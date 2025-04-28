PS Store'da "Fırsat" indirimleri başladı: Yüzde 70'e varan indirim

PS Store'da "Büyük Oyunlar, Büyük Fırsatlar" indirimleri başladı
PlayStation Store'da "Büyük Oyunlar, Büyük Fırsatlar" indirimleri 8 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Call of Duty Black Ops 4, 469 TL’den 154,77 TL, Assassin's Creed Valhalla Deluxe Edition 762 TL’den 190 TL’ye, Far Cry 6 Game of The Year Edition, 959 TL’den 239 TL’ye, Alien: Isolation ise 1.199 TL'den 239 TL'ye düştü.
PlayStation Store’da başlayan "Büyük Oyunlar, Büyük Fırsatlar" kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 70'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlere dahil olan tüm listeye buradan ve hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|İndirim Oranı
|Mortal Kombat 11
|349 TL
|34,90 TL
|(%90)
|Alien: Isolation
|1.199 TL
|239,80 TL
|(%80)
|GRID Legends
|700 TL
|210 TL
|(%70)
|Assassin's Creed Valhalla Deluxe
|762,11 TL
|190,67 TL
|(%75)
|Fallout 4
|699 TL
|279,60 TL
|%60)
|Far Cry 6 Yılın Oyunu Sürümü
|959 TL
|239,75 TL
|(%75)
|Mass Effect Legendary Edition
|2.600 TL
|260 TL
|(%90)
|Dying Light Enhanced Edition
|769 TL
|230,70 TL
|(%70)
|Stardew Valley
|489 TL
|244,50 TL
|(%50)
|Deathloop Deluxe Sürüm
|639 TL
|127,80 TL
|(%80)
|EA SPORTS FC™ 25 Standart Sürüm PS4 ve PS5
|2.899 TL
|869.99 TL
|(%70)
|NBA 2K25 Standard Edition
|2.900 TL
|435 TL
|(%85)
|It Takes Two PS4™ ve PS5™
|1.499 TL
|524.99 TL
|(%65)
|Hogwarts Legacy + Harry Potter: Quidditch Champions Lüks Sürüm Paketleri
|3.499 TL
|1.049 TL
|(%70)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
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