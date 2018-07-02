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Cat S60'ı kullandık: Termal kameralı ilk telefon

11 ay
10,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cat marka akıllı telefonlar ülkemiz pazarına resmen giriş yaptı. Bu videoda hem şirketin hem de dünyanın ilk entegre termal kameralı telefonu olan Cat S60'ı kutusundan çıkarıyor, detaylarına bakıyoruz
Cat S60 dünyanın ilk entegre termal kameralı akıllı telefonu ve resmen ülkemiz pazarına da giriş yaptı. Bu videoda telefonu kutusundan çıkarıyor, aynı zamanda kullanım deneyimlerimiz ve ilk izlenimlerimizi paylaşıyoruz. 5 metreye kadar suya dayanıklı, 1.8 metreden düşmeye mukavemetli olan telefonun kendisine has önemli özellikleri bulunuyor.  

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selcuksert38 11 ay en beğenilen
TSK bunu beğendi...
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The.Mafia 2 ay
Ülkemizde termal kameralı telefonun satışa çıkması hiç iyi olamayacak ülkemizde satışı yapılmamalı zaten termal kamera olsa nolacak fotoğraf çeksen nolacak ekranda siyah yada beyaz bir ısı kaynağı olacak
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metin73 2 ay
bir yıldır kullanıyorum su geçirmezlik diye bir şey yok baştan söyleyeyim o iş hikaye. sağlamlığına sağlam kırılmıyor fakat her tarafı ezik içinde kalıyor. önde bazı yapışkan filitreler var onlar dökülüyor. android 6 nın üzeri sürüm gelmiyor.
Termal kamera güzel bozulmadı.
Sadece termal kamera ve sağlamlık için alınır, estetik, teknik destek, su geçirmezli sıfır...
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DH Misafiri 10 ay
8 Temmuz'da kargoya başlayan sağlam CAT S61'i öğrendim. CAT S61'in Geliştirilmiş versiyonu. Onu gerçekten etkiledi.
toughdevices.com/...
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marsk35 11 ay
geçen bir ihaleye çıkıldı bir devlet kurumundaki müdürlere verilmek üzere 1 milyonluk pc tablet sipariş verildi tanesi yaklaşık 10 bin civarında bu cihazların devlet kurumundaki müdürlerin çoğu akıllı telefon kullanamıyor artık alınan pc ler ile video işlerler demem o ki bu telefonu al özel harekat polis veya askerlerimize operasyonlarda mağdur olmadan iletişimlerini sağlasınlar... müdürlere pc dağıtacaklarına...
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DH Misafiri 11 ay
6 aydir kullaniyorum adaptor sarj cihazlari telefonla uyumlu degil vede Turkiyeye uyumsuz yapida . Galeri ve Dosya yonetici ozelligi yok. Tuketici mahkemesine verdim parami geri aliyorum.
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El_domingo 11 ay
s60 baya eski model yurtdısı cıkıs tarihi 2016 su an cat in s61 modeli var..
ama bu telefonlar cok yuksek fiyatlandırıyor oysa bu segmente cok ciddi çinli rakipleri mevcut..ozellikle doogee s60 modeli
toughgadget.com/...
epey.com/...
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alemburda34 11 ay
Sadece termal kamerasi icin alip farkli amaclar icin kullanacak zilyon tane liseli taniyorum xD
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Guest-71A6AE17A 11 ay
1.8 metreye kadar dayanır deniyor ama 30 cm'den düşürüp de cihazı bozduğunuzda yine garanti geçerli olacak mı? Türkiye şartlarında firmanın garanti konusuna sıcak bakacağını pek düşünmüyorum.
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Tengrist 11 ay
Gidin Rugged Armor tarzı kılıf alın tank gibi olsun telefon şahsen A7 2017 de kullanıyorum 2 kez düşürdüm çizik dahi yok
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Marquis-de-Sade` 11 ay
1 metre değil, 2 metre değil, 3 metre hiç değil tam 5 kavanoz bal hediye.
Cihaz efsane.
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