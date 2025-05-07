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    Eski Sony yöneticisi: "Oyun fiyatlarındaki artış kaçınılmaz"

    Oyun fiyatları 70 dolar ve üzerine tırmanıyor. Eski Sony yöneticisi Yoshida, asıl sorunun değersiz içerikler olduğunu belirterek sektörün geleceğine dair uyarılarda bulundu.

    Eski Sony yöneticisi: 'Oyun fiyatlarındaki artış kaçınılmaz' Tam Boyutta Gör
    PlayStation’ın eski yöneticilerinden Shuhei Yoshida, oyun sektörüne dair önemli açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Son olarak yetkili isim, yükselen oyun fiyatları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yoshida'ya göre asıl sorun, etiket fiyatı değil; oyunculara yeterince değer sunulmaması. 

    "Fiyat tartışması anlamını yitiriyor"

    Kaçıranlar için yeni nesil AAA oyunların 80 doları aşması sıkça eleştirilirken, ilk adımı Nintendo attı. Eski Sony yöneticisi Yoshida ise, PlayStation Inside ile gerçekleştirdiği röportajda, "Bu fiyat artışları eninde sonunda olacaktı. Belki ilk adımı Nintendo değil ama biri atacaktı" sözleriyle sürecin kaçınılmazlığını vurguladı. Ancak ona göre, fiyat etiketleri tek başına sorun değil; oyuncular için asıl belirleyici unsur, bir oyunun sunduğu değerle fiyatın ne kadar örtüştüğü.

    Yoshida'ya göre, oyuncular bu tür fiyatlara daha kolay razı olabilir; ancak bu, yalnızca oyun gerçekten iyi olduğunda geçerli. Aksi halde, fiyat artışı savunulamaz hale geliyor. Bu arada, geliştirme maliyetleri açısından da önemli bir ayrım mevcut.

    Bildiğiniz gibi Ubisoft'un Assassin’s Creed Shadows gibi dev prodüksiyonlara karşılık, sadece 30 kişilik bir ekiple geliştirilen Clair Obscur: Expedition 33 gibi daha küçük ama özgün projeler, düşük bütçeyle yüksek satış rakamlarına ulaşabiliyor. Son olarak Yoshida, Sony başta olmak üzere birçok stüdyonun sunduğu Remake ve Live service modellere de atıfta bulundu.

    "Remake’ler, live service modeller ve düşük riskli içerikler, yeni oyunların finansmanını sağlıyor olabilir ama bu yaklaşım, yaratıcılığın önüne geçiyor" diyor. Sonuç olarak, Yoshida'nın açıklamaları, sektörün yalnızca maliyet odaklı değil, aynı zamanda yaratıcı anlamda da sorgulanması gerektiği yönünde. Oyuncuların sabrı tükenirken, fiyatlardan önce içeriklerin yeniden değerlendirilmeye ihtiyacı olabilir.

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