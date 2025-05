PS Plus abonelerine Haziran ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Son olarak Haziran ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu. Üstelik Days of Play 2025 promosyon etkinliği kapsamında tüm katmanlarda eklemeler bulunuyor.

PS Plus Haziran 2025 oyunları

Hatırlayanlar olacaktır, Mayıs ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Ark: Survival Ascended, Balatro ve Warhammer 40,000: Boltgun dahil 3 yeni oyun eklenmişti.

Haziran ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise NBA 2K25, Alone in the Dark (2024), Bomb Rush Cyberfunk ve Destiny 2: The FinalShape olacak. İlk üç oyunun 3 Haziran Salı gününden Haziran ayına kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Destiny 2: The Final Shape ise 28 bugünden itibaren erişilebilir durumda.

NBA 2K25 | PS5, PS4 (3 Haziran)

Alone in the Dark (2024) | PS5 (3 Haziran)

Bomb Rush Cyberfunk | PS5, PS4 (3 Haziran)

Destiny 2: The Final Shape | PS5, PS4 (28 Mayıs)

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ancak bu süreçte Oyun Kataloğuna 4 yeni oyun ekleniyor. Klasikler bölümüne eklenen oyunlara ise hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Another Crab’s Treasure | PS5 (29 Mayıs)

Skull and Bones | PS5 (2 Haziran)

Destiny 2: Legacy Collection | PS5, PS4 (4 Haziran)

Grand Theft Auto III | PS4, PS5 (10 Haziran)

Myst | PS5, PS4 (5 Haziran) Klasikler Kataloğu

Riven | PS5, PS4 (5 Haziran) Klasikler Kataloğu

Kingdom Come: Deliverance II | PS5 28 Mayıs Deneme Sürümü

Sid Meier’s Civilization VII | PS5, PS4 28 Mayıs Deneme Sürümü

