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    Yeni Spider-Man filminde farklı bir Avengers üyesi daha yer alacak

    Önümüzdeki yıl gösterime girecek yeni Spider-Man filmi yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Gelen son bilgiler, filmde Spider-Man dışında bir Avengers üyesinin daha yer alacağını gösteriyor.

    Spider-Man: Brand New Day Tam Boyutta Gör
    Marvel ve Sony ortaklığında hayata geçirilen Örümcek-Adam (Spider-Man) filmlerine önümüzdeki yıl bir yenisi daha eklenecek. Peter Parker'ı yine Tom Holland'ın canlandıracağı Spider-Man: Brand New Day, 31 Temmuz 2026'da gösterime girecek.

    Spider-Man 4'te Hulk'un da Yer Alacağı Konuşuluyor

    Açıklanan bu vizyon tarihine yetişmesi için çok yakında sete çıkması beklenen yeni Spider-Man filmi için hazırlıkların hız kazanmasıyla birlikte, filme dair yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Gelen son bilgiler, bu filmde farklı bir Avengers üyesinin daha olacağını gösteriyor.

    Marvel filmleriyle ilgili sızıntılarıyla tanınan Nexus Point News'in aktardığına göre, Spider-Man: Brand New Day'de Örümcek-Adam'a Hulk eşlik edecek. Sevilen karaktere yine Mark Ruffalo hayat verecek.

    Mark Ruffalo'nun konuk oyuncu gibi birkaç sahnede görünmeyeceği, filmde gerçekten kayda değer bir role sahip olacağı söyleniyor. Karakterin Marvel Sinematik Evreni'ndeki son hâliyle, yani Profesör Hulk olarak mı yoksa normale dönmüş bir Bruce Banner olarak mı karşımıza çıkacağı ise şimdilik bilinmiyor.

    İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts'un yerine bu kez Destin Daniel Cretton (Shang-Chi)'ın yöneteceği Spider-Man: Brand New Day'de Zendaya ve Jacob Batalon da önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönecek ama ikisinin de rolü bu kez daha ufak olacak. Dördüncü filmde ekibe katılan yeni isimler ise Sadie Sink ve Liza Colon-Zayas olacak.

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