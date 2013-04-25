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Casio’dan Fotoğraf Makinasında Devrim!

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
DH Bülten
Dh Bülten
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Casio’dan Fotoğraf Makinasında Devrim!
Son yıllarda yaptığı tasarımlar ile dikkatleri üzerine çeken Casio, bahara da hızlı başladı. Yeni ZR 1000’i piyasaya süren dev marka kullanıcalarına eğlence, hız ve mükemmel performans sunuyor.

ZR 1000’de bulunan HS3 işlemci sayesinde birbirinden iddalı fotoğrafları yüksek hız ve kalitede çekebilirsiniz. Ayarlanabilir LCD ekranı sayesinde her açıyı yakalamanızın mümkün olacağı ZR 1000, aynı zamanda 12,5x optik zoomu sayesinde çekim kalitesinde beklenenin çok üstünde performans sergiliyor… Kolay çekim modu ve hızlı deklanşörüyle kullanım kolaylığı sağlayan ürün aynı zamanda yüksek hızdaki görüntü kaydıyla da video ihtiyacınızı fazlasıyla karşılıyor. Ayrıca üründeki haraket deklanşörü ile artık kalabalık fotoğraf çekmek çok daha kolay. Hareketi algılayarak çekimi başlatan ZR 1000 sosyal grupların vazgeçilmezi olacak.
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