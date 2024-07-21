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    Fujifilm X-M5, 2024'ün sonlarında piyasaya sürülebilir

    Fujifilm, iddialara göre 2024'ün ikinci yarısında bir kamera serisini yeniden canlandıracak. Fujifilm X-M1'in halefi X-M5 olması beklenen cihaz, 2024'ün sonlarında piyasaya sürülebilir. İşte detaylar:
    Fujifilm X-M5, 2024'ün sonlarında piyasaya sürülebilir
    2013 yılında X-M1 modelini piyasaya süren Fujifilm, uzun bir aranın ardından bu kamera serisini yeniden canlandırıyor. Zira yeni bir sızıntı, X-M1'in halefi X-M5'in bu yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürülebileceğini ortaya çıkardı ve Fujifilm X-M5, Fujifilm X100VI'ye kıyasla kompakt ve uygun fiyatlı bir alternatif olarak sunulabilir.

    İşte Fujifilm X-M5'in beklenen özellikleri:

    Son zamanlarda yaklaşan bir Fujifilm kamerasıyla ilgili bir sürü söylenti vardı. Söylentiler, XA kamera serisinin EVF'yi atlayan orta seviye kompakt bir APS-C vlog kamerası olarak geri döneceğini ima ediyordu. Ancak yeni bir sızıntı, X100VI ile aynı retro görünüme sahip X-M5 formunda olabileceğini gösteriyor. Ayrıca yeni kameranın gelişmiş mesafe ölçer yetenekleri de dahil olmak üzere önceki modellerden birkaç iyileştirmeyle geleceği de söylenmekte.

    Fujifilm X-M5, 2024'ün sonlarında piyasaya sürülebilir Tam Boyutta Gör
    Eklemli bir ekrana ve 7 kademeli, 5 eksenli gövde içi görüntü sabitleme özelliğine sahip olması beklenen X-M5, iddialara göre X-S20 ile aynı donanım kurulumuna sahip olacak. Yani 26.1 MP X-Trans CMOS 4 sensör ve X Processor 5 içerecek. Bu sensörler, seri çekim modunda 20 fps'ye kadar 6.2K videoya olanak sağlamakta. Ancak iddialara göre X-M5, X-S20'nin 30 fps'sini aşarak 60 fps'ye ulaşabilir.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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