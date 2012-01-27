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Canonical, HUD arayüzünü Ubuntu 12.04'e getirmeyi planlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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En popüler Linux dağıtımlarından olan Ubuntu'da 12.04 versiyonunun üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Oldukça iddialı olan bu sürümde Canonical firması kullanıcı arayüzünde önemli değişiklikler yapacak.

Canonical'ın kurucusu Mark Shuttleworth'ün kullanıcı etkileşimini daha da basitleştirme hedefi herkes tarafından biliniyor. Bunun için Ubuntu 10.10 sürümünde tartışmalı Unity arayüzü kullanılmaya başlanmıştı. Nisan ayında çıkması beklenen 12.04LTE sürümü için bu kez içeriksel menüler üzerinde bir yenilik sözkonusu.

Head-Up Display - HUD adı verilen bu yeni özellik Android, iOS, Alfred veya Mac sistemlerindeki gibi sistem genelinde arama yapma imkanı sunuyor. Shuttleworth'a göre menüler kullanıcılara gerektiğinden fazla başlık okuma zorunluluğu ve zaman kaybı sunuyor. Ancak HUD ile bunun gibi pek çok problem çözülmüş olacak.

Ekranın sol üst köşesinde ortaya çıkan arama çubuğuna kullanıcılar bulmak istediği içeriği veya çalıştırmak istediği uygulamayı yazmaya başladığında tavsiyeler aşağıya doğru listeleniyor. 

Örneğin kullanıcı arama çubuğuna D harfini yazdığında Edit>Delete veya File>Document Properties gibi seçenekler sunuluyor. Sık yaptığınız aramalar da hafızaya kaydediliyor.

Arama çubuğunu kullanmak istemeyenler için ise menüye panelden ulaşmak mümkün. HUD tüm standart Ubuntu yazılımları ile çalışıyor ve sonraki hedefi tüm Unity uygulamaları içindeki menülerin yerini almak. 



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cgdincer 7 yıl
buradaki olay dışardan yazı yazmak değil, mouse ile kontrolün yerini ses ile kontrol alacak artık.
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cesur0606 7 yıl
zaman kaybı oda güzel ne biliniyorda ne konuşuluyor acaba merak ediyorum şu anda ubuntu kullanımı windows tan çok daha kolay bir kullanıma sahip yazılım merkezine tıklıyorsun kuruluyor ubuntu depolarında bulunamayan bir yazılım yok herşeyin bir alternatifi var linüx ü kötüleyen arkadaşlar android linüx tabanlı ve herkezin o çok metettiği çok sevdiği mac os da unix benzeri free bsd tabanlı tabi tabi mac os u çıkarırken boşa zaman harcamış bu adamlar
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oktayakgoz 7 yıl
Artik birşeye karar verip geliştirilsede windowsun alternatifi olsa. Unity, kde xcfe lxde. Bunlarin cok olmasi belki bizim gibilericin iyi ama standart kullaniciya gore buyuk sıkinti
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positroN 7 yıl
bence de bu dagitim ubuntu olmayabilir ama tek bir arayuze veye dagitim gelistiricilerinin hazirlayacagi ozel arayuze odakli dagitim gerekiyor. sadece masaustu ortami da degil bir yol secip ona tutunmak gerekli artik. acik kaynak adina ne varsa hepsini destekleyen dagitimlar zaten zibilyon tane bir tane de spesfik linux dagitimi olsun. ornegin: android.
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mehmednaim 7 yıl
Unity arayüzünün biraz zamanı var gibi daha şimdilik, gözlemlerim ve farklı denemelerim sonucunda Fedora'nın kullandığı Gnome3 biraz daha iyi gibi, özellikle çift monitör desteği harika.
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E_Aydin35 7 yıl
Küçükken büyüyen,gelişen bir uygulama.
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