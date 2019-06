Casper VIA M2 incelemesi "Yekpare metal, bronz metalik rengiyle buluştu"

Bu videoda Casper'ın M serisinden VIA M2'nin alışılmışın dışındaki bir renkle bezenmiş tasarımını ele alıyor, ekranı ve güç veren donanımları sınıyor, kamera, batarya, tüm detaylarına iniyoruz.

VIA M1, mütevazı donanımsal gücü, kasası ve dolayısıyla da fiyatıyla şahsen orta segmente giriş diyebileceğim bir telefondu ancak VIA M2 hem kendi yerini hem de seriyi yukarıya taşıyacak bir telefon.



Sade ama bilgilendirici beyaz kutunun içerisinden ürünün kendisi, karışmayan, sağlam düz şarj kablosu ve hızlı şarj adaptörü, kutudan çıkan bir kulaklığa göre dinamik aralığı iyi, bassları üzmeyen, açıkçası kullanılası bir kulaklık, ekran jelatini ve sert bir kılıf çıkıyor, ürün iki yıl garantili.

VIA M2 ilk etapta renkleriyle ayrışıyor, metalik bronz ve titanyum gri olmak üzere iki renk seçeneğine sahip, elimdeki metalik bronz rengi, şahsen daha çok kahverengini andırıyor, ilgi çekici bir renk. 14.2cm boyunda, 6.9cm eninde ve 8.7mm kalınlığındaki telefon 151 gram ağırlığında.

Yekpare alüminyum gövde, soğuk metal hissini sonuna kadar hissettiriyor, içi dolu metal bir plaka tutuyormuşsunuz gibi, hatta olduğundan daha ağırmış gibi hissettiriyor ama benzer malzemeli rakipleriyle benzer ağırlıkta aslında. Bombeli ve yuvarlatılmış kenarlarıyla tutması, hakim olması kolay bir telefon.



Arkasında çok hafif dışarı çıkıntılı kamera, ki masaya koyduğunuzda çok yalpalatmıyor, çift beyaz flaş, mat renkli Casper logosu ve kapağı çıkarılamadığı için sertifikasyon bilgilerine yer verilmiş. Altta ve üsste sinyal geçişi için parlak plastik şeritler var.



Sağ üstte, nispeten el hizasında ve yerlerinde diri duran metal ses açıp kapama tuşları, solunda SIM ve Micro-SD kart, üstünde de 3.5mm kulaklık girişine yer verilmiş. Altında sağda hoparlör, solda mikrofon var, Micro USB girişi ortalarında.

Kenarlardan geçerken iki katmanlı bir yapı oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz, VIA M2 bu açıdan bakıldığında iPhone 6 ve 7’nin tasarımını andırmıyor değil, 2.5D ekran parlama açılarıyla benzerliği pekiştirmiş şahsen.



Üst barda çok renkli bildirim LED’i, özçekim kamerası, ahize ve flaş, alt barda ise sadece parmakizi okuyucu var, sanal butonlar tercih edilmiş.



Parmakizi okuyucu VIA A1 gibi flaş hızında çalışmıyor belki ama bekletmiyor da, isabetli taramalar yapıyor, okumadı diye uğraştığım olmadı, ekran kapalıyken sadece dokundurarak telefonu uyandırabiliyor, ekran açıkken yine dokundurarak uygulamalarda geri gelebiliyor, basınca ana ekrana dönüyor veya basılı tutunca çoklu görev menüsünü açabiliyorsunuz, fiyat segmentindeki her telefonda parmakizi okuyucu yok, güvenliğe önem verenler için ayrıştırıcı bir özellik.



5 inç Full HD, IPS LCD panel on-cell yani dokunmatikle panelin birleşik olduğu bir ekranı oluşturuyor, 440ppi piksel yoğunluğuyla her şey olabildiğince net. Renk ayrımı ve derinliği çok iyi değil ancak gösterebildiği tonları da canlı gösteriyor, dizi-film gibi içerikler tüketmek, YouTube’dan video seyrederken keyfiniz baltalanmıyor.



Beyazlar beyaz, siyahlar ise segmenti için pek de derin değil, genel deneyimi çok zedelemiyor belki sahneden sahneye arkadan vurulan ışık hissedilebiliyor. Ekranın bakış açıları orta-iyi arası bir yerde, sağdan soldan çok fark edilmiyor ama köşeden köşeye bakarken mesela siyahlar ve koyu tonlar sapıyor.



Maksimum ışığı güneş altında görünmeye yetecek kadar yüksek, fazlası değil, yansıması normal derecede, gece kullanım için ekran ışığı biraz daha kısılabilmeliydi diye düşünüyorum.

