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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BungBungame, AMD Fusion tablet tablet bilgisayarını tanıttı

7 yıl
9,5b
1
11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tablet bilgisayar pazarının tamamına yakınında ARM tabanlı işlemciler kullanılıyor olsa da 2012 ile birlikte bu durum değişebilir. Windows 8 işletim sisteminin pazara getireceği dinamizme ek olarak hem Intel hem de AMD, tabletlere özel işlemci çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda Intel daha çok gündeme geliyor olsa bile, değişen tepe yöneticisi sonrasında AMD de tablet bilgisayarlara yönelik çalışmalarına hız vermiş durumda.
Tablet bilgisayar pazarında AMD tabanlı işlemci kullanan en iddialı model olarak geçtiğimiz yıl pazara sunulan Acer üretimi IconiaTab W500 modelini görmüştük. Şimdilerdeyse AMD Fusion platformu bir başka üretici ile tablet dünyasının gündemine gelmiş durumda. Tayvan merkezli tablet bilgisayar geliştiricisi BungBungame, Photon 100 adını veridği Windows 7 Home Premium işletim sistemini tanıttı. İleri seviyede özelleştirilen kullanıcı arayüzü ile özellikle iş dünyası, sağlık endüstrisi, restoran ve otellerdeki kullanım alanlarını hedef alan tablet, AMD'nin Z01 kodlu tablete özel Fusion işlemcisinden güç alıyor.
10.1-inç büyüklüğünde ekrana, 4GB DDR3 bellek kapasitesine ve depolama için 64GB'lık SSD sürücüye sahip olan tablet, ekran kartı olaraksa AMD'nin işlemciye entegre çözümünü kullandığı için hem 3D grafikler hem de HD videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor. 820 gram ağırlığında (modern tabletlere göre bir miktar daha ağır) olan tabletin, CES 2012 Fuarı'nda sergilenlesi ardından Şubat ayı içerisinde satışa (660$) sunulması bekleniyor. 

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Stanislas Xavier 7 yıl en beğenilen
AMD den de intel gibi android çözümleri bekliyorum zira mobil platformda amd son zamanlarda çok başarılı işler yapıyor fusionlar atomları ezdi geçti.
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T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
yine de güzel ülkemizde uygulana yaklaşık %50 lik vergi saçmalığıyla pek alınıacak bir alet olmuyor malesef
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T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
amd den fusion ile ilgili bir tablet atağı bekliyordum rekabet olsun fiyat ucuzlasın
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TheLastNinja2 7 yıl
Zannediyorum Windows uygulamalarını tablette kullanmak isteyen kullanıcılar için güzel bir çözüm olur. Örneğin resim,çizim programlarını kullanmak zevkli olur sanırım tabletlerde. Tabii kullanılan program yalnızca windows ta çalışıyorsa bunun gibi tabletler tercih edilecektir. Ama sanırım en nihayetinde android, ipad, win8 ne olursa olsun tablete gelen/gelecek güzel programlar sayesinde insanlar tercihlerini değiştirebilirler. Her zamanki gibi ana konu güzel yazılımlar, programlar.
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janparey 7 yıl
@Confusion
Zorunlu bağış diye bir şey yok kesinlikle.Zorunlu bağış çirkef satıcıların bu sektörün gelmesini istedikleri halin adı.microsoft eula'sını sana zorla kabul ettiremez dolayısı ile ben bu lisans anlaşmasını kabul etmiyorum deyip bilgisayarının işletim sistemini(recovery ise bandrolünü) ve bilgisayarını bir dilekçe ile birlikte satıcıya teslim edip bilgisayarını işletim sistemi kaldırılmış şekilde ve işletim sisteminin tutarı kadar olan parayı tercih ettiğin bir hesaba havale şeklinde alabilirsin.Microsoftun sitesini ziyaret ederseniz "refund" kelimesini aratıp uygun konuya ulaşabilirsiniz.Bende adımları düzgün şekilde anlatamamış olabilirim daha fazla bilgi için ilgilenenler mecburdegilsiniz.com u ziyaret edebilirler
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DH Misafiri 7 yıl
amd nin hamlesi doğrudur ve x86 tabanlı sistemleri sadece android ve windows olarak değerlendirmemek gerekir. özelikle linux dağıtımları ubutnu fedora ve diğer gnome veya benzeri masaüstü yöneticisi kullanan sistemler bangır bangır gelmekte. unutmyalım ki androitte bir linux işletim sistemidir. webos un olduğu gibi
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Rubisco 7 yıl
ICS 4.0 x86 ya sorunsuz full destek varınca o zorunluluk da ortadan kalkar büyük ihtimalle.
Diğer taraftan 660$ fiyat da yenilir yutulur bişey değil. Ben bıktım herkezin bişey yapıp kendisini Applevari bi fiyatla fiyakayla tavırla fiyatlandırıp "Bizim neyimiz eksik hıh" diyip yüksek fiyat vermelerinden.
Adamlar Apple, oyuna 1kaç - 0 önde başlıyorlar. Şimdi sen tut bazı ipad2 lerden yüksek fiyat ver. Kaç kiş alır bunu, eğer amacın geniş bi kitle ise? Alsa alsa tablet + x86 ihtiyacı olan alır, o da netbook tarzı şeylerden daha da hafif portatif bişey lazımsa. Dell 1090 var hep netbook hem tablet, ekranı katlanıp tablet oluyor. Fiyatı bundan daha ucuz. Sırf AMD diye mi yüksek fiyat(hani performansı az daaha yüksek Atoma göre diye)?
Zaten dar olan hedef kitleye sanki gülüm başka çaren yok gel bizden al dedirtiyorlar. Yap şunu yapabiliyorsan 500$ 400$ bak nasıl o zman hmmm der insanlar.
1 Yanıt Yanıtla +1
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highgen 7 yıl
Amdnin fusion platforumnu kullanan tablet üreticileride artacaktır üreticiler baktı gördü diğer platformları ezip geçiyo diye fusion tabletlere daha fazla değer biçmeseler bari win8 ICS desteği de düşünülürse fuusionlu tablet sayısı daha da artacakta fiyatlar düşebilecek mi üreticilerde ürettiğimiz tablet diğer tabletlerden daha güçlü onun için böyle bir fiyatlandırmaya gidiyorum dese de haklı amd sayesinde
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artcraft35 7 yıl Rubisco
Rubisco

