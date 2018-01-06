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Bütün akıllı cihazlar tehlikede | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

1 yıl
12,1b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu bölümüne Intel, AMD ve ARM tabanlı işlemcilerin hepsini kapsayan büyük güvenlik açığı damgasını buluyor. 2si1 izleyici ödüllerini de duyurduğumuz bölüm sizlerle.
Yayın akışı:
00:19 Koltuk incelemesi
00:44 Teknoloji dünyasında büyük şok: Intel, ARM ve AMD'de kritik donanımsal açık!
05:38 Nihat Zeybekçi'den Bitcoin açıklaması: ''Yasal düzenleme olmayacak''
07:55 QAPAK OLSUN!!
11:25 Red Dead Redemption 2 çıkış tarihi
12:35 Hız sınırını aşanlara interaktif uyarı sistemi geliyor
17:27 Shenzhen şehrinde toplu taşımada devrim
20:55 Need For Speed'e ücretsiz Online Roam mobu geliyor
23:10 The Witcher'ın dizisi için güzel haberler
24:09 GeForce grafik kartlarının sunucu ve veri merkezlerinde kullanılması yasaklandı
25:56 Spotify'a 1.6 milyar dolarlık tazminat davası açıldı
28:52 PubG'nin CEO'su oyunu her platforma çıkartmayı hedefliyor
30:45 Yeni Xbox oyunları yolda
35:43 Dokunma duyusuna sahip ilk taşınabilir biyonik el duyuruldu
37:52 Yine İstanbul'u kurtarıyoruz. Şehircilik ve ulaşım üzerine süper projeler açıklanıyor.
40:34 Toplu taşıma ile ilgili acı deneyimler aktarılıyor.
43:22 Ekmek ve tasarruf ile ilgili anılar.
44:43 Booking.com Türkiye’ye geri dönüyor
46:35 Mesut, çaktırmadan yurt dışına tatile gittiğini araya katıp hava atıyor.
48:00 Mesut, Yemeksepeti.com'un puan sistemini nasıl kötüye kullandığını anlatıyor.
49:22 Uncharted'ın geliştirici ekibinden üst düzey bir isim The Avengers oyununun ekibine katıldı
49:48 Monster Hunder World, 2018 içinde PC için de çıkacak
50:41 Platinium Games, geliştirdiği oyunları kendi dağıtmak istiyor
51:14 2si1 İzleyici Ödülleri Kategorileri Açıklanıyor

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dakamon 1 yıl en beğenilen
Enis çok sığ düşünüyorsun. Devlet o cihazdan para kazanmayı düşünmüyor da birilerine para kazandırmak istiyorsa.... Bide böyle düşün.
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nightsniffer 1 yıl
Mesut Bey yanlış bilgilendirme yapıyorsunuz. Donanımhaber gibi bir sitenin baş editörüne yakışmıyor bu durum... Bu ikisi birde CPU alanında derin bilgi sahibi olan Erdi Bey olmalıydı.
Üç çeşit bug var
Spectre 1: Bütün işlemciler tehdit altında. AMD İşletim Sistemi güncellemeleriyle sorunun çözüldüğü iddiasında.
Spectre 2: Intel işlemciler ve birkaç model ARM çekirdeği tehdit altında. Zannediyorum Intel bununla alakalı Mikrokod güncellemesi yayınladı ve bazı işyüklerinde ciddi performans kayıpları mevcut.(GIMP ile fotoğraf işleme, Handbrake video encoding)
Meltdown: Tamamen Intel CPU'ları ilgilendiriyor. Intel'in tasarımıyla alakalı bir sorun. ABD Yazılım Mühendisleri Enstitüsü sorunun çözümü için İlgili Intel CPU'nun soketten çıkartılmasını öneriyor.
Meltdown patchi geldiğinde ev kullanıcıları da etkilenecek. Ayrıca Fortnight'ın serverlarında patch öncesi %20'lerde olan Server CPU kullanımı %50-60'lara ulaşmış.
Mesut Bey yanlış bilgilendirme yapıyorsunuz. Donanımhaber gibi bir sitenin baş editörüne yakışmıyor bu durum... Bu ikisi birde CPU alanında derin bilgi sahibi ...
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Fingolfin. 1 yıl
Mesut oyun konusunda yorum yaparken, dünya üzerinde oyun oynayanların hepsi de kendi ile aynı oyun zevklerine sahipmiş gibi yorum yapıyor. Eğer benim şu jenerasyon da tek bir seçeneğim olsa ben Switch'i alırdım çünkü Zelda, Mario, Mario Kart, Splatoon 2, Xenoblade 2'i oynamak isterim. Yine gelecek olan Pokemon, Metroid Prime, Fire Emblem, Smash Bros ve Pikmin var, en sevdiğim 5 oyun franchise'ı listesi yapsam hepsi bu taraftan gelecek. Ayrıca Stardew Valley, Sonic Mania, Golf Story, Axiom Verge, Shovel Knight vs. vs. gibi indie oyunları Switch'te oynamak çok daha rahat hissettiriyor. Alıyorum yatarak oynuyorum, çıkıyorum dışarıda oynuyorum, takıyorum tvde oynuyorum, konsept çok rahat geldi bana. Oyun süremin büyük kısmı Switch'e gidiyor.
ps4 kanadında Bloodborne, The Last Guardian, Ratchet and Clack ve her ne kadar ps3 versiyonu da bulunsa Persona 5 ilgimi çekiyor exc. olarak, ki bunları da ben alıp oynadım zaten ama diğer açıdan bir Uncharted 4 ve diğer exleri bana o kadar ilgi çekici gelmiyor. Yanlış anlaşılmasın bunlar kötü demiyorum, benim ilgimi çekmiyor. Xbox oyunu olarak ilgimi çeken bir Ori, bir de Cuphead onlar da steame geldi zaten.
Herkes aslında konsolu alırken karşılaştırıp kendine göre alıyor ve açıkçası bir konsol konusunda öneri yapıcakken de her konsolu farklı bakış açılarından düşünüp ona göre yorum yapmak gerek. Bir kişi abi hangi konsolu alayım dediğinde, direk a ya da b al demek onun zevkini bilmeden bence oldukça saçma. Ben Mario severim, başkası Uncharted sever, başkası Halo sever, başkası gider Europa Universalis'e gömer vaktini. Amerika ve Japonya da Nintendo'nun baya büyük bir kitlesi var, onların zaten direk geldiğini, diğerleri içinse oldukça iyi bir ikinci konsol olduğundan iyi satış yaptığını düşünüyorum.
Mesut oyun konusunda yorum yaparken, dünya üzerinde oyun oynayanların hepsi de kendi ile aynı oyun zevklerine sahipmiş gibi yorum yapıyor. Eğer benim şu jeneras...
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Dertlim 1 yıl
Benim internetim 4 yıldır Doping İnternet.
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gamze_in38 1 yıl
Steelseries en iyi çevre birimi üreticisi bence, kategorilerde olmaması ilginç geldi. Mouse olsun klavye, kulaklık bir numara. Üstelik 2017 de hem kulaklık hem mouse hem de klavye alanında yenilikçi bir firmaydı.
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Nınja 1 yıl

