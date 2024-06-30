Tam Boyutta Gör Sony ZV-E10 II'nin, popüler A6700'de bulunana benzer bir 26 MP APS-C CMOS sensöre sahip olması bekleniyor. Bu sensör yükseltmesi, birinci nesil ZV-E10'a kıyasla gelişmiş görüntü kalitesi ve performansa dönüşecektir.

Sony yeni yapay zeka destekli özellikler sunabilir

Söylentiler ayrıca Sony'nin ZV-E10 II'de yeni yapay zeka destekli özellikler sunabileceğini de öne sürüyor. Bu, özellikle kendileri ve konuları arasında sık sık geçiş yapan vlogger'lar için potansiyel olarak gelişmiş otomatik odaklama yetenekleri anlamına gelebilir.

Sony'nin ZV-E10 II ile birlikte yepyeni bir E-mount 16-50mm F/3.5-5.6 OSS II zoom lens piyasaya sürdüğü bildiriliyor. Bu kit lens, geniş açılı sahnelerden yakın çekimlere kadar çeşitli çekimler için uygun çok yönlü bir zoom aralığı sunarak vlogger'lar için özel olarak yapılmış gibi görünüyor.

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Optik SteadyShot (OSS) sabitlemenin dahil edilmesi, elde tutulan vlog için olmazsa olmaz olan pürüzsüz ve titremesiz çekimler vaat ediyor. ZV-E10 II ve kit lensi 10 Temmuz'da piyasaya sürülecek gibi görünüyor. Bu üst düzey sabit odaklı lens, daha hafif ve daha kompakt bir tasarımla selefine göre geliştirilmiş görüntü kalitesi ve performans sunacak.

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Sony ZV-E10 II vlog kamerasının çıkış tarihi belli oldu