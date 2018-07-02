Cat S60'ı kullandık: Termal kameralı ilk telefon

Cat marka akıllı telefonlar ülkemiz pazarına resmen giriş yaptı. Bu videoda hem şirketin hem de dünyanın ilk entegre termal kameralı telefonu olan Cat S60'ı kutusundan çıkarıyor, detaylarına bakıyoruz

Cat S60 dünyanın ilk entegre termal kameralı akıllı telefonu ve resmen ülkemiz pazarına da giriş yaptı. Bu videoda telefonu kutusundan çıkarıyor, aynı zamanda kullanım deneyimlerimiz ve ilk izlenimlerimizi paylaşıyoruz. 5 metreye kadar suya dayanıklı, 1.8 metreden düşmeye mukavemetli olan telefonun kendisine has önemli özellikleri bulunuyor.