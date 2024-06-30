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    Anlık Bildirim

    Sony ZV-E10 II vlog kamerasının çıkış tarihi belli oldu

    Sony'nin merakla beklenen ZV-E10 II kamerasının, içerik yaratıcıları için özel olarak tasarlanmış yeni APS-C yakınlaştırma lensiyle birlikte 10 Temmuz'da piyasaya sürüleceği bildirildi.
    Sony ZV-E10 II vlog kamerasının çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Sony ZV-E10 II'nin, popüler A6700'de bulunana benzer bir 26 MP APS-C CMOS sensöre sahip olması bekleniyor. Bu sensör yükseltmesi, birinci nesil ZV-E10'a kıyasla gelişmiş görüntü kalitesi ve performansa dönüşecektir.

    Sony yeni yapay zeka destekli özellikler sunabilir

    Söylentiler ayrıca Sony'nin ZV-E10 II'de yeni yapay zeka destekli özellikler sunabileceğini de öne sürüyor. Bu, özellikle kendileri ve konuları arasında sık sık geçiş yapan vlogger'lar için potansiyel olarak gelişmiş otomatik odaklama yetenekleri anlamına gelebilir.

    Sony'nin ZV-E10 II ile birlikte yepyeni bir E-mount 16-50mm F/3.5-5.6 OSS II zoom lens piyasaya sürdüğü bildiriliyor. Bu kit lens, geniş açılı sahnelerden yakın çekimlere kadar çeşitli çekimler için uygun çok yönlü bir zoom aralığı sunarak vlogger'lar için özel olarak yapılmış gibi görünüyor.

    Optik SteadyShot (OSS) sabitlemenin dahil edilmesi, elde tutulan vlog için olmazsa olmaz olan pürüzsüz ve titremesiz çekimler vaat ediyor. ZV-E10 II ve kit lensi 10 Temmuz'da piyasaya sürülecek gibi görünüyor. Bu üst düzey sabit odaklı lens, daha hafif ve daha kompakt bir tasarımla selefine göre geliştirilmiş görüntü kalitesi ve performans sunacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 8 saat önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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