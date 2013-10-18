Casper Nirvana CHY.4702 "4. Nesil Intel işlemcili Fiyat / Performans Dizüstü bilgisayarı"

Genel Yayın Yönetmeni
|bende aldım bunu allah belasını versın hep sorun almayın kardeşim yemin ederim katil eder casper sizi
|bende 2014 de aldım casper nirvana hiçbir oyunu açmıyor açan oyunuda çok kasıyor 4gb rem var hiçbir halta yaramıyor buna ne yapılacak i5 i3 de değil yani
|bence casper in en iyi laptoplarından diyebilirim 16 ram 1 tb hdd hardcd ve ayrıca fiyatı ram hardcd işlemci bence uygun mosnster baktım aynı özellikli bilgisayar 15.00 tl
ben 2000 tl ye aldım çok memnunum almanızı tercih ederim
|casper = Çöp
|Merhaba öncelikle herkeze selamlarımı iletiyorumm....
Benim oklumdan dolayı iyi özelliklere yakın bir leptop almam gerekiyordir ağazaları dolaştım teknosada indirimdeydi ben almadım babam aldı fakat sürekli telefonda 3g le bakıyordum notebuklara ben alma dediğm halde babam aldı buraya geldiğinde daha acmadan bir sitem istemezlik vardı amam bu duruma naıl kapıldın derseniz arkadaşımda cesper masa ğstğ vardı ve cok kötüydü sunu söylim sitemin özellikleri az olmsını rağmen masa üstü 1 kere bile garantiye gitmedii neyse konumuza gelelim aldığım leğtap cesper nirvana chy-chu sistemi i7 işlemci 3,20 hız 8 gb ram 750 gb hardist ve 2 gb invidia gforce gt740m oldukca mennunum alalı 2 ay olmasına rahmen hiçbir sıkıntı olmadı oyunları sıkıntısız oynuyor filimler hd izliyorum ve şunu söyleyebilirim fandan cok az rahatsız etmicek şekilde ses geliyor ısınma deseniz yok denilcek kadar az ben 1700 tl aldım orjinal fiyatı sitesinde yazdığı 1900 tl herkeze tavsiye ederim yok böyle bir note book para olan içn cesperin ucurucak yğrde olanları var ama buda ucuruyor.
|çok abartmışsınız full hd olayını . ne fark edecek ki full hd olması. ?
|kaçpara fiyatı
|ben 1620 ye aldım ilk çıktığında şimdi dahada ucuzladı
|8 yıllık casper kullanıcı olarak soyluyorum arkadaslar casperle ugrasmayın makına dedıklerınızın hepsı cın veya tayvan gıbı yerlerde toplanıyor 8 yıl oldu casper laptop alalı ılk aldıgım babamda hala calısıyo 3.5 ene once kendıme yenı aldım hala kullanıyorum bır kere arıza yapmadı sımdı yıne alıcam ya csy yada chy alıcak arkadaslar aklınıza fıyatı nedenıyle takıntı yapmayın 8 senedır tek arıza gormedım 2 laptopta
Şu videoyu baştan sona izleyip sonra da "-reklam bu" diyebiliyorsanız gerçek anlamda ön yargılı olduğunuzu söyleyebilirim.
Sizce para ile çekilen bir videoda eleştiri olur mu? Bu videoda hatalı veya yalan olduğunu düşündüğünüz bir nokta var ise yazın öğrenelim yok ise iftiralarınızı lütfen kendinize saklayın ve yorum alanını kirletmeyin.
Sevgiler,
Mesut Çevik