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CES 2015 : Guess'den yenilik ödüllü akıllı saat

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : Guess'den yenilik ödüllü akıllı saat

Bu yıl muhtemelen lüks saat üreticilerinin akıllı saat pazarına yavaş yavaş giriş yapmaya başladığı dönem olacak. Zira pek çok üretici bu yıl için planlarını açıklamış durumda. Guess bunlardan birisi. 

CES 2015 fuarında boy gösteren Guess, modaya uygun akıllı saat tasarlayan Martian Watches ile işbirliği yaparak Guess Connect adında bir akıllı saat geliştirdiğini duyurdu. Klasik görünüme sahip olan saatin alt kısımda çalışan akıllı modülü Martian Watch tarafından tasarlandı.

Bayan ve erkek versiyonları bulunan Guess Connect, klasik şık tasarımından ödün vermezken, küçük bildirim LED'i ve titreşimler ile kullanıcısını uyarıyor. Alttaki LED ekrandan da kişi isimleri görünüyor. Ayrıca tam fonksiyonlu bir mikrofon ve hoparlör mevcut. 

Guess Connect gelen çağrı, SMS, email yanında pek çok uygulamaden gelen bildirimleri kullanıcılara iletiyor. Sesli olarak çağrı ve SMS'lere yanıt verdiğiniz gibi telefonlara da sesli komutlar verebiliyorsunuz. Bu noktada Martian Watches'ın Dual Mode özelliği devreye giriyor. Kullanıcı Bluetooth Smart Ready üzerinden sesli komut verirken, Bluetooth Smart üzerinden de bildirimler geliyor. Böylece herhangi bir çakışma yaşanmıyor. 

Kullanıcının uygulamaya göre titreşim aralıklarını belirleyebileceği saat iOS ve Android uygulamalarına sahip. Son gelen bildirimler de saatin ekranına tıklayarak akıllı telefondan görülebiliyor. Guess saatini hem moda satış kanallarından hem de teknoloji satış kanallarından dünya çapında pazarlayacak.  

http://www.prnewswire.com/news-releases/guess-connect-smartwatch-powered-by-martian-debuts-at-ces-300016771.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Vay be, adamlar yapıyor. Hoş olmuş
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TickTok 4 yıl
Mavisi mükemmel.
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jay jay justified 4 yıl
Lüks saat derken? Guess de lüks saat üreticisi olmuş, vay anasını...
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OverClocK1ng 4 yıl
Mavi olanı beğendim. Çok hoş bir mavisi var.
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mcankb 4 yıl
ekran akıllı olsa daha iyi bunlarla selfie cekiceksin yada vine cok guzel olur.tabi bunu akıl eden parayı götürür
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Gece772 4 yıl
Güzel ürün....
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MS4343 4 yıl
saat üreticileride bu kervana katıldı...keşke casioda twincept ( databanklı ) saatlerindeki sistemi led ekrana uyarlayıp akıllı saat çıkarsa
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