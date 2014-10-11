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Carl Zeiss kendi sanal gözlük ürününü duyurdu

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Carl Zeiss kendi sanal gözlük ürününü duyurdu

Oculus Rift projesinin adını duyurması ile birlikte sanal gerçeklik gözlüklerine olan ilgi de artmaya başladı. Google Cardboard, Samsung Gear VR gibi örneklerden sonra ünlü lens firması Carl Zeiss da kendi ürününü duyurdu.

Carl Zeiss VR One adlı sanal gerçeklik gözlüğü rakipleri gibi bir standdan ibaret ve tüm iş harici akıllı telefonlar tarafından yapılıyor. 4.7 ve 5.2 inçlik akıllı telefonlar için geliştirilen ürün bir çift Carl Zeiss lens ile 100 dereceye kadar geniş bir görüş açısı sağlayabiliyor. 

Ürünün içerisine akıllı telefonunuzu yerleştirdikten sonra artırılmış gerçeklik veya sanal gerçeklik uygulamaları için hazır hale geliyor. Akıllı telefonun şarj ve ses girişleri için gerekli açıklıklar da mevcut. 

Carl Zeiss VR One akıllı gözlüğü elbette üçüncü taraf uygulamalar olmadan bir işe yaramıyor. Firma geliştiricilerin ürüne ilgi göstereceğinden emin. Ürün 100$ fiyat etiketi ile yıl sonuna doğru piyasaya sürülecek. Samsgun'un akıllı gözlüğü ise 200$ fiyat etiketine sahip ve sadece Galaxy Note 4 ile uyumlu. Bu bakımdan Carl Zeiss daha yaygın kullanım alanı bulabilir. 

http://www.ubergizmo.com/2014/10/carl-zeiss-unveils-99-vr-one-virtual-reality-headset/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bahner 4 yıl
Sanal kaynak maskesi olsa daha iyiymiş adı.
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Gece772 4 yıl
Yurt dışından getiren bulmak gerek
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01myavuz 4 yıl
Artık 1080P veya 2 K Rift tarzı kendinden ekranlı modeller satışa çıksada alsak. Bu şekilde birde telefon aldıracak modeller ilgimi çekmiyor.
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Elefue 4 yıl
Geçen Cebit fuarında tanıtımı yapılıyordu bunun.
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simbolmina 4 yıl
Adı Sanı duyulmayan bir ton vr cihazı var. Kickstarter'i ne zaman açsam bir tane görüyorum. Adamlar her haberde isin tarihçesine mi girsinler? Kaldı ki benzer ürünler gear vr ve digeri. Diger vr gözlükleri kendi ekranları ile falan geliyor morfus mudur nedir artık.
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Road.Runner 4 yıl
Project Morpheus ne Ekrem bey güneş gözlüğü mü ??
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GoldPunch 4 yıl Road.Runner
Yeter Ki

Project Morpheus ne Ekrem bey güneş gözlüğü mü ??

Sony'nin PS4 ve PS Vita için geliştirdiği sanal gerçeklik gözlüğü.

blog.us.playstation.com/...
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GoldPunch 4 yıl
90 dolar civarında bulunabilirse yurtdisindan da getirtilebilir aslinda.
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Üfler 4 yıl
güzel görünüyor fiyat da uygun.
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