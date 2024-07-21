Fujifilm X-M5, 2024'ün sonlarında piyasaya sürülebilir

2013 yılında X-M1 modelini piyasaya süren Fujifilm, uzun bir aranın ardından bu kamera serisini yeniden canlandırıyor. Zira yeni bir sızıntı, X-M1'in halefi X-M5'in bu yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürülebileceğini ortaya çıkardı ve Fujifilm X-M5, Fujifilm X100VI'ye kıyasla kompakt ve uygun fiyatlı bir alternatif olarak sunulabilir.

Samsung, katlanabilir cihazlar için yeni menteşe patentini aldı 1 gün önce eklendi

İşte Fujifilm X-M5'in beklenen özellikleri:

Son zamanlarda yaklaşan bir Fujifilm kamerasıyla ilgili bir sürü söylenti vardı. Söylentiler, XA kamera serisinin EVF'yi atlayan orta seviye kompakt bir APS-C vlog kamerası olarak geri döneceğini ima ediyordu. Ancak yeni bir sızıntı, X100VI ile aynı retro görünüme sahip X-M5 formunda olabileceğini gösteriyor. Ayrıca yeni kameranın gelişmiş mesafe ölçer yetenekleri de dahil olmak üzere önceki modellerden birkaç iyileştirmeyle geleceği de söylenmekte.

Tam Boyutta Gör Eklemli bir ekrana ve 7 kademeli, 5 eksenli gövde içi görüntü sabitleme özelliğine sahip olması beklenen X-M5, iddialara göre X-S20 ile aynı donanım kurulumuna sahip olacak. Yani 26.1 MP X-Trans CMOS 4 sensör ve X Processor 5 içerecek. Bu sensörler, seri çekim modunda 20 fps'ye kadar 6.2K videoya olanak sağlamakta. Ancak iddialara göre X-M5, X-S20'nin 30 fps'sini aşarak 60 fps'ye ulaşabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.