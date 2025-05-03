Take-Two Interactive: GTA 6'nın ertelenmesini destekliyoruz

Rockstar Games yetkilileri, Grand Theft Auto 6'nın stüdyonun şimdiye kadar üzerinde çalıştığı en iddialı projelerden biri olduğunu ve bu nedenle her detayın titizlikle işlenmesi gerektiğini vurguladı. Oyunculara teşekkür ederek sabırları için özür dileyen ekip, nihai hedeflerinin "mükemmel bir oyun deneyimi" sunmak olduğunu ifade etti.
Ekstra zamana ihtiyaç duymaları doğal
Bu erteleme kararına, oyunun yayıncısı ve Rockstar Games'in ana şirketi olan Take-Two Interactive de tam destek verdi. Şirketin CEO'su Strauss Zelnick yaptığı açıklamada, "Rockstar Games'in Grand Theft Auto 6 için yaratıcı vizyonlarını hayata geçirebilmeleri adına ekstra zamana ihtiyaç duymalarını tamamen destekliyoruz. Oyunun, beklentileri aşacak yenilikçi bir başyapıt olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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