ICS 4.0 x86 ya sorunsuz full destek varınca o zorunluluk da ortadan kalkar büyük ihtimalle.

Diğer taraftan 660$ fiyat da yenilir yutulur bişey değil. Ben bıktım herkezin bişey yapıp kendisini Applevari bi fiyatla fiyakayla tavırla fiyatlandırıp "Bizim neyimiz eksik hıh" diyip yüksek fiyat vermelerinden.

Adamlar Apple, oyuna 1kaç - 0 önde başlıyorlar. Şimdi sen tut bazı ipad2 lerden yüksek fiyat ver. Kaç kiş alır bunu, eğer amacın geniş bi kitle ise? Alsa alsa tablet + x86 ihtiyacı olan alır, o da netbook tarzı şeylerden daha da hafif portatif bişey lazımsa. Dell 1090 var hep netbook hem tablet, ekranı katlanıp tablet oluyor. Fiyatı bundan daha ucuz. Sırf AMD diye mi yüksek fiyat(hani performansı az daaha yüksek Atoma göre diye)?

Zaten dar olan hedef kitleye sanki gülüm başka çaren yok gel bizden al dedirtiyorlar. Yap şunu yapabiliyorsan 500$ 400$ bak nasıl o zman hmmm der insanlar.

iyi güzel diyorsunuz da 64 gb ssd + win7 home premium 250 $ yapıyor sadece, free dos olsa iyi olurdu

Edit: mesajlara ana sayfadan alıntı yapılamıyor, forumdan yapıyorum(tarayıcı chrome)
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Stanislas Xavier 7 yıl en beğenilen
AMD den de intel gibi android çözümleri bekliyorum zira mobil platformda amd son zamanlarda çok başarılı işler yapıyor fusionlar atomları ezdi geçti.
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Confusion 7 yıl
Windows 7 Home Premium işletim sistemini tanıttı.
bunun yerine android kullanabilseydi MS e zorunlu bağış derdimiz olmazdı
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