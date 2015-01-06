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CES 2015 : Parrot Zik Sport kulaklıklar nabız ölçümü yapabiliyor

4 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : Parrot Zik Sport kulaklıklar nabız ölçümü yapabiliyor

Bu yıl CES fuarında birbirinden ilginç akıllı teknolojiler ve araç içi bilgi ekranları tanıtan Parrot, kulaklık konusunda da fuarı es geçmedi. Parrot Zik Sport kulak içi kulaklık aynı zamanda nabız ölçer ve adımsayar olarak da vazife görüyor.

Ünlü tasarımcı Philippe Starck imzasını taşıyan kulaklık altı adet gürültü gidermek için mikrofon, iki tane de ses iletişimi için mikrofon barındırıyor. Tüm özellikleri açık olduğunda 5 aat kullanım süresü sunan kulaklık Bluetooth üzerinden mobil cihazlara bağlanıyor ve verileri aktarıyor. 

Plastikten imal edien Zik Sport 75gr ağırlığa sahip. Üst kısımdaki iki siyah kutu içerisinde batarya ve entegre devreler mevcut. Yapısı sayesinde Zik Sport’un çok rahat bir kullanışa sahip olduğu belirtiliyor. 

Uyumlu uygulama sayesinde gürültü engelleme seviyesi ve ses efektleri ayarlanabiliyor. Uygulama elde edilen verileri diğer fitness uygulamaları ile paylaşabiliyor. Parrot Zik Sport yıl içerisinde satışa sunulacak. Fiyatı belli değil.  

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aspirin_00 4 yıl
nabız ölçeri koyuyorsunda sıcaklık ölçeri neden koymamışlar anlama veremedim.
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N. Chomsky 4 yıl aspirin_00

Anlaşılmayacak bir şey yok. Bir dahaki modele koymak için bu modeli es geçmişler.
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doctor_bey 4 yıl
Parrot çok iyi şeyler tanıttı fuarda ama en iyisi bu oldu sanırım, çok yaratıcı bi fikir bence; ses kalitesi de güzelse iyi satacağını düşünüyorum
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Turricang 4 yıl
hahaahaaa...
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DH Misafiri 4 yıl
Birgün bunun olacağı belliydi,o nasıl ürün adıdır ya :p
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