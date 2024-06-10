Canon EOS R7 modeli Apple Vision Pro için uzamsal video çekecek

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Tam Boyutta Gör Apple Vision Pro zengin gerçeklik kaskı için yeni işletim sistemi sürümünü duyuran Apple, fotoğraf sektöründeki üreticilerle de dirsek temasında. Canon kask için uzamsal video çekecek özel bir lens hazırlıyor.

Apple ve Canon iş birliği

WWDC 2024 fuarında kısa bir tanıtımı yapılan yeni lens 7.8mm f/4 ve adımlı motor teknolojisine sahip. Sessiz ve akıcı bir odaklama yapan lens, önceki stereo lenslerden daha iyi performans sergiliyor.

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Canon daha önce de sanal gerçeklik ile uyumlu ve uzamsal videolar çeken lensler tanıtmıştı ancak bunlar Apple Vision Pro için belirlenen seviyeye çıkamamıştı. Yeni lens Canon EOS R7 için önümüzdeki aylarda piyasada olacak.

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Apple Vision Pro için Canon EOS R7 detayı