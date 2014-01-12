CES 2014 : Sol Republic Relays, her türlü kulak yapısına uyum sağlayacak bir tasarıma sahip





Farklı kulaklık çözümleri ile önde gelen üreticiler arasında yer alan Sol Republic, CES 2014 fuarına da özel tasarıma sahip Relays adlı kulak-içi kulaklık çözümü ile geldi.





Relays her türlü kulaklık yapısına uyum sağlayacak şekilde geliştirilmiş. Dış kısımda bulunan ve ses vericisini çevreleyen kauçuk halka FreeFlex adını alıyor. FreeFlex kulaklığın kulağın dış kısmına tam olarak oturmasını sağlıyor.





Daha esnek bir yapıdaki uç kısımlar ise kulağın içini tam olarak dolduracak şekilde imal edilmiş. Relays gürültüyü en aza indirerek ses tecrübesini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.





Relays 4 farklı boyutta uç ile geliyor. Bu sayede farklı kulaklara da uyum sağlayabiliyor. Relays mikrofon entegreli bir klips de barındırıyor. Kullanıcılar böylece sesli veya videolu görüşme yaparken Relays ürününü kullanabiliyor. Relays 80$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.

http://mashable.com/2014/01/06/sol-republic-relays/