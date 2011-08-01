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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Canalys: Mobil işletim sistemlerinde %48'lik küresel pazar payıyla Android lider

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Nokia, LG Mobile, Samsung, Sony Ericsson, Apple, Motorola ve HTC gibi küresel pazarın önemli isimlerinin 2011 yılı güncel finansal sonuçlarını ard arda açıklamalarının ardından, ünlü araştırma firmalarından Canalys, mobil işletim sistemlerin pazar paylarını mercek altına aldı.
Canalys'in bugün yayınladığı rapora göre, 2011 yılının ikinci çeyreğinde akıllı telefon pazarı 2010 yılının aynı dönemine kıyasla %73 gibi ciddi bir büyüme sergiledi ve dünya çapında 107.7 milyon akıllı telefonun dağıtımı gerçekleştirildi. Asya-Pasifik bölgesinin 39.8 milyon akıllı telefon satışıyla birinci sırada yer aldığı  bildiriliyor. Asya-Pasifik bölgesini 35 milyon ile Avrupa, Ortadoğu ve Afrika; 32.9 milyon ile Amerika izliyor.
2010 yılının dördüncü çeyreğinden itibaren liderlik koltuğuna oturan ve Samsung, HTC, LG Mobile, Sony Ericsson, Dell, Acer, ZTE, Motorola, Huawei, Pantech, Gigabyte gibi pek çok akıllı telefon üreticisi tarafından benimsenen Google'ın mobil işletim sistemi Android, küresel pazarın yaklaşık %48'lik bölümünü elinde tutuyor. Canalys'in izlediği 56 ülkeden 35'inde Android'in lider durumda olduğu; Android işletim sistemli akıllı telefon satışlarının bir yılda %379 artış gösterdiği belirtiliyor. Android işletim sistemi desteğini arkasına alan en büyük akıllı telefon üreticisinin ise Samsung olduğu dile getirilmekte. Samsung'un aynı zamanda toplam satışlarda Nokia'nın ardından gelerek ikincilik koltuğunda oturduğunu hatırlatmakta fayda var.
Apple'ın iOS platformu ise küresel pazarın %19'una (20.34 milyon iPhone satışı) sahip. iOS'u yaklaşık %15.2 ile Symbian işletim sistemi izlemekte. Symbian ilk kez 2011'in ikinci çeyreğinde mevcut konumunu iOS'a devretmişti. Symbian'a uygulanan Anna ve Belle güncellemelerinin Nokia'nın pazar payını ne ölçüde etkileyeceği şimdiden büyük merak konusu.
Araştırma firmalarından IDC (Uluslararası Veri Merkezi) ile Gartner'ın 2015 yılına kadar küresel pazarda Android'in arkasından gelerek ikinci sırada konumlanacağını öngördükleri Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 7 ise şu anda %1 pazar payını elinde bulunduruyor. Microsoft - Nokia işbirliği sayesinde Windows Phone 7'nin pazar payının kademeli olarak yükseleceği ümit edilmekte. 

http://www.canalys.com/static/press_release/2011/canalys-press-release-010811-android-takes-almost-50-share-worldwide-smart-phone-market_0.pdf Yorum Yaz
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Jinnet 8 yıl
emre1393
ayfon iki bin tl ne ki elim kiri alırım diyenlerle onlara özenerek kıçını yırta yırta alanların telefonudur.ki bi dünya para verip ha bire savunmaları normal.

Doğru söylüyor ne - aatıp duruyoguz :D
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x-rayted 8 yıl
Ayfon iyidir... Şu an Apple ın nakit rezervi ABD federal hükümetinin nakit rezervinden daha fazla...
Android de iyidir. Fıstık gibi sistem .
BB de iyidir nokiada windows da.

İyi ki rekabet var.. Android olmasa ayfonları muhtemelen 2500-3000den anca alabilirdik. Ayfon olmasa galaxy S2 veya sensationı 2000in altına alamazdık..

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c.delen 8 yıl
Bence de doğal bir sonuç ama buradan çıkarılan sonuçları anlamakta zorlanıyorum.
Bir arkadaş bu sonuçtan en iyisi Android çıkarımı yapmış. Eğer en çok satılan en iyiyse bunu herhangi bir sektorde de yorumlarmısınız. Mesala araba; Türkiyede en çok Renault satıyor en iyisi mi oluyor? (Tartışılır- BMW-Mercedes vs.??)-Su,Klima uzar gider. Bence biz burada Android'e başarılı diyelim.

Aynı durum Mac bilgisayarlar için de yok mu. HP-Acer-IBM- vs hepsi Windows kullanıyor. Apple ise Mac OS burada Windows'un çok satması(hatta çok çok) oldukça doğal.

Apple ise burada bence iPhone ile ulaşmak istediğine fazlasıyla ulaştı. AppStore diye bir olay yarattı ve buradan inanılmaz bir para kazandı.

Burada bize düşense bu rekabetten doğacak kaymağı yemek. Aynı şey ilk iPhone'da da olmamışmıydı. İnsanlar kilidin yana kaydırılarak açıldığını görünce çok şaşırmışlardı. Ne oldu ozaman oyunun kuralı değişti. Şimdi de rekabet arttıkça bu bizlere artı olarak yansıyacak.

Kimi işletim sistemine göre telefon alır kimi markasına göre ama bence herkes kendi ihtiyaç ve beklentileri çerçevesinde en doğru olanı seçmeye çalışıyor.
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punchpranha 8 yıl
android gerçekten iyi ve kolay kullanımı olan bir mobil işletim sistemi fakat uygulamaları çok daha kaliteli hale getirmeli birde çoklu çekirdek desteğini bir an önce getirmeli yoksa başkaları elini daha çabuk tutabilir bu konuda yetersiz kalmamalı
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DH Misafiri 8 yıl
eScapeeXc
Apple i cekemeyenler belli olmus
10 kisi 1 kisiyi dovdugunde adaletsizlik olur, adammisiniz dersiniz. 1 kisi 10 kisiyi dovdugunde cekemezsiniz, yediremezsiniz kendinize. Buda o hesap. Meyve veren agac taslanir misali

Meyve ama ısırılmış ve çürümüş meyve. ve de değerinden kat kat fazlasıyla.
afiyet olsun...
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Chidori 8 yıl
Şaşırmadım ama o kadar cihazda kullanıldığı sürece iOS'un stabilitesini yakalayamaz.
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northernlights 8 yıl
Hızlı büyüyor cidden.
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emre1393 8 yıl
ayfon iki bin tl ne ki elim kiri alırım diyenlerle onlara özenerek kıçını yırta yırta alanların telefonudur.
ki bi dünya para verip ha bire savunmaları normal.
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Guest-F8946C419 8 yıl

emre1393

ayfon iki bin tl ne ki elim kiri alırım diyenlerle onlara özenerek kıçını yırta yırta alanların telefonudur.

ki bi dünya para verip ha bire savunmaları normal.


Zenginin derdi züğürdün çenesini yorarmış.

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myfranco 8 yıl emre1393
emre1393

ayfon iki bin tl ne ki elim kiri alırım diyenlerle onlara özenerek kıçını yırta yırta alanların telefonudur.

ki bi dünya para verip ha bire savunmaları normal.


Bunu gerçekten düşünerek yazdıysan düşünce sisteminde bir sorun olduğu aşikar. Yaşının kaç olduğunu çok merak ediyorum, hem fiziksel hem zihinsel.
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gamefry 8 yıl
kanimca apple olmasaydi hala telefonlari megapixeline gore aliyor olacaktik :) ...
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Bl00dyHell 8 yıl
Piyasada birçok farklı model Android'li telefon var, doğal bir sonuç yani bu. Android'i seviyorum
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metbey 8 yıl gamefry
Pritz21

kanimca apple olmasaydi hala telefonlari megapixeline gore aliyor olacaktik :) ...



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DH Misafiri 8 yıl

Orijinalden alıntı: Volkanbaba
Çok yaşa android.

Sende gör...
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Klasör.:X:. 8 yıl
android piyasada çok iyi rekabet yarattı.Bu nedenle kutluyorum...
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DH Misafiri 8 yıl
Androidin yükselişi ne zamana kadar sürecek merak ediyorum
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Python 8 yıl
Android çok yaygın bir okadarda popüler bir cep telefonu işletim sistemi bana göre tek sorunu stabilite sorunları sonuçta yayınlanan bir sürüm genelde hemen hemen tüm android cihazları kapsıyor böyle oluncada bazı modellerde uygulama sorunları çıkıyor kasma takılma gibi butür sorunlarıda bir nebze olsa telefon üretici firmalar destek veriyor kendileri özelleştiriyorlar falan inşallah daha kararlı ve bir okadar kaliteli uygulamalar içeren android görürüz
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parameskalp 8 yıl
hd2 sayesinde birçok işletim sistemi kullandım android en iyisi ama ios nin önüne geçmek için uygulamaların kalitesini arttırması lazım
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