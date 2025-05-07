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    ASUS ROG Ally 2 resmen doğrulandı: İşte tasarımı ve beklenen özellikler

    Asus ROG Ally'ın yeni sürümü ROG Ally 2 resmen doğrulandı. Peki yeni el konsolu neler sunacak? İşte Ryzen Z2 Extreme ve daha fazlasıyla ROG Ally 2'den beklenen özellikler... 

    ASUS ROG Ally 2 resmen doğrulandı: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Taşınabilir konsol rekabetine hızlı bir şekilde dahil olan Asus, çok yakında yeni bir cihazla karşımıza çıkacak. ROG Ally 2 olarak adlandırılacak bu sürümün, bir devam modeli değil elden geçirilmiş bir model olacağı konuşuluyordu. Geçtiğimiz saatlerde ise, ROG Ally 2'in özellikleri ve tasarımı açığa çıktı. 

    Ryzen Z2 Extreme ve daha fazlası

    VideoCardz tarafından sızdırılan görüntülere göre Asus, Rog Ally 2'nin iki farklı versiyonu üzerinde çalışıyor. Bunlar siyah ve beyaz renklerde olacak ve özellikleri de birbirinden ayrılıyor. Buna göre siyah versiyon, 64GB LPDDR5X-8533 RAM kapasitesi ve AMD'nin 8 çekirdekli Ryzen Z2 Extreme APU ile geliyor. Beyaz versiyonda ise Ryzen Z2 bulunacak.

    ASUS ROG Ally 2 resmen doğrulandı: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Tasarım tarafında da bazı değişiklikler mevcut. ROG Ally 2, daha büyük ve belirgin tetik tuşlarına, genişletilmiş arka kavrama yüzeylerine ve 7 inçlik 120Hz ekrana sahip. Gövde yapısı, ilk modele kıyasla biraz daha kalın görünüyor. Bu arada siyah modelin üzerinde "Xbox" yazılı özel bir tuş konumlandırılmış.

    Rog Ally 2 için henüz bir çıkış tarihi paylaşılmadı ve bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak Endonezya ve Güney Kore'de alınan sertifika listeleri, Computex 2025 etkinliğine işaret ediyor olabilir.  

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