Ekrana 28nm üretim mimarisine sahip 64-bit Snapdragon 430 yongası güç veriyor. 8 adet daha çok enerji verimliliği odaklı Cortex A53 çekirdeği 1.4GHz’e kadar çıkabiliyor. Tam yük altında 3 çekirdek 1.4, 4 çekirdek 1.1GHz hızında çalışıyor, yani toplam 7 çekirdek aktif bir şekilde görev yapabiliyor. Grafik birimi olarak 450MHz hızındaki Adreno 505’e yer verildiğini görüyoruz. Cat 4 modemle gelen telefon 150Mbit indirme ve 50Mbit yükleme hızına sahip.



Android 6.0 Marshmallow tabanlı, uygulama menüsüz arayüzünde telefon gayet seri ve teklemeden çalışıyor, peki oyunlarda durum ne? Real Racing 3’te gayet oynanabilir bir performans aldım, kare/saniye oranının azaldığını hissettiğim sahneler olsa da geneli itibarıyla keyifliydi.

Modern Combat 5’te de keyifle oynayacak kare/saniye oranlarına ulaşabiliyorsunuz, akıcı bir şekilde nişan alıp ateş edebiliyorsunuz mesela. Oluşan ısı kamera etrafında ortaya çıkıyor ve gövdenin tamamına yayılıyor, rahatsız edici seviyelerde değil kesinlikle, oyun için de rahatsız edici değil zira yonganın doğası itibarıyla da ısıya bağlı olarak performans düşüşü gözlemlemedim.

3GB RAM ve 32GB depolamayla gelen telefonun hafızasını Micro-SD kart ile arttırabiliyorsunuz.

Arka tarafta 13MP, f2.2 diyafram açıklığına sahip, çift beyaz LED flaş ile desteklenmiş, otofokuslu arka kamera, önde 8MP çözünürlüğünde, f2.2 diyaframlı, yine flaşla desteklemiş özçekim kamerası bulunuyor. Arka ve ön kameranın ikisi de 1080P 30 kare/saniye video çekimi yapabiliyor.

Hızlı açılan kamera arayüzü hayli sade, en azından ön arka kamera geçiş butonu açıkta bir yerde olabilirmiş. Lens iyi ışık altında hızlı ve isabetli bir şekilde odaklanabiliyor, ışık azaldığında hızı hayli düşüyor tabii ama inat da etmiyor. Aydınlık ortamlarda çektiği fotoğrafların netliği yeterli seviyesinde, renk dengesi ise otomatik ayarda fazlaca ISO ve yüksek enstantane ayarı sebebiyle soluk olabiliyor, dinamik aralığı segmenti gereği orta kıvamda diyebilirim, karanlık ortamlarda ise karanlığa tamamen boyun eğmiyor.

Profesyonel çekim modu ise zaman ayırdığınız takdirde hem netlik hemde noise konusunda çok daha sonuçlar ortaya çıkarıyor, bu modda ISO, pozlama ve odak ayarı var, ayrıca bir enstantane ayarı yok. Video çekim performansı segmenti seviyesinde, fotoğraf tarafındaki kabiliyetlerinden iyi diyebilirim, ışığın azaldığı yerlerde segmentinin ötesinde hızlı odaklanabiliyor olması gayet iyi, kare/saniye oranı düşse de netlik pek sekteye uğramıyor, gürültü engelleme filtresi ise abartılmış, sesler doğallığını kaybedebiliyor, bu tarafta bir güncelleme gerek.



Ön kamera da otomatik ayarlar itibarıyla yeterli netlikte fotoğraflar çekiyor, açısı ufak bir grubu çekecek kadar geniş. Video çekimi arka kamerada olduğu gibi fotoğraftan birkaç tık önde, netlik anlamında segmentiyle eş bir başarımı var, ışık farkı aklını çok karıştırmıyor, gürültü filtresi arka kamera kadar agresif değil, kişi seslerini daha iyi tespit edip daha iyi ayrıştırıyor.

İki kameranın da ortak bir derdi var, o da hareketli sahnelere gelememeleri, otomatik ayarlardan mütevellit enstantane ayarları düşük, bu da daha aydınlık ama elinizin titrediği veya hareketli sahnelerde bulanık fotoğraflar anlamına geliyor, net bir fotoğraf çekmek ya profesyonel mod ya da titremeyen bir el lazım. Kamera uygulaması için bir düzeltme güncellemesi gerek en nihayetinde.



