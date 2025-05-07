ASUS ROG Ally 2 resmen doğrulandı: İşte tasarımı ve beklenen özellikler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Taşınabilir konsol rekabetine hızlı bir şekilde dahil olan Asus, çok yakında yeni bir cihazla karşımıza çıkacak. ROG Ally 2 olarak adlandırılacak bu sürümün, bir devam modeli değil elden geçirilmiş bir model olacağı konuşuluyordu. Geçtiğimiz saatlerde ise, ROG Ally 2'in özellikleri ve tasarımı açığa çıktı.

Ryzen Z2 Extreme ve daha fazlası

VideoCardz tarafından sızdırılan görüntülere göre Asus, Rog Ally 2'nin iki farklı versiyonu üzerinde çalışıyor. Bunlar siyah ve beyaz renklerde olacak ve özellikleri de birbirinden ayrılıyor. Buna göre siyah versiyon, 64GB LPDDR5X-8533 RAM kapasitesi ve AMD'nin 8 çekirdekli Ryzen Z2 Extreme APU ile geliyor. Beyaz versiyonda ise Ryzen Z2 bulunacak.

Tam Boyutta Gör Tasarım tarafında da bazı değişiklikler mevcut. ROG Ally 2, daha büyük ve belirgin tetik tuşlarına, genişletilmiş arka kavrama yüzeylerine ve 7 inçlik 120Hz ekrana sahip. Gövde yapısı, ilk modele kıyasla biraz daha kalın görünüyor. Bu arada siyah modelin üzerinde "Xbox" yazılı özel bir tuş konumlandırılmış.

RTX5090'lı en iyi dizüstü mü? “Asus ROG Strix Scar 18 incelemesi” 4 gün önce eklendi

Rog Ally 2 için henüz bir çıkış tarihi paylaşılmadı ve bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak Endonezya ve Güney Kore'de alınan sertifika listeleri, Computex 2025 etkinliğine işaret ediyor olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

ASUS ROG Ally 2 resmen doğrulandı: İşte beklenen özellikler