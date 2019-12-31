Büyük boyut, güçlü özellikler: MMD, 43 inç kavisli Philips 439P9H SuperWide monitörü piyasaya çıkartıyor

Kapsayıcı görüntüleme

Philips 439P9H finans, bankacılık ve diğer B2B sektörlerinde çalışanlara her gün en iyi performansı sunmaları için gereksinim duydukları bütün kapsamı sunuyor. Geniş, 32:10 SuperWide formatı ve 3840 x 1200 çözünürlük ile, bu model iki adet 16:10 yüksek performans monitörünün yerine geçebilir, böylece hem kablo yayıntısını azaltır hem de zaman ve yer tasarrufu sağlar. 1800R kavis, kullanıcının izleme alanını genişletmek, dikkatinin dağılmasını azaltmak ve yan görüş alanına girmek için tasarlandığından, optimal görüntüleme konforu sağlarken bir yandan da kapsayıcı, zarif bir sürükleyicilik etkisi ile de konsantrasyonun yoğunlaşmasına fayda sağlar. MultiView teknolojisi ve MultiClient Integrated KVM anahtar ile donatılan Philips 439P9H aktif ikili bağlantıyı ve görüntülemeyi mümkün kılarak kullanıcıların eş zamanlı olarak çoklu cihazlar ile çoklu görev yürütmelerine olanak tanır. Ayrıca VESA sertifikalı DisplayHDR 400, gerçekten ufuk açıcı bir görüntüleme deneyimi için olağandışı parlaklık, renkler ve kontrast da sunar. Üstelik oyun seven kitle için de, Adaptive Sync teknolojisi iştah açıcı akıcılıkta, hızda, bozukluk içermeyen bir oynanabilirlik sağlar.



Kolay kenetleme

Zamandan tasarruf etmek ve üretkenliği artırmak isteyenler için yanıt, Philips 439P9H. Güç kaynağı da olan dahili bir USB-C kenetleme istasyonuna sahip bu monitör, geniş yelpazede rahat birtakım işlevsellikler sunuyor, üstelik tek bir ince ve çevrilebilir USB-C konektörü ile. Tuş takımı, fare ve RJ-45 Ethernet kablosu gibi çevre birimleri monitörün kenetleme istasyonuna doğrudan takılabilir. Ayrıca bir dizüstü bilgisayar da yüksek çözünürlüklü videolar, süper hızlı veri iletimi ve şarj için monitöre bağlanabilir. Konektivite hiç bu kadar kolay ya da esnek olmamıştı.



Rahat çalışma Philips 439P9H konforu artıran bir çok özellik ile donatıldı. Artık profesyoneller uzun saatler boyunca çalıştıklarında bile sağlıklarının emin ellerde olduğunu bilecekler. LowBlue Modu gözlerin yorulmasını engeller, EasyRead modu hoş, kağıt gibi bir okuma deneyimi sunar, yüz tanıma teknolojili Windows HelloTM pop-up webcam güvenli bir giriş sağlar. Sağa sola dönüp eğilebilen, yüksekliği ayarlanabilir ayak ve VESA montajı rahat bir görüntüleme pozisyonunu garantiler.

Güçlü, üretken, izlemesi bir zevk olan Philips 439P9H monitörü, 1086.69 USD tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden Kasım ayı içinde piyasada bulunabilecek.



Philips monitörleri hakkında daha fazla bilgi için:



Yüksek çözünürlüklü görselleri buradan indirebilirsiniz: Rahat çalışma Philipskonforu artıran bir çok özellik ile donatıldı. Artık profesyoneller uzun saatler boyunca çalıştıklarında bile sağlıklarının emin ellerde olduğunu bilecekler. LowBlue Modu gözlerin yorulmasını engeller, EasyRead modu hoş, kağıt gibi bir okuma deneyimi sunar, yüz tanıma teknolojili Windows HelloTM pop-up webcam güvenli bir giriş sağlar. Sağa sola dönüp eğilebilen, yüksekliği ayarlanabilir ayak ve VESA montajı rahat bir görüntüleme pozisyonunu garantiler.Güçlü, üretken, izlemesi bir zevk olan Philipsmonitörü, 1086.69 USD tavsiye edilen perakende fiyat üzerindenpiyasada bulunabilecek.Philips monitörleri hakkında daha fazla bilgi için: https://www.philips.co.uk/c-mpc/monitors Yüksek çözünürlüklü görselleri buradan indirebilirsiniz: https://drive.google.com/open?id=1v-3Fg4n-wXlToFkUajtRnORkEBiI8qD9

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı

Amsterdam, 20 Kasım 2019 – Lider ekran uzmanı ve Philips monitörlerinin marka lisans ortağı MMD, 439P9H SuperWide kavisli LCD ekranı piyasaya çıkartıyor. 49 inçlik (124 cm) formatın başarısının ardından, Philips 439P9H büyüyen ultra geniş ailesine bir de 43 inçlik (110.2 cm) bir seçenek ekliyor. Lüks genişlikte bir çalışma alanı ve göz kamaştırıcı DisplayHDR 400 teknolojisi ile donatılan bu monitör, dahili bir USB-C kenetleme istasyonu, Windows HelloTM açılır kapanır bir webcam, MultiClient Integrated KVM anahtar gibi üretkenlik artıran özelliklerle dolu. Üstelik, baştan sona keyifli bir deneyim sağlamak için tasarlanmış çok sayıda konfor artıran özelliğe de sahip.