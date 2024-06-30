Sony ZV-E10 II vlog kamerasının çıkış tarihi belli oldu

Sony yeni yapay zeka destekli özellikler sunabilir
Söylentiler ayrıca Sony'nin ZV-E10 II'de yeni yapay zeka destekli özellikler sunabileceğini de öne sürüyor. Bu, özellikle kendileri ve konuları arasında sık sık geçiş yapan vlogger'lar için potansiyel olarak gelişmiş otomatik odaklama yetenekleri anlamına gelebilir.
Sony'nin ZV-E10 II ile birlikte yepyeni bir E-mount 16-50mm F/3.5-5.6 OSS II zoom lens piyasaya sürdüğü bildiriliyor. Bu kit lens, geniş açılı sahnelerden yakın çekimlere kadar çeşitli çekimler için uygun çok yönlü bir zoom aralığı sunarak vlogger'lar için özel olarak yapılmış gibi görünüyor.
Optik SteadyShot (OSS) sabitlemenin dahil edilmesi, elde tutulan vlog için olmazsa olmaz olan pürüzsüz ve titremesiz çekimler vaat ediyor. ZV-E10 II ve kit lensi 10 Temmuz'da piyasaya sürülecek gibi görünüyor. Bu üst düzey sabit odaklı lens, daha hafif ve daha kompakt bir tasarımla selefine göre geliştirilmiş görüntü kalitesi ve performans sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.