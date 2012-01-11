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CES 2012 : Rukus'dan güneş enerjili Bluetooth ses sistemi

7 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Ses sistemleri konusunda uzman Rukus firması CES fuarında ilginç bir ürününü ziyaretçilere sergiliyor.

Taşınabilir segmente yönelik olarak hazırlanan ses sistemi Bluetooth üzerinden mobil veya masaüstü cihazınıza bağlanarak gittiğiniz her yerde müziğinizi de yanınızda götürmenizi sağlıyor. Rukus ile yüksek ses seviyesinde ve kaliteli müzik dinlemekle kalmıyor aynı zamanda mobil cihazınızı şarj edebiliyorsunuz.
Sistem üzerinde bulunan 80cm2'lik güneş panelleri 6 saatte sistemin Li-Ion bataryasını tam olarak doldurabiliyor. Ayrıca gün boyunca mobil cihazınızı da şarj edebiliyor.

Ses sistemi içerisinde iki adet hoparlör bulunuyor. Güneş enerjisi elde edemediğiniz durumlarda AC güç adaptörü devreye giriyor. USB portu ile de mobil cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz. Şarj zamanını, batarya durumunu ve Bluetooth bağlantılarını görebilmeniz için de E-ink bir ekran yerleştirilmiş. Böylece standart LCD'lerin tükettiği enerji sarfiyatı da en aza indirilmiş oluyor.

Rukus Bluetooth ses sistemi 2012 yılı ikinci çeyreğinde 150$'dan piyasada olacak. 


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danGerfuLL 7 yıl
Bir apartmanin en ust katina ulasabilmek icin merdivenleri teker teker cikarsiniz. Umarim merdivenleri hizli cikarlar da su teknoloji bir an evvel gelisip mobil cihazlara da uygulanabilir.
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xLmNt13 7 yıl
güzel fikir. :)
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oyuncu11790 7 yıl
yaygınlaşırsa sarj olma süresi ve kullanım süresinde yenilikler yapılabilir bence alet iyi
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E_Aydin35 7 yıl
Ooo neler çıkıyor çok harika.. Şarj bitsin. No problem at balkona şarj olsun .:)
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karaköy_soğancısı 7 yıl
bunlara bu anlamsız işlere ayırcakları vakti pillere ayırsalar olmazmı ? hani daha yararlı işlere kafa yorsunlar diyorum bunlar sadece hava atmak için göz boyamak için yapılmış şeyler geçiniz.
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Guest 7 yıl
hâlâ daha çok verimsiz. 6 saatte sarj oluyor peki bir sarj kaç saat kullanım sunuyor? eğer 6 saat sunamıyorsa yani kendi ürettiği enerjiyle çalışamıyorsa üzerindeki hantal yapı yerine yedek bir batarya çok daha kullanışlı olurdu.
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KODTECH 7 yıl
Bak şimdi aklımda bir soru kaldı acaba bunun boyutu kaç Iphone ediyor yazmamışsınız büyük eksiklik

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RAN7843 7 yıl
GERÇEKTEN HARİKA bu ürünler bataryaları gerçekten doyura bilecekler gün geçmeden neler olur bilinmez ama her şey değişiyor
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