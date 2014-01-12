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CES 2014 : Sol Republic Relays, her türlü kulak yapısına uyum sağlayacak bir tasarıma sahip

5 yıl
9,7b
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6
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : Sol Republic Relays, her türlü kulak yapısına uyum sağlayacak bir tasarıma sahip

Farklı kulaklık çözümleri ile önde gelen üreticiler arasında yer alan Sol Republic, CES 2014 fuarına da özel tasarıma sahip Relays adlı kulak-içi kulaklık çözümü ile geldi. 

Relays her türlü kulaklık yapısına uyum sağlayacak şekilde geliştirilmiş. Dış kısımda bulunan ve ses vericisini çevreleyen kauçuk halka FreeFlex adını alıyor. FreeFlex kulaklığın kulağın dış kısmına tam olarak oturmasını sağlıyor. 

Daha esnek bir yapıdaki uç kısımlar ise kulağın içini tam olarak dolduracak şekilde imal edilmiş. Relays gürültüyü en aza indirerek ses tecrübesini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

Relays 4 farklı boyutta uç ile geliyor. Bu sayede farklı kulaklara da uyum sağlayabiliyor. Relays mikrofon entegreli bir klips de barındırıyor. Kullanıcılar böylece sesli veya videolu görüşme yaparken Relays ürününü kullanabiliyor. Relays 80$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda. 

http://mashable.com/2014/01/06/sol-republic-relays/ Yorum Yaz
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Miyamoto Musashi 5 yıl
yok öyle bir dünya.
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TheShadow 5 yıl
En az Sennheiser kalitesinde ses vermiyorsa yaramaz.
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SystemApps 5 yıl
nokiada böyle açılı kulaklıklar tercih ediyor.zaten bu kulaklıklar dışındaki tasarımlar kulağıma uymuyor...ama denemek lazım güzel duruyor.
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Emre Kocakaya 5 yıl
Benim kulakliktaki tek tercih ettigim (tabi daha iyileri vardir) marrka Jays`tir,ama Sol Republic de cok kaliteli kulakliklara sahiptir.
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Sajuuk 5 yıl Emre Kocakaya
Thin Lizzy
Benim kulakliktaki tek tercih ettigim (tabi daha iyileri vardir) marrka Jays`tir,ama Sol Republic de cok kaliteli kulakliklara sahiptir.

O Zaman kulaklıktan anlamadigin belli
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