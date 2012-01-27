Canonical, HUD arayüzünü Ubuntu 12.04'e getirmeyi planlıyor

En popüler Linux dağıtımlarından olan Ubuntu'da 12.04 versiyonunun üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Oldukça iddialı olan bu sürümde Canonical firması kullanıcı arayüzünde önemli değişiklikler yapacak.





Canonical'ın kurucusu Mark Shuttleworth'ün kullanıcı etkileşimini daha da basitleştirme hedefi herkes tarafından biliniyor. Bunun için Ubuntu 10.10 sürümünde tartışmalı Unity arayüzü kullanılmaya başlanmıştı. Nisan ayında çıkması beklenen 12.04LTE sürümü için bu kez içeriksel menüler üzerinde bir yenilik sözkonusu.





Head-Up Display - HUD adı verilen bu yeni özellik Android, iOS, Alfred veya Mac sistemlerindeki gibi sistem genelinde arama yapma imkanı sunuyor. Shuttleworth'a göre menüler kullanıcılara gerektiğinden fazla başlık okuma zorunluluğu ve zaman kaybı sunuyor. Ancak HUD ile bunun gibi pek çok problem çözülmüş olacak.





Ekranın sol üst köşesinde ortaya çıkan arama çubuğuna kullanıcılar bulmak istediği içeriği veya çalıştırmak istediği uygulamayı yazmaya başladığında tavsiyeler aşağıya doğru listeleniyor.





Örneğin kullanıcı arama çubuğuna D harfini yazdığında Edit>Delete veya File>Document Properties gibi seçenekler sunuluyor. Sık yaptığınız aramalar da hafızaya kaydediliyor.





Arama çubuğunu kullanmak istemeyenler için ise menüye panelden ulaşmak mümkün. HUD tüm standart Ubuntu yazılımları ile çalışıyor ve sonraki hedefi tüm Unity uygulamaları içindeki menülerin yerini almak.