Nikon’un yeni kamerası, “zoom” sevenler için biçilmiş kaftan olabilir!

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Nikon, süper zoom kameraları sevenler için Coolpix P1100 modelini tanıttı. P1000'in mirasını sürdüren bu yeni model, 125x optik zoom yeteneğiyle yine dikkatleri üzerine çekiyor. Zoom kapasitesinin sınırlarını zorlayan Nikon, P1100'e bazı kullanışlı eklemeler yaparak deneyimi daha da ileri taşıyor.

P1100, 24-3000mm (35mm eşdeğeri) odak uzaklığı sunan lensiyle oldukça geniş bir çekim aralığı sağlıyor. 1.410 gram ağırlığındaki gövdesinde, 16.79 megapiksel çözünürlüğe sahip küçük sensör bulunuyor. Lens diyafram açıklığı f/2.8 ile başlarken, en uzun odak uzaklığında f/8 seviyesine kadar kapanıyor.

Cihaz, optik zoomun yanı sıra 600x dijital zoom desteği de sunuyor. Böylece kullanıcılar 12.000mm odak uzaklığına kadar ulaşabiliyor. Ancak, dijital zoomun görüntü kalitesini olumsuz etkileyebileceğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Nikon, Dual Detect Optical VR teknolojisi ile görüntü sabitleme konusunda 4 duraklama değerinde titreşim azaltma sunduğunu belirtiyor.

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Video tarafında 4K çözünürlükte 30 fps kayıt imkanı sunan P1100, 3.2 inçlik hareketli LCD ekranı ve timelapse modu ile esnek çekim seçenekleri sağlıyor. Harici ekran veya kayıt cihazlarına bağlanmak isteyenler için temiz HDMI çıkışı desteği de mevcut.

Tasarım açısından P1000 ile büyük ölçüde benzerlik taşıyan P1100, özellikle kuş gözlemciliği ile ilgilenenler için yeni bir Kuş Gözlem Modu sunuyor. Bu mod, AF alanını seçme özelliğini içerirken, ML-L7 uzaktan kumandasına atanabilen yeni fonksiyonlar ile çekim sırasında daha pratik kontroller sağlıyor.

Uzun pozlama çekimlerinde ışık patlamalarını önleyen Havai Fişek Modu da P1100'ün dikkat çeken yeniliklerinden biri. Ayrıca, eski micro-USB bağlantısının yerine daha hızlı ve pratik USB-C portu kullanılmış.

Coolpix P1100, P1000'e kıyasla biraz daha yüksek bir fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. P1000 modelinin çıkış fiyatı 1.000 dolarken, P1100 modeli 1.099,95 dolardan satışa sunulacak. Kamera, Şubat ayının sonunda raflardaki yerini alacak.

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