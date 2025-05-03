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    Take-Two Interactive: GTA 6'nın ertelenmesini destekliyoruz

    Rockstar Games, merakla beklenen GTA 6'nın çıkış tarihini 26 Mayıs 2026'ya ertelerken, oyunun yayıncısı Take-Two Interactive'in CEO'su Strauss Zelnick, bu kararı desteklediklerini belirtti.

    Take-Two Interactive: GTA 6'nın ertelenmesini destekliyoruz Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games, Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6'nın çıkış tarihini ertelediğini duyurdu ve oyunun 26 Mayıs 2026'da piyasaya sürüleceğini açıkladı. Geliştirici ekip, oyunun tamamlanması için başlangıçta planlanandan daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını ve bu nedenle çıkış tarihini ileriye aldıklarını açıkladı.

    Rockstar Games yetkilileri, Grand Theft Auto 6'nın stüdyonun şimdiye kadar üzerinde çalıştığı en iddialı projelerden biri olduğunu ve bu nedenle her detayın titizlikle işlenmesi gerektiğini vurguladı. Oyunculara teşekkür ederek sabırları için özür dileyen ekip, nihai hedeflerinin "mükemmel bir oyun deneyimi" sunmak olduğunu ifade etti.

    Ekstra zamana ihtiyaç duymaları doğal

    Bu erteleme kararına, oyunun yayıncısı ve Rockstar Games'in ana şirketi olan Take-Two Interactive de tam destek verdi. Şirketin CEO'su Strauss Zelnick yaptığı açıklamada, "Rockstar Games'in Grand Theft Auto 6 için yaratıcı vizyonlarını hayata geçirebilmeleri adına ekstra zamana ihtiyaç duymalarını tamamen destekliyoruz. Oyunun, beklentileri aşacak yenilikçi bir başyapıt olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Take-Two Interactive: GTA 6'nın ertelenmesini destekliyoruz Tam Boyutta Gör
    Zelnick ayrıca, Take-Two'nun projelerinde kaliteye büyük önem verdiğini belirterek, geliştirici ekiplerin mükemmel bir ürün ortaya koyabilmeleri için zaman talep etmelerinin son derece doğal olduğunu söyledi. GTA 6'nın 2025'te çıkacağına dair söylentiler uzun süredir gündemdeydi. Ancak bu açıklamayla birlikte, oyunun resmi çıkış tarihi 26 Mayıs 2026 olarak kesinleşmiş oldu. Oyuncular, sabırla bekledikleri dev yapım için biraz daha beklemek zorunda kalacaklar.
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