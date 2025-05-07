ASUS ROG Ally 2 resmen doğrulandı: İşte tasarımı ve beklenen özellikler

VideoCardz tarafından sızdırılan görüntülere göre Asus, Rog Ally 2'nin iki farklı versiyonu üzerinde çalışıyor. Bunlar siyah ve beyaz renklerde olacak ve özellikleri de birbirinden ayrılıyor. Buna göre siyah versiyon, 64GB LPDDR5X-8533 RAM kapasitesi ve AMD'nin 8 çekirdekli Ryzen Z2 Extreme APU ile geliyor. Beyaz versiyonda ise Ryzen Z2 bulunacak.
Rog Ally 2 için henüz bir çıkış tarihi paylaşılmadı ve bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak Endonezya ve Güney Kore'de alınan sertifika listeleri, Computex 2025 etkinliğine işaret ediyor olabilir.