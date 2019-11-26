Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Call of Duty: Mobile’nin Zombiler Modu Lansmanı Bugün Yapıldı

    Activision, Call of Duty: Mobile için Zombiler modunu bugün oyun severlere sundu. Oyuna eklenen yeni mod; iOS ve Android’de bulunan birinci şahıs aksiyon oyununa yeni bir oyun deneyimi katıyor.
    3 sa.
    34
    1
    Oyun Konsolları
    gun
    Kurucu ve Yayın Direktörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Activision, Call of Duty: Mobile için Zombiler modunu bugün oyun severlere sundu. Oyuna eklenen yeni mod; iOS ve Android’de bulunan birinci şahıs aksiyon oyununa yeni bir oyun deneyimi katıyor.
    Zombiler modunda; oyuncular, ilk defa Call of Duty®: World of War'da ortaya çıkan klasik ‘’Shi No Numa’’ haritasında baskın (Raid) modunu veya klasikleşen sürekli hayatta kalma (Endless Survival) modunu seçebilecekler.
    Oyuncular oyuna sadece bir tabanca ve bıçakla başlayabiliyor ancak maç boyunca zombileri öldürerek ve  pencereleri onararak daha iyi silah ve teçhizatlar için puan kazanabiliyorlar. Oyuncular, baskın modunda birçok zombi dalgasını temizledikten sonra maçı bitirebilmek için bir boss ile karşı karşıya gelecekler.
    Zombiler modu, Call of Duty: Mobile oyuncularına ekip çalışması, yeni oyun stilleri ve keşfedilecek Easter Egg’lerle dolu farklı bir oyun tecrübesi ve rekabet deneyimi sunuyor.
    Activision, yeni moduna ek olarak bugün oyunun ikinci sezonunu da başlattı. Yeni sezonla birlikte çok oyunculu ve Battle Royale modlarına yeni silahlar, ekipmanlar, spreyler, jestler ve daha fazlası eklenerek oyuncuların kullanımına sunuldu.
    Zombiler moduna dair diğer detaylar ve tüm bilgiler için ; https://blog.activision.com/call-of-duty/2019-11/Welcome-to-CODM-Zombies

    Yorum Yaz yoruma kapalı
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim