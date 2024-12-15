Apple, 15 yıl sonra Magic Mouse'un tasarımını yeniliyor

Kullanıcılar, Magic Mouse’un ergonomisini uzun süredir eleştiriyor. Fare, uzun süreli kullanımda rahatsız edici bir tasarıma sahip. Ayrıca, ön tarafta şarj portu için bir yer yok ve şarja takmak için fareyi ters çevirmek gerekiyor. Şarj olurken fareyi kullanmak mümkün olmuyor. Yeni rapor, Apple’ın bu sorunu çözeceğini söylüyor. Ancak, Apple, yalnızca şarj yerini mi değiştirecek yoksa elde tutuşu daha iyi kılacak değişiklikler de yapacak mı henüz belli değil.
Apple’ın Magic Mouse 3’ü OLED ekranlı MacBook Pro modelleriyle birlikte tanıtması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor