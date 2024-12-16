Wikipedia fotoğraf yarışmasına Burdur damgası

Wiki Loves Earth 2024 kazananları
56 ülkeden 80 binden fazla fotoğrafın yarıştığı etkinlikte bir kullanıcının birden fazla fotoğraf ile katılma imkânı vardı. Her ülkeden 15 yerel finalist belirlendi ve final aşamasında manzara kategorisinde 10, mikro kategoride 10 fotoğraf ödül kazandı.
Yarışmanın manzara birincisi Burdur Gölü’nün kuş bakışı fotoğrafı oldu. Üçüncü sırayı Kaçkar Dağları alırken dördüncü sırayı Hürmetçi Sazlığı özelinde Erciyes Dağı, sekizinci sırayı Karagül Milli Parkı, onuncu sırayı ise Yedigöller Milli Parkı fotoğrafı aldı. Böylece kategoride 5 manzara Türkiye’den seçilmiş oldu.
Mikro kategoride ise Kapıçam Milli Parkı’nda dua eden peygamber develeri fotoğrafı üçüncü sırayı alırken, bukalemun fotoğrafı da yedinci sırada kendisine yer buldu. Yarışmanın ödülleri 19 Aralık tarihinde Zoom üzerinden yapılacak törenle dağıtılacak.
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor