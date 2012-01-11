CES 2012 : Rukus'dan güneş enerjili Bluetooth ses sistemi

Ses sistemleri konusunda uzman Rukus firması CES fuarında ilginç bir ürününü ziyaretçilere sergiliyor.





Taşınabilir segmente yönelik olarak hazırlanan ses sistemi Bluetooth üzerinden mobil veya masaüstü cihazınıza bağlanarak gittiğiniz her yerde müziğinizi de yanınızda götürmenizi sağlıyor. Rukus ile yüksek ses seviyesinde ve kaliteli müzik dinlemekle kalmıyor aynı zamanda mobil cihazınızı şarj edebiliyorsunuz.

Sistem üzerinde bulunan 80cm2'lik güneş panelleri 6 saatte sistemin Li-Ion bataryasını tam olarak doldurabiliyor. Ayrıca gün boyunca mobil cihazınızı da şarj edebiliyor.





Ses sistemi içerisinde iki adet hoparlör bulunuyor. Güneş enerjisi elde edemediğiniz durumlarda AC güç adaptörü devreye giriyor. USB portu ile de mobil cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz. Şarj zamanını, batarya durumunu ve Bluetooth bağlantılarını görebilmeniz için de E-ink bir ekran yerleştirilmiş. Böylece standart LCD'lerin tükettiği enerji sarfiyatı da en aza indirilmiş oluyor.





Rukus Bluetooth ses sistemi 2012 yılı ikinci çeyreğinde 150$'dan piyasada olacak.



