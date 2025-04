PS Store'da "Fırsat" indirimleri başladı: Yüzde 70'e varan indirim

Tam Boyutta Gör PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da "Büyük Oyunlar, Büyük Fırsatlar" İndirimleri başladı. Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Call of Duty Black Ops 4 ve Alien: Isolation dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

PS Store'da "Büyük Oyunlar, Büyük Fırsatlar" indirimleri başladı

PlayStation Store'da "Büyük Oyunlar, Büyük Fırsatlar" indirimleri 8 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Call of Duty Black Ops 4, 469 TL’den 154,77 TL, Assassin's Creed Valhalla Deluxe Edition 762 TL’den 190 TL’ye, Far Cry 6 Game of The Year Edition, 959 TL’den 239 TL’ye, Alien: Isolation ise 1.199 TL'den 239 TL'ye düştü.

PlayStation Store’da başlayan "Büyük Oyunlar, Büyük Fırsatlar" kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 70'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlere dahil olan tüm listeye buradan ve hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

"Büyük Oyunlar, Büyük Fırsatlar" indirimleri Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı İndirim Oranı Mortal Kombat 11 349 TL 34,90 TL (%90) Alien: Isolation 1.199 TL 239,80 TL (%80) GRID Legends 700 TL 210 TL (%70) Assassin's Creed Valhalla Deluxe 762,11 TL 190,67 TL (%75) Fallout 4 699 TL 279,60 TL %60) Far Cry 6 Yılın Oyunu Sürümü 959 TL 239,75 TL (%75) Mass Effect Legendary Edition 2.600 TL 260 TL (%90) Dying Light Enhanced Edition 769 TL 230,70 TL (%70) Stardew Valley 489 TL 244,50 TL (%50) Deathloop Deluxe Sürüm 639 TL 127,80 TL (%80) EA SPORTS FC™ 25 Standart Sürüm PS4 ve PS5 2.899 TL 869.99 TL (%70) NBA 2K25 Standard Edition 2.900 TL 435 TL (%85) It Takes Two PS4™ ve PS5™ 1.499 TL 524.99 TL (%65) Hogwarts Legacy + Harry Potter: Quidditch Champions Lüks Sürüm Paketleri 3.499 TL 1.049 TL (%70)

