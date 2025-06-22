AOC, çift modlu 27 inç monitörünü tanıttı: AOC U27U3XD

AOC, yeni 27 inç monitörünü tanıttı. AOC U27U3XD, farklı kullanım durumları için çift modlu çıkışı destekliyor.

Devasa monitör alırken dikkat "AOC Agon Pro AG456 UCZD" 6 gün önce eklendi

AOC U27U3XD özellikleri

Tam Boyutta Gör AOC U27U3XD, 144 Hz yenileme hızında native 4K çözünürlük sunan 27 inç IPS panel ile donatılmış. Daha yüksek 288 Hz yenileme hızında Full HD çözünürlük sunuyor. Monitör, ekran yırtılmasını azaltmak için Adaptive-Sync ile uyumlu ve 0.5 ms MPRT, 4 ms GtG tepki süresine sahip.

Monitör, %100 sRGB, %94 Adobe RGB ve %98 DCI-P3'ü kapsayan güçlü renk performansı sunuyor. ΔE<2 doğrulukla kalibre edilmiş olarak geliyor ve VESA DisplayHDR 400'ü destekliyor. Ayrıca, değişen aydınlatma koşullarında gelişmiş netlik ve kontrast için 2000:1 statik kontrast oranı ve 450 nit maksimum parlaklık sunuyor.

Monitör, uzun süreli kullanımda göz sağlığını korumak için donanım seviyesinde düşük mavi ışık çözümüne sahip. Ayrıca Shadow Boost, MBR Sync, Clear Vision ve Picture-in-Picture ve Picture-by-Picture modları gibi özelliklerle geliyor. Klavye ve fare kullanarak birden fazla bağlı cihazı kontrol etmenizi sağlayan yerleşik KVM anahtarıyla geliyor.

Monitörde iki adet HDMI 2.1 portu, tek DisplayPort 1.4 portu, 90W güç dağıtımı ve DP Alt Modunu destekleyen tek USB 3.2 Gen 1 Type-C portu, bir adet USB Type-B upstream portu, dört adet USB 3.2 Gen 1 Type-A portu ve 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Stand, 150 mm'ye kadar yükseklik ayarı, -6,5 ila 23 derece eğim, her iki yönde 30 derece dönüş ve çift yönlü pivot dahil olmak üzere tüm ayarlamaları destekliyor.

Monitörün fiyatı açıklanmadı.

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