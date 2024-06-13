Sigma dünyanın ilk tam kare F 1.8 zoom lensini duyurdu

Sigma 28-45mm F1.8 DG DN | Art
Sigma 28-45mm F1.8 DG DN | Art lensi f1.8 diyafram aralığına sahip. Tam kare olması sayesinde fotoğrafçılar yakınlaştırma alanı içerisinde kabul edilebilir bir düşük ışık performansı ve arka plan bulanıklık kontrolü elde edebilecekler.
Dahili yakınlaştırma yapısı odaklama esnasında lensin tam mesafesini korurken 30cm odak mesafesi de yakın çekimlerde en iyi sonucu veriyor. Optik olarak 15 grup ve 18 katman sunan lens kromatik bozulmaların önüne geçerek keskin işlemeler sağlıyor.
Yüksek hızlı lineer motor ile akıcı bir otomatik odaklama sunarken süper çok katmanlı kaplama teknolojisi de parlama ve gölgelemelerin önüne geçiyor. Kontrolcü olarak bir diyafram halkası, diyafram anahtarı ve kilit anahtarı yer alıyor. Sigma 28-45mm F1.8 DG DN | Art lensi 1350$ civarında fiyat etiketiyle Çin’de satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.