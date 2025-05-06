Nintendo Switch 2 Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

Nintendo Switch 2 Türkiye fiyatı ne kadar?
Bilindiği üzere Nintendo resmi olarak Türkiye’de bulunmuyor ancak CD Media Turkey, firmanın Türkiye’deki resmi distribütörü konumunda. Konsolun tedarikçileri arasında olan Gizala ise geçtiğimiz saatlerde Nintendo Switch 2’yi listeledi.
Nintendo Switch 2 Türkiye çıkış tarihi
Gizala, listelediği Nintendo Switch 2’lerin iki yıl CD Media garantili olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda Switch 2’nin Türkiye lansman tarihi olarak ise 13 Haziran’ı, ön sipariş kargo için ise12 Haziran’ı işaret ediyor.
Nintendo Switch 2’nin Avrupa fiyatının 470 Euro, Mario Kart Bundle paketinin ise 510 Euro olduğunu belirtelim. Vergiler (yüzde 20 gümrük + ÖTV + KDV) hesaplandığında açıklanan fiyatın çok da yüksek olmadığı görülebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
76 Kişi Okuyor (7 Üye, 69 Misafir) 13 Masaüstü 63 Mobil
2766 kez okundu.
15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
nintendo switch 2, Türkiye Haberleri ve