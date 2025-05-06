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    Nintendo Switch 2 Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

    Nintendo’nun merakla beklenen konsolu Nintendo Switch 2 için Türkiye fiyatı açıklandı. Aynı zamanda Nintendo Switch 2’nin Türkiye’de 13 Haziran’da çıkacağı da duyuruldu.

    Nintendo Switch 2 Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Nintendo’nun oyun konsolu Nintendo Switch 2 için bekleyenler gün saymaya devam ediyor. Global olarak 5 Haziran’da çıkacağı açıklanan konsolun şimdi Türkiye pazarına giriş detayları da belli oldu. Nintendo Switch 2 Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi kısa bir süre önce ortaya çıktı.

    Nintendo Switch 2 Türkiye fiyatı ne kadar?

    Bilindiği üzere Nintendo resmi olarak Türkiye’de bulunmuyor ancak CD Media Turkey, firmanın Türkiye’deki resmi distribütörü konumunda. Konsolun tedarikçileri arasında olan Gizala ise geçtiğimiz saatlerde Nintendo Switch 2’yi listeledi.

    Nintendo Switch 2 Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan bilgilere göre Nintendo Switch 2’nin Türkiye fiyatı 36.999 TL olacak. Aynı zamanda Mario Kart World Bundle paketinin fiyatı ise 39.999 TL.

    Nintendo Switch 2 Türkiye çıkış tarihi

    Gizala, listelediği Nintendo Switch 2’lerin iki yıl CD Media garantili olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda Switch 2’nin Türkiye lansman tarihi olarak ise 13 Haziran’ı, ön sipariş kargo için ise12 Haziran’ı işaret ediyor.

    Nintendo Switch 2’nin Avrupa fiyatının 470 Euro, Mario Kart Bundle paketinin ise 510 Euro olduğunu belirtelim. Vergiler (yüzde 20 gümrük + ÖTV + KDV) hesaplandığında açıklanan fiyatın çok da yüksek olmadığı görülebiliyor.

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