Carl Zeiss kendi sanal gözlük ürününü duyurdu





Oculus Rift projesinin adını duyurması ile birlikte sanal gerçeklik gözlüklerine olan ilgi de artmaya başladı. Google Cardboard, Samsung Gear VR gibi örneklerden sonra ünlü lens firması Carl Zeiss da kendi ürününü duyurdu.





Carl Zeiss VR One adlı sanal gerçeklik gözlüğü rakipleri gibi bir standdan ibaret ve tüm iş harici akıllı telefonlar tarafından yapılıyor. 4.7 ve 5.2 inçlik akıllı telefonlar için geliştirilen ürün bir çift Carl Zeiss lens ile 100 dereceye kadar geniş bir görüş açısı sağlayabiliyor.





Ürünün içerisine akıllı telefonunuzu yerleştirdikten sonra artırılmış gerçeklik veya sanal gerçeklik uygulamaları için hazır hale geliyor. Akıllı telefonun şarj ve ses girişleri için gerekli açıklıklar da mevcut.





Carl Zeiss VR One akıllı gözlüğü elbette üçüncü taraf uygulamalar olmadan bir işe yaramıyor. Firma geliştiricilerin ürüne ilgi göstereceğinden emin. Ürün 100$ fiyat etiketi ile yıl sonuna doğru piyasaya sürülecek. Samsgun'un akıllı gözlüğü ise 200$ fiyat etiketine sahip ve sadece Galaxy Note 4 ile uyumlu. Bu bakımdan Carl Zeiss daha yaygın kullanım alanı bulabilir.

http://www.ubergizmo.com/2014/10/carl-zeiss-unveils-99-vr-one-virtual-reality-headset/?utm_source=mobilerepublic