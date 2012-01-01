BungBungame, AMD Fusion tablet tablet bilgisayarını tanıttı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Tablet bilgisayar pazarının tamamına yakınında ARM tabanlı işlemciler kullanılıyor olsa da 2012 ile birlikte bu durum değişebilir. Windows 8 işletim sisteminin pazara getireceği dinamizme ek olarak hem Intel hem de AMD, tabletlere özel işlemci çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda Intel daha çok gündeme geliyor olsa bile, değişen tepe yöneticisi sonrasında AMD de tablet bilgisayarlara yönelik çalışmalarına hız vermiş durumda.
Tablet bilgisayar pazarında AMD tabanlı işlemci kullanan en iddialı model olarak geçtiğimiz yıl pazara sunulan Acer üretimi IconiaTab W500 modelini görmüştük. Şimdilerdeyse AMD Fusion platformu bir başka üretici ile tablet dünyasının gündemine gelmiş durumda. Tayvan merkezli tablet bilgisayar geliştiricisi BungBungame, Photon 100 adını veridği Windows 7 Home Premium işletim sistemini tanıttı. İleri seviyede özelleştirilen kullanıcı arayüzü ile özellikle iş dünyası, sağlık endüstrisi, restoran ve otellerdeki kullanım alanlarını hedef alan tablet, AMD'nin Z01 kodlu tablete özel Fusion işlemcisinden güç alıyor.
10.1-inç büyüklüğünde ekrana, 4GB DDR3 bellek kapasitesine ve depolama için 64GB'lık SSD sürücüye sahip olan tablet, ekran kartı olaraksa AMD'nin işlemciye entegre çözümünü kullandığı için hem 3D grafikler hem de HD videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor. 820 gram ağırlığında (modern tabletlere göre bir miktar daha ağır) olan tabletin, CES 2012 Fuarı'nda sergilenlesi ardından Şubat ayı içerisinde satışa (660$) sunulması bekleniyor.
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Zorunlu bağış diye bir şey yok kesinlikle.Zorunlu bağış çirkef satıcıların bu sektörün gelmesini istedikleri halin adı.microsoft eula'sını sana zorla kabul ettiremez dolayısı ile ben bu lisans anlaşmasını kabul etmiyorum deyip bilgisayarının işletim sistemini(recovery ise bandrolünü) ve bilgisayarını bir dilekçe ile birlikte satıcıya teslim edip bilgisayarını işletim sistemi kaldırılmış şekilde ve işletim sisteminin tutarı kadar olan parayı tercih ettiğin bir hesaba havale şeklinde alabilirsin.Microsoftun sitesini ziyaret ederseniz "refund" kelimesini aratıp uygun konuya ulaşabilirsiniz.Bende adımları düzgün şekilde anlatamamış olabilirim daha fazla bilgi için ilgilenenler mecburdegilsiniz.com u ziyaret edebilirler
Diğer taraftan 660$ fiyat da yenilir yutulur bişey değil. Ben bıktım herkezin bişey yapıp kendisini Applevari bi fiyatla fiyakayla tavırla fiyatlandırıp "Bizim neyimiz eksik hıh" diyip yüksek fiyat vermelerinden.
Adamlar Apple, oyuna 1kaç - 0 önde başlıyorlar. Şimdi sen tut bazı ipad2 lerden yüksek fiyat ver. Kaç kiş alır bunu, eğer amacın geniş bi kitle ise? Alsa alsa tablet + x86 ihtiyacı olan alır, o da netbook tarzı şeylerden daha da hafif portatif bişey lazımsa. Dell 1090 var hep netbook hem tablet, ekranı katlanıp tablet oluyor. Fiyatı bundan daha ucuz. Sırf AMD diye mi yüksek fiyat(hani performansı az daaha yüksek Atoma göre diye)?
Zaten dar olan hedef kitleye sanki gülüm başka çaren yok gel bizden al dedirtiyorlar. Yap şunu yapabiliyorsan 500$ 400$ bak nasıl o zman hmmm der insanlar.
iyi güzel diyorsunuz da 64 gb ssd + win7 home premium 250 $ yapıyor sadece, free dos olsa iyi olurdu
Edit: mesajlara ana sayfadan alıntı yapılamıyor, forumdan yapıyorum(tarayıcı chrome)
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