VIA serisinin alışageldik renkli arayüzü Android 6.0.1 Marshmallow üzerine kurulu. Uygulama menüsü olmayan arayüzün tema seçenekleri bol ve stabil çalışıyorlar. Simgeler renkli simgeler, bildirim çubuğuna pek dokunulmamış. Ayarlar menüsünde akıllı işlemler menüsünde kapalı ekrana çift dokunuşla kilit açma kapama gibi fonksiyonlar yer alıyor, çift dokunuş pek verimli değil, telefonun cebinizdeyken kilidinin açıldığına şahit olabiliyorsunuz, diğer fonksiyonlar ise sıkıntısız. Akıllı hareketler ile de bildirim çubuğunun solundan aşağı çektiğiniz kağıda şekiller çizerek belirlediğiniz uygulamaları çalıştırabiliyor, kişileri ayarlayabiliyor, mesaj atabiliyorsunuz. Güzel bir ek olarak isterseniz sanal butonları kaldırabiliyorsunuz, zira parmak izi okuyucusu fiziksel olarak basıldığında bu butonların yaptıklarını yapabiliyor, ekranın tamamı kullanıcıya kalmış oluyor.



Çift ızgara aldatmasın, bunlardan soldaki mikrofon, sağdaki mono hoparlör. Maksimum sesi telefonu cebinizdeyken, çantadayken veya bir öteki odadan duymaya yetecek kadar yüksek ama detay gücü pek yüksek değil, tok seslerin üzerinden geçiyor segmentindeki çoğu telefonda da olduğu gibi. Kulaklık çıkışı ise gayet tatminkâr, kutudan çıkan kulaklıkları da, kendi orta-üst segment kulakiçi kulaklığımı ve orta segment kafaüstü kulaklığımı da iyice besledi.



5 inç ekranlı, 8.7mm kalınlığındaki VIA M2’ye 3000mAh batarya sığdırılmış, açıkçası gayet iyi, piyasada yine 5 inç olup 9.3mm kasada 2500mAh bataryalı telefonlar var sonuçta. Ekran ışığı otomatikte olmak üzere günün büyük bir kısmında hücresel veriyle internette sörf, mesajlaşma, sosyal medya ve mail takibi, 2 saat civarı çevrimdışı müzik, yarım saat kadar telefon görüşmesi, 20-30 fotoğraf ve birkaç dakika video kaydı derken 5-5.30 arası ekran süresi elde edebiliyorsunuz, günü kurtarmak için gayet yeterli. 5v 1.55 amper şarj makinesiyle, telefon açık halde 2 saat 20 dakika civarında tam şarj oluyor.

802.11n standardında bir Wi-Fi modülünün çekim gücü iyi, Bluetooth 4.0’la geldiğini ve GPS tarafında aksi bir durum yaşamadığımı ekleyeyim.



Casper VIA M2, selefi VIA M1’den malzeme kalitesi, işçilik ve görünüm anlamında çok daha başarılı bir telefon, parmak izi okuyucusu en önemli farklardan biri, daha VIA P1’in izinden gitmiş aslında, hatta yekpare kasasıyla bir adım önüne bile geçmiş. P1 ile birebir aynı yongaseti ve performansı, ekran çözünürlüğü derken VIA M2, M serisinden değil de tabiri caizse VIA P1 Lite gibi olmuş.

Zira VIA P1’in renk, açı ve parlaklık anlamında daha başarılı ekranı, belirgin şekilde daha net fotoğraflar çekebilen 16MP arka kamerası, şahsen en önemlisi de 3000mAh bataryasını 1 saat 10 dakikada doldurabilen Quick Charge 3.0’ı M2’nin ziyadesiyle önünde. Bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla Casper VIA M2, 1100-1150TL civarında bir fiyatlandırmaya sahip. Casper’ın kendi çevrimiçi mağazasında ise 1199TL, VIA P1 ile aynı fiyatta, piyasada VIA P1 genelde 100TL civarı daha pahalı.

Durum böyle olunca açıkçası VIA P1 çok daha alınası bir telefon haline geliyor. Casper VIA M2, malzeme kalitesi ve eldeki tok hissiyatı, segmentinde rakipleri karşısında özellikle parmakizi okuyucusu ve 32GB dahili depolamasıyla ayrışan hoş bir telefon olmuş, şahsen garanti hizmeti itibarıyla pek tavsiye etmediğim paralel ithalat telefonları bir kenara bıraktım, Casper’ın önce VIA P1 ve M2 arasındaki fiyat dengesinin düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Zamanla veya değil VIA M2, VIA M1’in fiyat segmentine çekildiği vakit gayet iyi bir seçenek haline gelebilir.



Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.