Canalys: Mobil işletim sistemlerinde %48'lik küresel pazar payıyla Android lider

Nokia, LG Mobile, Samsung, Sony Ericsson, Apple, Motorola ve HTC gibi küresel pazarın önemli isimlerinin 2011 yılı güncel finansal sonuçlarını ard arda açıklamalarının ardından, ünlü araştırma firmalarından Canalys, mobil işletim sistemlerin pazar paylarını mercek altına aldı.

Canalys'in bugün yayınladığı rapora göre, 2011 yılının ikinci çeyreğinde akıllı telefon pazarı 2010 yılının aynı dönemine kıyasla %73 gibi ciddi bir büyüme sergiledi ve dünya çapında 107.7 milyon akıllı telefonun dağıtımı gerçekleştirildi. Asya-Pasifik bölgesinin 39.8 milyon akıllı telefon satışıyla birinci sırada yer aldığı bildiriliyor. Asya-Pasifik bölgesini 35 milyon ile Avrupa, Ortadoğu ve Afrika; 32.9 milyon ile Amerika izliyor.



2010 yılının dördüncü çeyreğinden itibaren liderlik koltuğuna oturan ve Samsung, HTC, LG Mobile, Sony Ericsson, Dell, Acer, ZTE, Motorola, Huawei, Pantech, Gigabyte gibi pek çok akıllı telefon üreticisi tarafından benimsenen Google'ın mobil işletim sistemi Android, küresel pazarın yaklaşık %48'lik bölümünü elinde tutuyor. Canalys'in izlediği 56 ülkeden 35'inde Android'in lider durumda olduğu; Android işletim sistemli akıllı telefon satışlarının bir yılda %379 artış gösterdiği belirtiliyor. Android işletim sistemi desteğini arkasına alan en büyük akıllı telefon üreticisinin ise Samsung olduğu dile getirilmekte. Samsung'un aynı zamanda toplam satışlarda Nokia'nın ardından gelerek ikincilik koltuğunda oturduğunu hatırlatmakta fayda var.



Apple'ın iOS platformu ise küresel pazarın %19'una (20.34 milyon iPhone satışı) sahip. iOS'u yaklaşık %15.2 ile Symbian işletim sistemi izlemekte. Symbian ilk kez 2011'in ikinci çeyreğinde mevcut konumunu iOS'a devretmişti. Symbian'a uygulanan Anna ve Belle güncellemelerinin Nokia'nın pazar payını ne ölçüde etkileyeceği şimdiden büyük merak konusu.



Araştırma firmalarından IDC (Uluslararası Veri Merkezi) ile Gartner'ın 2015 yılına kadar küresel pazarda Android'in arkasından gelerek ikinci sırada konumlanacağını öngördükleri Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 7 ise şu anda %1 pazar payını elinde bulunduruyor. Microsoft - Nokia işbirliği sayesinde Windows Phone 7'nin pazar payının kademeli olarak yükseleceği ümit edilmekte.



http://www.canalys.com/static/press_release/2011/canalys-press-release-010811-android-takes-almost-50-share-worldwide-smart-phone-market_0.pdf