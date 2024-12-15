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    Anlık Bildirim

    Apple, 15 yıl sonra Magic Mouse'un tasarımını yeniliyor

    Magic Mouse, Apple tarihindeki en kötü tasarımlı ürünlerden biri. Ergonomik olmayan tasarımı ve şarj yeriyle eleştirilen farenin tasarımı nihayet yenileniyor.   
    apple magic mouse tasarımı yenileniyor Tam Boyutta Gör
    Tamamen yeniden tasarlanmış Magic Mouse bekleyenler için güzel haber; Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın tasarımıyla eleştirilen Magic Mouse’u yenileyeceğini söylüyor.

    Kullanıcılar, Magic Mouse’un ergonomisini uzun süredir eleştiriyor. Fare, uzun süreli kullanımda rahatsız edici bir tasarıma sahip. Ayrıca, ön tarafta şarj portu için bir yer yok ve şarja takmak için fareyi ters çevirmek gerekiyor. Şarj olurken fareyi kullanmak mümkün olmuyor. Yeni rapor, Apple’ın bu sorunu çözeceğini söylüyor. Ancak, Apple, yalnızca şarj yerini mi değiştirecek yoksa elde tutuşu daha iyi kılacak değişiklikler de yapacak mı henüz belli değil.

    Apple’ın Magic Mouse 3’ü OLED ekranlı MacBook Pro modelleriyle birlikte tanıtması bekleniyor.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Ovv fena atıştı, deliksiz soktu

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    BOLDVIPER 1 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 2 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 2 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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