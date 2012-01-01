BungBungame, AMD Fusion tablet tablet bilgisayarını tanıttı

Tablet bilgisayar pazarının tamamına yakınında ARM tabanlı işlemciler kullanılıyor olsa da 2012 ile birlikte bu durum değişebilir. Windows 8 işletim sisteminin pazara getireceği dinamizme ek olarak hem Intel hem de AMD, tabletlere özel işlemci çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda Intel daha çok gündeme geliyor olsa bile, değişen tepe yöneticisi sonrasında AMD de tablet bilgisayarlara yönelik çalışmalarına hız vermiş durumda.

Tablet bilgisayar pazarında AMD tabanlı işlemci kullanan en iddialı model olarak geçtiğimiz yıl pazara sunulan Acer üretimi IconiaTab W500 modelini görmüştük. Şimdilerdeyse AMD Fusion platformu bir başka üretici ile tablet dünyasının gündemine gelmiş durumda. Tayvan merkezli tablet bilgisayar geliştiricisi BungBungame, Photon 100 adını veridği Windows 7 Home Premium işletim sistemini tanıttı. İleri seviyede özelleştirilen kullanıcı arayüzü ile özellikle iş dünyası, sağlık endüstrisi, restoran ve otellerdeki kullanım alanlarını hedef alan tablet, AMD'nin Z01 kodlu tablete özel Fusion işlemcisinden güç alıyor.

10.1-inç büyüklüğünde ekrana, 4GB DDR3 bellek kapasitesine ve depolama için 64GB'lık SSD sürücüye sahip olan tablet, ekran kartı olaraksa AMD'nin işlemciye entegre çözümünü kullandığı için hem 3D grafikler hem de HD videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor. 820 gram ağırlığında (modern tabletlere göre bir miktar daha ağır) olan tabletin, CES 2012 Fuarı'nda sergilenlesi ardından Şubat ayı içerisinde satışa (660$) sunulması bekleniyor.