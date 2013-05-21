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Casio QV-R80 16 MP HD Fotoğraf Makinesi’ni Çok Yakında Satışa Sunuyor

6 yıl
1,2b
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Fotoğraf Makineleri
DH Bülten
Dh Bülten
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Casio QV-R80 16 MP HD Fotoğraf Makinesi’ni Çok Yakında Satışa Sunuyor
Casio’nun kullanıcıların taleplerini karşılayacak şekilde geliştirdiği QV-R80’i çok yakında kullanıcısıyla buluşuyor.Ürün, 16 mp çözünürlüğüyle fotoğraf kalitesinde göz doldurmanın yanı sıra üzerinde bulunan 5x optik zoomu ile'de uzakları yakın hale getiriyor. QV-R80 hafif ve kullanış kolaylığıyla seyahatlerinizin vazgeçilmezi haline gelecek. 26 mm geniş açı lensi ile  manzara ve kalabalık grup çekimleri için geniş kapsama alanı sağlayan ürün partiler için en eğlenceli alternatif olacağa benziyor.
Yüz tanıma fonksiyonu sayesinde otomatik odaklanarak parlaklığı optimize ederken arka ışık sahnelerinde bile yüzler parlak ve net görünmesini sağlıyorQV-R80 Kompakt yapısı ve kolay kullanımıyla fotoğraf severlerin gözdesi olmanın yanı sıra ekonomik fiyatıylada beklentilerin çok üstünde … 
Ürünün Mayıs ayında ve satış fiyatının da 249TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

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