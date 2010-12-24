Canon Yeni PIXMA MG5250 ve PIXMA MG5150 Yazıcılarını Piyasaya Sundu!

Canon, fotoğraf ve belge çıktılarında hızlı ve kolayca mükemmel baskı kalitesi elde etmeyi arzulayanlar için tasarladığı iki yeni çok amaçlı yazıcısını pazara sundu. Sırasıyla PIXMA MP560 ve MP550'nin yerine geçirildiği duyurulan PIXMA MG5250 ve PIXMA MG5150 yazıcılar, yüksek performanslarıyla dikkat çekiyor. Her iki yazıcı da yeni tasarımlarının yanı sıra çığır açan yazılımlarıyla da heyecan verici teknik özellikler sunuyor. Bunlar arasında HD Film Baskısı ve CREATIVE PARK PREMIUM gibi özellikler bulunuyor. PIXMA MG5250 modelinde ayrıca kablosuz internet bağlantısı da mevcut.

Bu yeni çok amaçlı yazıcılar şık tasarımlarıyla göz doldururken, kullanışlı bir arabirim ve 6.0 cm büyüklüğünde TFT ekrana sahip. PIXMA MG5250 ve PIXMA MG5150'de bulunan Quick Operation (Hızlı İşlem) özelliği, sade ve anlaşılır bir işlevsellik sunuyor. Böylece sık kullanılan özelliklere daha kısa sürede erişilirken; ilk baskı süresi son derece kısaltıldığından, kullanıcılar sadece iki küçük adımla fotoğrafları bellek kartından alarak basabiliyorlar.





Daha fazla yaratıcılık için gelişmiş yazılım çözümleri

Orta seviye yazıcı grubuna giren PIXMA MG5250 ve PIXMA MG5150, kullanıcılara baskı alırken daha fazla yaratıcı çözüm sağlıyor. Full HD Film Baskısı fonksiyonu, Canon'un Dijital Fotoğraf Makineleriyle çekilen HD film veya Dijital SLR fotoğraf makineleriyle yakalanan Full HD filmlerden tek bir kareyi seçerek basma imkânı sunuyor. 1080p çözünürlüğe varan girişlerden olağanüstü ayrıntılar yaratan yazılım; aynı zamanda, en iyi görüntü kalitesini sağlamak için Movie Frame Enhancement (Film Karesi Geliştirme) teknolojisini kullanarak var olan çözünürlüğü arttırabiliyor ve parazitli görüntüleri azaltabiliyor.

Her iki modelle birlikte orijinal Canon mürekkep kartuşları tercih edildiği taktirde CREATIVE PARK PREMIUM sitesine ücretsiz giriş hakkı hediye ediliyor. Yazıcı sahipleri böylece yerli ve yabancı birçok ünlü sanatçının eserlerine özel erişim hakkına sahip oluyor. Bu özel içerik sayesinde yarattıkları albüm kapakları, takvimler ve diğer projelerine bu görselleri kolayca basabiliyorlar.

Yeni modellerde bulunan iyileştirilmiş Easy-PhotoPrint EX yazılımı ise yazıcıdan Flickr® sitesine direkt erişim sağlıyor. Bu sayede kullanıcılara, herkesin kullanımına açık olan görselleri kolayca indirerek, istedikleri gibi basma olanağı sunuluyor.

Easy-WebPrint EX, zahmetsiz ve akılcı internet baskı fonksiyonuna da sahip. Bu özellik kullanıcılara farklı web sayfalarından seçip kestikleri içeriği bir belgede birleştirme ve tek sayfaya sığdırma, hatta bunlardan bir kitapçık yaratma olanağı sunuyor.

Fotoğraf ve belgelerde muhteşem görüntü kalitesi



Canon'un FINE baskı teknolojisine sahip PIXMA MG5250 ve PIXMA MG5150 yazıcılar, parazitsiz baskılar elde edilmesini sağlıyor. Bu teknolojiyle sınıfında lider, en az 1 pikolitrelik mürekkep damlacıkları kullanılarak 9,600 dpi baskı çözünürlüğünde (25 MegaPiksel), tıpkı bir fotoğraf laboratuarında işlenmiş kadar net ve keskin baskılar edilebiliyor. Yazıcılarda bulunan beş ayrı mürekkep tankı, tek tek değiştirilebilme özelliği sayesinde mürekkep sarfını en aza indirerek maliyetten tasarruf sağlıyor.

Auto Photo Fix II (Otomatik Fotoğraf Düzeltme) özelliği, baskı ve tarama sırasında sık rastlanan görüntü hatalarını onarıyor. Multi Zone Exposure Correction (Çoklu Alan Pozlama-Düzeltme) kullanarak görüntünün her bölümünde doğru pozlama düzeyine erişilmesini sağlıyor, az veya fazla ışık almış görüntüleri otomatik olarak düzeltiyor.

ChromaLife 100+ sistemi ise baskıların saklama süresini uzatıyor, normal baskılara göre daha uzun süre güzel görünmeye devam etmesini sağlıyor. ChromaLife 100+ özelliği, Canon'un FINE teknolojisi, Canon orijinal fotoğraf kâğıt ve mürekkeplerini birleştiğinde uzun ömürlü ve mükemmel kalitede fotoğraflar elde edilmesini sağlıyor.

Her iki modelde de bulunan Auto Document Fix (Otomatik Belge Düzeltme) özelliği, taranan belgelerin kalitesini otomatik olarak en iyi duruma getirerek okunabilirliğini arttırıyor.

Geliştirilmiş işlevsellik ve hız

Hem PIXMA MG5250 hem PIXMA MG5150'de otomatik çift taraflı baskı ve çift yönlü kağıt besleme özelliği bulunuyor. PIXMA MG5250 modelinde bulunan Direct Disc baskı fonksiyonu ise, uyumlu DVD, CD ve Blu-ray® diskler üzerine doğrudan baskı yapma olanağı sunuyor.



PIXMA MG5150, 10x15cm ebadında kenarlıksız bir fotoğrafı yaklaşık 39 saniyede hızlı ve etkileyici bir şekilde basabiliyor.

Not 1: ISO ESAT hızı Mono/Renkli'de yaklaşık 9.7/6.1 ipm'dir. PIXMA MG5250, aynı işlemi yaklaşık 20 saniyede tamamlar ve Mono/Renkli*'de yaklaşık 11.0/9.3 ipm *ISO/ESAT hızına ulaşır.

Not 2: Cihazlar Avrupa'da Eylül 2010'dan itibaren satışa sunulmuştur.

* Belge baskı hızları, ESAT'ın ilk belgeleri basma süresi hariç, ISO/IEC 24734 varsayılan tek taraflı baskı modunda Ofis Kategorisi-Test ortalamalarıdır.

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