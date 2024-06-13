Sigma dünyanın ilk tam kare F 1.8 zoom lensini duyurdu

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Tam Boyutta Gör Fotoğrafçılık sektörünün lider firmalarından Sigma, yine ses getirecek bir ürün duyurusu yaptı. Firma dünyanın ilk tam kare F 1.8 yakınlaştırma lensi olan 28-45mm F1.8 DG DN | Art modelini satışa sunacak.

Sigma 28-45mm F1.8 DG DN | Art

Sigma 28-45mm F1.8 DG DN | Art lensi f1.8 diyafram aralığına sahip. Tam kare olması sayesinde fotoğrafçılar yakınlaştırma alanı içerisinde kabul edilebilir bir düşük ışık performansı ve arka plan bulanıklık kontrolü elde edebilecekler.

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Dahili yakınlaştırma yapısı odaklama esnasında lensin tam mesafesini korurken 30cm odak mesafesi de yakın çekimlerde en iyi sonucu veriyor. Optik olarak 15 grup ve 18 katman sunan lens kromatik bozulmaların önüne geçerek keskin işlemeler sağlıyor.

Yüksek hızlı lineer motor ile akıcı bir otomatik odaklama sunarken süper çok katmanlı kaplama teknolojisi de parlama ve gölgelemelerin önüne geçiyor. Kontrolcü olarak bir diyafram halkası, diyafram anahtarı ve kilit anahtarı yer alıyor. Sigma 28-45mm F1.8 DG DN | Art lensi 1350$ civarında fiyat etiketiyle Çin’de satışa sunulacak.

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