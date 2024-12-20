Reuters 2024 yılının en iyi fotoğraflarını seçti

Reuters 2024 yılının en iyi fotoğrafları
2024 yılının en iyi fotoğrafları arasında Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na ait sahneler önemli bir yer tutarken insanların doğal felaketlerle mücadelesi, Başkanlık seçim mitinginde Donald Trump’a suikast girişimi, İsrail’in Filistin topraklarını işgali gibi farklı temalar yer aldı.
Reuters tarafından 2024 yılı için seçilmiş fotoğraflara aşağıdaki galerimizden açıklamaları ile birlikte ulaşabilirsiniz.
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