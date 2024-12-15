Tam Boyutta Gör Tamamen yeniden tasarlanmış Magic Mouse bekleyenler için güzel haber; Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın tasarımıyla eleştirilen Magic Mouse’u yenileyeceğini söylüyor.

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Kullanıcılar, Magic Mouse’un ergonomisini uzun süredir eleştiriyor. Fare, uzun süreli kullanımda rahatsız edici bir tasarıma sahip. Ayrıca, ön tarafta şarj portu için bir yer yok ve şarja takmak için fareyi ters çevirmek gerekiyor. Şarj olurken fareyi kullanmak mümkün olmuyor. Yeni rapor, Apple’ın bu sorunu çözeceğini söylüyor. Ancak, Apple, yalnızca şarj yerini mi değiştirecek yoksa elde tutuşu daha iyi kılacak değişiklikler de yapacak mı henüz belli değil.

Apple’ın Magic Mouse 3’ü OLED ekranlı MacBook Pro modelleriyle birlikte tanıtması bekleniyor.

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Apple, 15 yıl sonra Magic Mouse'un tasarımını yeniliyor