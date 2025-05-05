Nintendo Switch 2 maketi Genki’nin başını yaktı

Nintendo hukuki mücadeleye başlıyor
Henüz resmi bir açıklama yapılmadan önce CES 2025 fuarında Genki adlı aksesuar üreticisi Nintendo Switch 2'nin bir kopya maketini sergilemişti. Başlangıçta bu maketin gerçek konsola dayandığını öne süren şirket, daha sonra bu iddiayı geri çekerek tasarımın çevrimiçi sızıntılara dayandığını belirtmişti.
Nintendo ise bu hamleye kayıtsız kalmadı. Genki'ye karşı yasal işlem başlatan Nintendo, Genki'nin bu eylemlerinin tüketicileri yanıltabileceğini ve markanın itibarına zarar verebileceğini savunuyor. Nintendo, Genki'nin Switch 2'ye ait olduğunu iddia ettiği maketin resmi olmadığını ve şirket tarafından sağlanmadığını da ifade ediyor.
Genki ise dava çağrısını aldıklarını ve şirket prensipleri gereğince ellerinden geldiğinin en iyisi olarak kendilerini savunacaklarını açıkladı. Nintendo'nun bu davayı nasıl sonuçlandıracağı ve sektör üzerindeki etkileri merakla bekleniyor.
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