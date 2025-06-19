MSI'ın OLED monitörünün ekran yanması performansı test edildi: İşte sonuçlar

OLED panellerin en büyük zayıf noktası, sabit görüntüler nedeniyle oluşan ekran yanması problemi. Ancak birçok monitör üreticisi artık yanma önleyici teknolojiler kullanarak OLED monitörlerin ömrünü uzatmaya çalışıyor.
Monitors Unboxed, MPG 321URX modelinin statik görüntülerdeki ekran yanması performansını araştırmak için monitörü 15 ay boyunca günde 8 saat kullandı. Bu süre zarfında, testi zorlaştırmak için çoğunlukla statik uygulamalar çalıştırıldı. Ekran parlaklığı 200 nit olarak ayarlandı ve Windows 11’de açık tema ile koyu görev çubuğu tercih edildi.
İşte testin sonuçları
İlk birkaç ay boyunca monitörde gözle görülür bir yanma oluşmadı. Yaklaşık 6 ay sonunda izler belirmeye başladı ama bu fark yalnızca dikkatle incelendiğinde anlaşılabiliyordu. En net görülen yanma izlerinden biri, uygulamaların ekranın sağ tarafına sabitlenmesinden kaynaklanan orta çizgi oldu. Bu iz zamanla daha belirgin hale geldi; özellikle 9. ve 12. ayda fark biraz daha arttı. 15. ay itibarıyla görüntü yanması açık şekilde görünse de, yalnızca belirli renklerde (özellikle yeşillerde) ya da özel filtrelerle dikkat çekiyor.
Bu test, ekran yanmasının zamanla yavaş yavaş birikerek ilerlediğini ortaya koyuyor. Kanalın vardığı sonuca göre, en kötü senaryoda bile MSI'ın QD-OLED monitörü yaklaşık üç yıl dayanabiliyor. Bu süre, geleneksel LCD monitörlere göre kısa olsa da, MSI’ın OLED koruma özellikleri sayesinde, günlük kullanımda bu testteki kadar belirgin yanma gerçekleşmeyeceği belirtiliyor.
Oyunlar genellikle hareketli sahnelerden oluştuğu için, OLED monitörlerin yanma sorunu oyuncuları pek etkilemiyor. Ancak Adobe Premiere Pro gibi statik arayüzlere sahip uygulamalar kullanan içerik üreticileri için OLED monitörlerin ömrü iki üç yıla kadar düşebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: