Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Cebit 2008: Türk Telekom görüntülü telefon!

11 yıl
41b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Türk Telekom'un evler ve iş yerleri için geliştirdiği görüntülü telefon ve görüntülü telefonlar için hazırlanan servisler hakkında bilgi alıyoruz.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
desperadotr 9 yıl
Nerde konuşmata zorluk çeken laga luga insan varsa onu koyuyor telekom. O standa iyi bir delikanlı koysanız ya .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rivendell 11 yıl
O kadar hızlı yaygınlaşacığını sanmam ama yinede çok iyi olmuş. Türktelekom çok ilerledi, bu cihaz pek çok yarar sağlayabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SezerKaraboz 11 yıl
Videofon Evde Kullanmak Bence Sacma. Neden? Sizin İnternet Bağlantınız Olması Gerekiyor Karşıdaki Kişininde Görüntülü Konuşması İçin Onunda İnternet Bağlantısı Gerekiyor. Öyle Ayda Videofona 29 YTL Vereceğime 29 YTLLİK WebCam Alırım, Msn Mesenger Aracılığıyla Görüntülü Konusurum. Her Ay İnternet Faturası Zaten Ödüyorum 49 YTL Ona Para Vermek Anlamsız. Tabi İşyerleri İçin İyi Bir Uygulama. Teşekkürler Mesut ÇEVİK
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sayın 11 yıl
Karşı taraftada bu cihazdan olması baştan saçma bikere.
Neymiş rekabet yasasına aykırıymış!(bizzat tt'dan öğrendim)
Anca bu şekilde geldi ülkemize
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
@Majesty 9 yıl

SezerKaraboz

Videofon Evde Kullanmak Bence Sacma. Neden? Sizin İnternet Bağlantınız Olması Gerekiyor Karşıdaki Kişininde Görüntülü Konuşması İçin Onunda İnternet Bağlantısı Gerekiyor. Öyle Ayda Videofona 29 YTL Vereceğime 29 YTLLİK WebCam Alırım, Msn Mesenger Aracılığıyla Görüntülü Konusurum. Her Ay İnternet Faturası Zaten Ödüyorum 49 YTL Ona Para Vermek Anlamsız. Tabi İşyerleri İçin İyi Bir Uygulama. Teşekkürler Mesut ÇEVİK


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,8b izlenme · 2 hf.
04:10
Bu ekran kartı farklı: İşte tek slot tasarımlı GTX 1070
18,4b izlenme · 2 yıl
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
12:44
Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi
599 izlenme · 5 sa. yeni video
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,8b izlenme · 3 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,1b izlenme · 1 hf.
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,7b izlenme · 3 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,6b izlenme · 1 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
1,5b izlenme · 1 gün
10:54
Bu ekran kartı çok özel! "Asus ROG Poseidon GTX1080Ti Platinum Edition" inceleme videosu
19,2b izlenme · 2 yıl
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,4b izlenme · 3 gün
07:05
Ekran kartının ekranı var: Karşınızda en özel GeForce GTX 1080 Ti
16,4b izlenme · 2 yıl
05:44
AMD Ryzen 3000 için fansız anakart geldi | Gigabyte X570 Aorus Xtreme
1,4b izlenme · 5 sa. yeni video
09:00
Sınırları zorlamak istiyor: EVGA GTX 1080 Ti Kingpin
15b izlenme · 2 yıl
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
2,4b izlenme · 13 sa. yeni video
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim