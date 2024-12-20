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    Reuters 2024 yılının en iyi fotoğraflarını seçti

    İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, dünyanın farklı ülkelerinden gönderilmiş 1 milyon 600 bin fotoğraf arasından 2024 yılının en iyi fotoğraflarını belirledi.
    Reuters Tam Boyutta Gör
    2024 yılı sona ererken pek çok platformun ya da yarışma etkinliklerinin sonuçları yayınlanmaya başladı. Wikipedia’nın ardından Reuters de 2024 yılının en iyi fotoğraflarını bir seçki ile okuyucularına sundu. 

    Reuters 2024 yılının en iyi fotoğrafları

    2024 yılının en iyi fotoğrafları arasında Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na ait sahneler önemli bir yer tutarken insanların doğal felaketlerle mücadelesi, Başkanlık seçim mitinginde Donald Trump’a suikast girişimi, İsrail’in Filistin topraklarını işgali gibi farklı temalar yer aldı. 

    Reuters tarafından 2024 yılı için seçilmiş fotoğraflara aşağıdaki galerimizden açıklamaları ile birlikte ulaşabilirsiniz. 


     

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