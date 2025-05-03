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    Nintendo, Switch kullanıcılarını etkileyen hata kodu için yeni güncelleme yayınladı

    Nintendo’nun geçtiğimiz günlerde yayınladığı 20.0.0 sistem güncellemesi, bazı Switch kullanıcılarını büyük bir sorunla karşı karşıya bıraktı ancak şirket yeni güncelleme ile bu sorunu çözmeyi başardı.

    Nintendo, Switch kullanıcılarını etkileyen hata giderildi Tam Boyutta Gör

    Nintendo’nun bu hafta başında yayınladığı 20.0.0 numaralı sistem güncellemesi, bazı kullanıcılar için ciddi bir sorunu da beraberinde getirdi. Yeni “Sanal Oyun Kartları” gibi dikkat çeken özelliklerle gelen güncellemenin ardından, bazı Switch konsolları açılış sırasında hata kodu vererek sistemi başlatamaz hale geldi. Sorunun kısa sürede farkına varan Nintendo, hatayı düzeltmek üzere 20.0.1 sürümünü bugün itibarıyla tüm kullanıcılarla paylaştı.

    Ancak sorun yaşayan kullanıcılar için bu güncelleme otomatik olarak yüklenemiyor. Çünkü sistemin açılışında karşılaşılan “2206-1015” kodlu hata, konsolun normal yollarla açılmasına izin vermiyor. Bu nedenle kullanıcıların 20.0.1 sürümünü yükleyebilmek için Switch’i özel bir modda başlatmaları gerekiyor. Nintendo’nun açıkladığına göre, önce cihazın tamamen kapatılması, ardından ses açma ve ses kısma tuşlarına aynı anda basılı tutulurken güç düğmesine basılarak açılması gerekiyor. Bu işlem doğru yapıldığında konsol “Bakım Modu”na geçiyor ve buradan sistem güncellemesi manuel olarak yapılabiliyor.

    Yeni güncellemenin sürüm notlarında yalnızca bu hata ile ilgili düzeltmenin yer aldığı belirtiliyor. Yani 20.0.0 sürümünü sorunsuz yükleyen kullanıcılar için 20.0.1’e geçiş zorunlu değil. Ancak hata kodunu alanların bu adımları izlemeden konsollarını kullanmaları mümkün görünmüyor.

    Nintendo, güncellemeye rağmen hala aynı hatayı almaya devam eden veya farklı bir sorunla karşılaşan kullanıcıların resmi destek kanallarıyla iletişime geçmesini öneriyor. Yeni güncellemeyle birlikte sistem kararlılığı sağlanırken, firma kullanıcı deneyimini sekteye uğratan bu tür hataların tekrar yaşanmaması için daha dikkatli davranacağını belirtiyor.

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