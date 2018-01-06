Bütün akıllı cihazlar tehlikede | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu bölümüne Intel, AMD ve ARM tabanlı işlemcilerin hepsini kapsayan büyük güvenlik açığı damgasını buluyor. 2si1 izleyici ödüllerini de duyurduğumuz bölüm sizlerle.
Yayın akışı:
00:19 Koltuk incelemesi
00:44 Teknoloji dünyasında büyük şok: Intel, ARM ve AMD'de kritik donanımsal açık!
05:38 Nihat Zeybekçi'den Bitcoin açıklaması: ''Yasal düzenleme olmayacak''
07:55 QAPAK OLSUN!!
11:25 Red Dead Redemption 2 çıkış tarihi
12:35 Hız sınırını aşanlara interaktif uyarı sistemi geliyor
17:27 Shenzhen şehrinde toplu taşımada devrim
20:55 Need For Speed'e ücretsiz Online Roam mobu geliyor
23:10 The Witcher'ın dizisi için güzel haberler
24:09 GeForce grafik kartlarının sunucu ve veri merkezlerinde kullanılması yasaklandı
25:56 Spotify'a 1.6 milyar dolarlık tazminat davası açıldı
28:52 PubG'nin CEO'su oyunu her platforma çıkartmayı hedefliyor
30:45 Yeni Xbox oyunları yolda
35:43 Dokunma duyusuna sahip ilk taşınabilir biyonik el duyuruldu
37:52 Yine İstanbul'u kurtarıyoruz. Şehircilik ve ulaşım üzerine süper projeler açıklanıyor.
40:34 Toplu taşıma ile ilgili acı deneyimler aktarılıyor.
43:22 Ekmek ve tasarruf ile ilgili anılar.
44:43 Booking.com Türkiye’ye geri dönüyor
46:35 Mesut, çaktırmadan yurt dışına tatile gittiğini araya katıp hava atıyor.
48:00 Mesut, Yemeksepeti.com'un puan sistemini nasıl kötüye kullandığını anlatıyor.
49:22 Uncharted'ın geliştirici ekibinden üst düzey bir isim The Avengers oyununun ekibine katıldı
49:48 Monster Hunder World, 2018 içinde PC için de çıkacak
50:41 Platinium Games, geliştirdiği oyunları kendi dağıtmak istiyor
51:14 2si1 İzleyici Ödülleri Kategorileri Açıklanıyor
00:44 Teknoloji dünyasında büyük şok: Intel, ARM ve AMD'de kritik donanımsal açık!
05:38 Nihat Zeybekçi'den Bitcoin açıklaması: ''Yasal düzenleme olmayacak''
07:55 QAPAK OLSUN!!
11:25 Red Dead Redemption 2 çıkış tarihi
12:35 Hız sınırını aşanlara interaktif uyarı sistemi geliyor
17:27 Shenzhen şehrinde toplu taşımada devrim
20:55 Need For Speed'e ücretsiz Online Roam mobu geliyor
23:10 The Witcher'ın dizisi için güzel haberler
24:09 GeForce grafik kartlarının sunucu ve veri merkezlerinde kullanılması yasaklandı
25:56 Spotify'a 1.6 milyar dolarlık tazminat davası açıldı
28:52 PubG'nin CEO'su oyunu her platforma çıkartmayı hedefliyor
30:45 Yeni Xbox oyunları yolda
35:43 Dokunma duyusuna sahip ilk taşınabilir biyonik el duyuruldu
37:52 Yine İstanbul'u kurtarıyoruz. Şehircilik ve ulaşım üzerine süper projeler açıklanıyor.
40:34 Toplu taşıma ile ilgili acı deneyimler aktarılıyor.
43:22 Ekmek ve tasarruf ile ilgili anılar.
44:43 Booking.com Türkiye’ye geri dönüyor
46:35 Mesut, çaktırmadan yurt dışına tatile gittiğini araya katıp hava atıyor.
48:00 Mesut, Yemeksepeti.com'un puan sistemini nasıl kötüye kullandığını anlatıyor.
49:22 Uncharted'ın geliştirici ekibinden üst düzey bir isim The Avengers oyununun ekibine katıldı
49:48 Monster Hunder World, 2018 içinde PC için de çıkacak
50:41 Platinium Games, geliştirdiği oyunları kendi dağıtmak istiyor
51:14 2si1 İzleyici Ödülleri Kategorileri Açıklanıyor
Paylaş Tweetle
Üç çeşit bug var
Spectre 1: Bütün işlemciler tehdit altında. AMD İşletim Sistemi güncellemeleriyle sorunun çözüldüğü iddiasında.
Spectre 2: Intel işlemciler ve birkaç model ARM çekirdeği tehdit altında. Zannediyorum Intel bununla alakalı Mikrokod güncellemesi yayınladı ve bazı işyüklerinde ciddi performans kayıpları mevcut.(GIMP ile fotoğraf işleme, Handbrake video encoding)
Meltdown: Tamamen Intel CPU'ları ilgilendiriyor. Intel'in tasarımıyla alakalı bir sorun. ABD Yazılım Mühendisleri Enstitüsü sorunun çözümü için İlgili Intel CPU'nun soketten çıkartılmasını öneriyor.
Meltdown patchi geldiğinde ev kullanıcıları da etkilenecek. Ayrıca Fortnight'ın serverlarında patch öncesi %20'lerde olan Server CPU kullanımı %50-60'lara ulaşmış.
ps4 kanadında Bloodborne, The Last Guardian, Ratchet and Clack ve her ne kadar ps3 versiyonu da bulunsa Persona 5 ilgimi çekiyor exc. olarak, ki bunları da ben alıp oynadım zaten ama diğer açıdan bir Uncharted 4 ve diğer exleri bana o kadar ilgi çekici gelmiyor. Yanlış anlaşılmasın bunlar kötü demiyorum, benim ilgimi çekmiyor. Xbox oyunu olarak ilgimi çeken bir Ori, bir de Cuphead onlar da steame geldi zaten.
Herkes aslında konsolu alırken karşılaştırıp kendine göre alıyor ve açıkçası bir konsol konusunda öneri yapıcakken de her konsolu farklı bakış açılarından düşünüp ona göre yorum yapmak gerek. Bir kişi abi hangi konsolu alayım dediğinde, direk a ya da b al demek onun zevkini bilmeden bence oldukça saçma. Ben Mario severim, başkası Uncharted sever, başkası Halo sever, başkası gider Europa Universalis'e gömer vaktini. Amerika ve Japonya da Nintendo'nun baya büyük bir kitlesi var, onların zaten direk geldiğini, diğerleri içinse oldukça iyi bir ikinci konsol olduğundan iyi satış yaptığını düşünüyorum.