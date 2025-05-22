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    Türkiye'deki Tesla Model Y stokları güncelleniyor: Yeni satış tarihleri açıklandı!

    Yeni Tesla Model Y Juniper'in Türkiye'deki satışları devam ediyor. Tesla, yeni satış tarihlerini açıkladı. Kısa menzilli ve uzun menzilli versiyonların envantere ekleneceği tarihler belli oldu.

    Tesla Model Y'nin Türkiye'deki yeni satış tarihleri açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Tesla Model Y’nin yeni versiyonu için satışlar devam ediyor. Tesla yeni envanter listeleme tarihlerini açıkladı. Hem kısa menzilli hem de uzun menzilli versiyonlar yeniden satışa çıkacak.

    Kısa menzilli versiyon bugün satışa sunuluyor

    Yeni Tesla Model Y’yi satın almak isteyen kullanıcılar stokların ne zaman güncelleneceğini merak ediyor. Tesla bu konuya açıklık getirdi. İlk listeleme bugün saat 18.30’da olacak. Tesla Model Y’nin 1.866.203 TL’ye satılan Standart Range (kısa menzil) versiyonu için yeni stok eklenecek. Bu defa yalnızca İzmir’deki Tesla bayisinden teslim edilecek araçlar satışa sunulacak.

    Uzun menzilli versiyon önümüzdeki haftalarda listelenecek

    28 Mayıs ve 4 Haziran’da ise Tesla Model Y’nin 622 km menzil sunan arkadan itişli Long Range (uzun menzil) versiyonu listelenecek. Bu versiyonun fiyatı 2.662.662 TL olacak.

    Önceki satışlarda Tesla Model Y’nin kısa menzil versiyonu saniyeler içerisinde, uzun versiyonu ise 10 dakikada tükenmişti. Yeni stokların da kısa süre içerisinde tükenmesi bekleniyor. Satın almayı düşünüyorsanız olabildiğince hızlı hareket etmelisiniz. 

    Tesla Model Y yeni satış tarihleri

    • 22 Mayıs 2025 saat 18.30: Tesla Model Y SR RWD (Yalnızca İzmir’den teslim edilecek araçlar)
    • 28 Mayıs 2025 saat 18.30: Tesla Model Y LR RWD
    • 4 Haziran 2025 saat 18.30: Tesla Model Y LR RWD

    Tesla Model Y Türkiye Fiyatı

    • Tesla Model Y SR RWD (500 km menzil): 1.866.203 TL
    • Tesla Model Y LR RWD (622 km menzil): 2.662.662 TL
    • Tesla Model Y LR AWD (586 km menzil): 3.465.581 TL

    2025 Tesla Model Y özellikleri

    2025 Tesla Model Y, yenilenen tasarımı ve iyileştirilen aerodinamik yapısıyla öne çıkıyor. Yeni LED ışık imzası ve bölünmüş far tasarımı sayesinde aracın hava sürtünme katsayısı 0.23 Cd'den 0.22 Cd'ye düşürülerek verimlilik artırıldı. İç mekanda malzeme kalitesi yükseltilirken ambiyans aydınlatma, ön koltuk havalandırma, elektrikli katlanabilir arka koltuklar ve 8 inç arka ekran gibi yeni donanımlar eklendi. Bağlantı sistemleri de geliştirilerek daha hızlı bağlantı ve daha geniş menzilli dijital anahtar özelliği sunuldu. Ayrıca, bagaj kapağı artık eller serbest şekilde açılabiliyor.

    Ses sistemi yeni hoparlör tasarımıyla güncellenirken, bazı versiyonlarda hoparlör sayısı azaltıldı. Çift motorlu Uzun Menzil versiyonunda 15 hoparlör ve 1 subwoofer bulunuyor. Yenilenen süspansiyon ve ikinci nesil gürültü engelleme sistemi sayesinde sürüş konforu ve sessizlik artırıldı. Kamera sayısı da 8’e çıkarıldı. Makyajlı Standart Range versiyonu, aerodinamik güncellemeler ve 62,5 kWsa’lik CATL imzalı LFP batarya sayesinde 500 km menzil sunuyor. 220 kW’lık motorla 0-100 km/s hızlanma 5,9 saniyede gerçekleşiyor; maksimum hız ise 201 km/s. - Long Range seçenekler LG tarafından üretilen 78.4 kWsa kapasiteli NMC bataryaya sahip. Tek motorlu versiyonda WLTP menzili 600 kilometreden 622 kilometreye yükselmiş durumda. Çift motorlu seçenek ise 19 inçlik jantlarla 586 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. Model Y'deki LFP batarya 175 kW'a kadar, NMC batarya ise 250 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip. - Kaynak: donanimhaber.com

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    turkelvis 22 saat önce

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