Casper Nirvana CHY.4702 "4. Nesil Intel işlemcili Fiyat / Performans Dizüstü bilgisayarı"

Casper'ın Haswell tabanlı 4. nesil Intel Core i7 işlemci taşıyan Nirvana CHY ailesinin en güçlü üyesini sizler için test ettik. Bakalım fiyat / performans oranı ile iddialı dizüstü bilgisayar beklentileri karşılayabiliyor mu?

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