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Tam Boyutta Gör Bloomberg'in haberine göre, Sony yarı iletken bölümü olan Sony Semiconductor Solutions’ı ana şirketten ayırarak ayrı bir birim haline getirmeyi planlıyor. Konuya yakın kaynaklara göre, Japon şirket çip işinin büyük kısmını hissedarlara dağıtmayı ve bölünmeden sonra azınlık hissesini elinde tutmayı düşünüyor.

Değişikliğin bu yıl içerisinde gerçekleşebileceği belirtiliyor. Ancak özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerinin ardından piyasalarda gerçekleşen dalgalanmaların süreci etkileyebileceği ifade ediliyor.

Sony, milyarder yatırımcı Dan Loeb’un bazı iştiraklerini ayırarak hissedarlar için milyarlarca dolarlık değer yaratma önerisini uygulamaya başladı. Japon şirketi bu fikre uzun yıllar karşı çıkmış olsa da, 2020 yılında ABD’deki operasyonlarını satarak bu konuda ilk adımı attı.

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Kamera sensörlerinin üretiminden sorumlu

Sony'nin yarı iletken işi, Apple, Google ve Xiaomi gibi büyük akıllı telefon şirketleri tarafından kullanılan kamera sensörlerinden sorumludur. bölüm, geçen mali yılda yaklaşık 1.7 trilyon Japon yeni (12 milyar dolar) satış gerçekleştirdi, ancak tüm birimin ayrı bir şirket olarak ayrılıp ayrılmayacağı henüz belli değil.

Sony'nin görüntüleme ve algılama işindeki büyüme %25'lerden %10'lara istikrarlı bir şekilde düşüş gösterdi. Buna karşılık, Sony'nin oyun ve müzik bölümleri, 2024'ün son çeyreğinde oyunlarda %37 ve müzikte %28'lik işletme geliriyle kâr artışına öncülük etti.

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Sony, çip birimini ayrı bir şirket haline getirebilir