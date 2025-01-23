Canon, rekor çözünürlüğe sahip 410 megapiksel 35mm kamera sensörünü tanıttı

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Canon, 410 megapiksel çözünürlüğe sahip yeni bir 35 mm full frame CMOS sensör duyurdu. 24.592 x 16.704 piksele sahip sensör, 24K'ya eşdeğer bir çözünürlük sunuyor. Bu da, 8K çözünürlüğün 12 katı ve HD çözünürlüğün 198 katı piksel sayısı demek.

En yüksek çözünürlüğe sahip 35 mm full frame sensör

Canon, yeni sensörünün 35 mm full frame sensörlerde şimdiye kadar elde edilen en yüksek çözünürlüğe sahip olduğunu belirtiyor. Ancak bu sensör dijital kameralarda kullanılmak için geliştirilmedi; gözetim, tıp ve aşırı çözünürlük gerektiren diğer endüstriyel uygulamalar için geliştirildi.

Canon, yeniden tasarlanmış devre düzeni ve piksel segmenti ile sinyal işleme segmentinin katmanlı bir şekilde yerleştirildiği yeni geliştirilen arka aydınlatmalı yığınlı bir yapı sayesinde sensörün saniyede 3.280 megapiksel okuma hızına sahip olduğunu ve saniyede 8 kare hızında tam çözünürlüklü görüntülerin yakalanmasına olanak tanıdığını söylüyor.

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Canon ayrıca, yakındaki dört pikseli tek piksel olarak ele alarak düşük ışık hassasiyetini artıran "dört piksel birleştirme" işlevine sahip sensörün monokrom bir versiyonunu da sunacak. Bu versiyon, saniyede 24 kare hızında 100 megapiksel videolar çekmeye imkan tanıyacak.

Bu tür sensörlerin yakın gelecekte tüketici kameralarında yer alması pek mümkün görünmüyor, ancak bu düzeyde bir minyatürleşmenin mümkün olması, gelecekte çok daha yüksek çözünürlüklü kameraların yolda olduğunu bizlere gösteriyor.

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