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Egzap 1 yıl
Valla behzat ç den sonra ilk defa bir program için gününü bekliyorum. Erdinçle mesuttan sonra daha iyi olan tek program.
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DrFetih 1 yıl
Anketin görüntülenmesinde sıkıntı var. "502 Bad Gateway dhlb/1101" hatası çıkıyor. Sadece bende mi böyle?
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alfo9403 1 yıl
çevre birim üreticisi kısmına steelseries konulmamış olması garip olmuş. Halbuki en çok hakeden de o diye düşünüyorum. ayrıca türktelekoma 3 verdim 5 aldim diyenlerin hrnuz Turkcell kullanmadığını düşünüyorum bence bir deneyin oyle 23tlye paket alamazsin ama 43tlye telefonun internetin zevkini alırsın bedavalari kampanyalari da 5 aldığım kısım
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xmenvirüs 1 yıl
2017’nin Parasını Hak eden Çevre Birimleri Üreticisi
"SteelSeries" ın eklenmemesi garip olmuş.
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YasinKsmG 1 yıl
TürkTelekom fiyat performans açısından çok iyi. 10 GB 1000 DK 1000 SMS 22 TL veriyorum gayet iyi.
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darkdiva 1 yıl
Mesut Bey lütfen oyun dünyası hakkında yorum yapmayın ya da yapacaksanız bir şeyleri araştırıp öyle yapın. Her hafta eksiksiz Switch'i takıntı yapmış gibi, alakasız yorumlar yapıyor. Benim Switch dışında konsolum yok. Ps4 ve xbox one alacak param da var fakat gittim Switch aldım. Soruyorum dediğiniz için yazdım. Switch'in her hafta bir başarısı, bir rekoru çıkıyor ama ısrarla bunu görmezden gelmeye çalışmalar falan, bunlar hiç hoş değil. Bir markaya anti olmak da fanlığa girer. Konsol başarılı çünkü exc. Oyunları çok başarılı. Zelda botw ve super mario oddsey'i keşke oynasanız da farkı görseniz. İlk yılında iki tane yılın oyunu adayı çıkarmış, bunlardan biri de yılın oyunu ödülünü almış bir konsola hala oyunu yok, şöyle, böyle gibi yorumlar yapmak sizi orada yüceltmez benden söylemesi.
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StarSOzi 1 yıl
Oyunları işeretlemeden oy verilemiyor benim pek oyunlarla işim olmuyor nasıl yapacaz :)
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