığı vurgulandı. Yine şubeler halinde çalışan şirketlerin Lync Online ile toplantılarını webinar şeklinde gerçekleştirebilmeleri, Sharepoint Online ile ortak dosyalar üzerinde eş zamanlı çalışabilmeleri hakkında bilgi verilerek iş süreçlerinde kazanabilecekleri hız ve ivmeler konusunda yöntemler gösterildi.Yeni nesil iletişim ve işbirliği artık bulutta sloganı ile tanıtılan Microsoft Office 365, zamandan ve paradan tasarruf etmenize ve değerli kaynakları boşa çıkarmanıza yardımcı olarak her ölçekteki işletmeler için bulutta üretkenlik sağlamaktadır. Treo Bilgi Teknolojileri Microsoft ile olan partnerliğinde müşterilerine en uygun ve ekonomik şekilde lisans çözümleri sunarken, Treo Microsoft Çözümleri takımı gelişen Microsoft teknolojileri ile müşterilerini buluşturmak adına bu tür, özellikle teknik bilgi içeren roundtable etkinliklerini “Kullanmak için Bilmek lazım!” sloganı ile sürdürmeye devam edecektir.