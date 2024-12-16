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    Anlık Bildirim

    Wikipedia fotoğraf yarışmasına Burdur damgası

    Wiki Loves Earth 2024 fotoğraf yarışmasına Türkiye damga vurdu. Türkiye’nin dört bir yanından muhteşem manzara fotoğrafları yarışmada ilk ona girdi.             
    Wiki Loves Earth 2024 Tam Boyutta Gör
    Wikipedia topluluğu tarafından düzenlenen Wiki Loves Earth 2024 fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı. Hem manzara hem de mikro kategoride ülkemizin pek çok doğal güzelliği ödüle layık görüldü. 

    Wiki Loves Earth 2024 kazananları

    56 ülkeden 80 binden fazla fotoğrafın yarıştığı etkinlikte bir kullanıcının birden fazla fotoğraf ile katılma imkânı vardı. Her ülkeden 15 yerel finalist belirlendi ve final aşamasında manzara kategorisinde 10, mikro kategoride 10 fotoğraf ödül kazandı. 

    Yarışmanın manzara birincisi Burdur Gölü’nün kuş bakışı fotoğrafı oldu. Üçüncü sırayı Kaçkar Dağları alırken dördüncü sırayı Hürmetçi Sazlığı özelinde Erciyes Dağı, sekizinci sırayı Karagül Milli Parkı, onuncu sırayı ise Yedigöller Milli Parkı fotoğrafı aldı. Böylece kategoride 5 manzara Türkiye’den seçilmiş oldu. 

    Wiki Loves Earth 2024 sonuçları belli oldu Tam Boyutta Gör

    Mikro kategoride ise Kapıçam Milli Parkı’nda dua eden peygamber develeri fotoğrafı üçüncü sırayı alırken, bukalemun fotoğrafı da yedinci sırada kendisine yer buldu. Yarışmanın ödülleri 19 Aralık tarihinde Zoom üzerinden yapılacak törenle dağıtılacak. 



     

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Ovv fena atıştı, deliksiz soktu

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    BOLDVIPER 2 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 3 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 3 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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