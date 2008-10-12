Cebit 2008: Türk Telekom görüntülü telefon!

Türk Telekom'un evler ve iş yerleri için geliştirdiği görüntülü telefon ve görüntülü telefonlar için hazırlanan servisler hakkında bilgi alıyoruz.
SezerKaraboz Videofon Evde Kullanmak Bence Sacma. Neden? Sizin İnternet Bağlantınız Olması Gerekiyor Karşıdaki Kişininde Görüntülü Konuşması İçin Onunda İnternet Bağlantısı Gerekiyor. Öyle Ayda Videofona 29 YTL Vereceğime 29 YTLLİK WebCam Alırım, Msn Mesenger Aracılığıyla Görüntülü Konusurum. Her Ay İnternet Faturası Zaten Ödüyorum 49 YTL Ona Para Vermek Anlamsız. Tabi İşyerleri İçin İyi Bir Uygulama. Teşekkürler Mesut ÇEVİK
Neymiş rekabet yasasına aykırıymış!(bizzat tt'dan öğrendim)
Anca bu şekilde geldi ülkemize